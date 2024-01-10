بوكيتينو يوضح تصرفات سيلفا.. وتوتنهام يحسم صفقته الشتوية الثانية

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تحدث مدافع تشيلسي تياجو سيلفا مع جماهير تشيلسي المحبطة، عقب الخسارة أمام ميدلسبره 0-1 أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.ووضعت الخسارة، حدا لسلسلة انتصارات تشيلسي في ثلاث مباريات، في وقت أظهرت فيه جماهير الفريق الزائر على ملعب "ريفرسايد"، غضبها من أداء الفريق المتذبذب، أمام فريق يلعب في دوري التشامبيونشيب.وستكون لدى تشيلسي فرصة وضع الأمور في نصابها الصحيح في غضون أسبوعين، عندما يستضيف ميدلسبره في مباراة الإياب.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اقترب سيلفا من مجموعة من المشجعين، قبل أن يغادر بهدوء، حيث صافح أحد المشجعين بعد ما بدا أنه يخوض مناقشة محتدمة.وبينما كان عدد قليل من لاعبي البلوز يسيرون مباشرة عبر النفق بعد انتهاء المباراة، ذهب آخرون للتصفيق للجماهير التي عبرت عن استيائها.ولاحظ سيلفا الاستقبال السلبي من المشجعين، وبدا أنه يناقش شيئًا ما مع مجموعة بالقرب من أسفل المدرج، قبل أن يغادر بعد فترة وجيزة وسط بعض الهتافات، بينما واصل المشجعون الآخرون التنفيس عن إحباطهم.وشوهد أيضًا أرماندو بروخا وآدم جيلكريست وليفي كولويل وهم يصفقون للجماهير، وركض بروخا للتأكد من أن كل شيء على ما يرام مع سيلفا.وسئل مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو عما حدث بعد المباراة، لكنه قال: "إنه لم ير شيئا"، قبل أن يضيف لاحقا: "لا تخلطوا الأمور، كان هناك تفاعل مع مشجعي ميدلسبره، جماهيرنا كانت رائعة معنا. تياجو وبعض اللاعبين كانوا يحاولون تهدئة جماهيرنا لأنني أعتقد أنها كانت مشكلة مع جمهور المنافس".من ناحية ثانية، أعرب بوكيتينو، عن استيائه الشديد من إهدار فريقه للفرص، حيث فرض فريقه سيطرته على مجريات اللقاء، لكنه أضاع العديد من الفرص السهلة لتسجيل الأهداف وتحديدا من قبل كول بالمر.الهدف الذي سجله هايدن هاكني في الشوط الأول منح ميدلسبره أفضلية طفيفة قبل خوض مباراة الإياب بعد أسبوعين على ملعب "ستامفورد بريدج".وقال بوكيتينو لشبكة "سكاي سبورتس": "أتيحت لنا فرص عدة لتسجيل الأهداف، لكننا لم نستغلها، هذه هي كرة القدم".وتابع: "بالطبع نشعر بالحزن. إنها مباراة الذهاب، لدينا 90 دقيقة أخرى على ملعب ستامفورد بريدج ويجب أن نتحلى بالإيجابية، ارتكبنا بعض الأخطاء، وعوقبنا عليها".وأكد: "إذا قمنا بتقييم الأداء، بشكل عام كنا الفريق الأفضل، صنعنا الكثير من الفرص، وأتيحت لنا فرص عدة صريحة لتسجيل الأهداف، لكننا لم نسجل، ولم نكن حاسمين أمام المرمى، وهذا حدث كثيرا خلال هذا الموسم، لذلك لم نفز بالعديد من المباريات".وألقت شبكة "سكواكا" للإحصائيات الضوء على نجاح ميدلسبره في إنهاء سلسلته السلبية أمام تشيلسي، والتي دامت 9 هزائم متتالية.كما أشارت إلى كسر ميدلسبره قبضة البلوز أمام فرق الدرجات الأدنى، بعدما حقق الأخير الفوز في آخر 28 مواجهة.وبذلك، أصبح ميدلسبره أول فريق من الدرجة الأولى، ينجح في إسقاط تشيلسي بمسابقات الكؤوس المحلية كافة، منذ أن فعلها برادفورد بفوزه (4-2 في كانون الثاني (يناير) من العام 2015.من جهتها، أفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن الفريق اللندني تعرض لـ31 خسارة منذ بداية الموسم الماضي، وهو ثالث أسوأ سجل بين فرق البريميرليج كافة، بعد بورنموث ونوتنجهام فورست.أما شبكة "سكاي سبورتس"، فذكرت أن تشيلسي خسر في كأس الرابطة خلال 90 دقيقة أمام فريق من الدرجات الأدنى لأول مرة منذ ربع قرن، وبالتحديد أمام هيدرسفيلد في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1999.إلى ذلك، أصبح سيلفا بذلك أكبر لاعب يبدأ مباراة في نصف نهائي كأس الرابطة منذ 10 سنوات، حيث سجل المدافع البرازيلي ظهوره أول من أمس بعمر 39 عاما و109 أيام.وكان الويلزي ريان جيجز، أسطورة مانشستر يونايتد، بدأ في نصف النهائي ضد سندرلاند قبل 10 سنوات ويومين.ومنذ ذلك الوقت، لم يظهر أي لاعب أكبر من جيجز بشكل أساسي في هذا الدور، وذلك بعدما بدأ تلك المباراة بعمر 40 عاما و39 يوما.دراجوسين إلى توتنهامأكدت تقارير صحفية أمس، أن توتنهام حسم ثاني صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية.وكان توتنهام، أعلن أول من أمس، ضم مهاجم لايبزج تيمو فيرنر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي" الألمانية، قرر مدافع جنوا رادو دراجوسين الانضمام إلى توتنهام، رغم أن بايرن ميونخ دخل على خط ضم اللاعب الروماني.وأضافت الشبكة، أن دراجوسين البالغ من العمر 21 عاما، سيسافر في وقت لاحق إلى لندن، لإتمام خطوة انتقاله إلى توتنهام.وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو كان على وشك الاتفاق على صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني لضم قلب دفاع جنوا، بعد تقديم عرض رسمي، يشمل أيضا التخلي عن اللاعب جيد سبنس، الذي عاد من فترة الإعارة في ليدز الأسبوع الماضي، إلى النادي الإيطالي.ويأتي ضم دراجوسين، بعد تعرض بن ديفيز لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز توتنهام الأخير على بيرنلي، ما يزيد من حاجة فريق شمال لندن إلى مدافع مركزي جديد.مانشستر يونايتد يهدفإلى ضم هيولمانديتطلع مانشستر يونايتد، إلى ضم أحد نجوم الدوري البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لما ذكره تقرير صحفي أمس.وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، عرض لاعبه فاكوندو بيليستري، في صفقة تبادلية يحصل من خلالها على خدمات لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة مورتن هيولماند.لكن الصحيفة أضافت أن العرض قوبل بالرفض من قبل النادي البرتغالي، الذي يريد من نظيره الإنجليزي، تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة قيمته 69 مليون جنيه إسترليني.وتابعت الصحيفة، أن كشافي مانشستر يونايتد، شاهدوا لاعب خط الوسط الدفاعي هيولماند، 6 مرات على الأقل هذا الموسم.ويتمتع مانشستر يونايتد بميزة إضافية في هذا السياق، تتمثل في وجود كريستيان إريكسن، وهو صديق هيولماند المقرب، علما بان صفوف "الشياطين الحمر" تحتوي على لاعب دنماركي آخر هو راسموس هويلوند.ووصل هيولماند إلى سبورتنج قادمًا من ليتشي، مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، وشارك في جميع مباريات الفريق البرتغالي الـ24، باستثناء مباراة واحدة منذ انضمامه إلى النادي.نيفيل: جيرارد رفض يونايتدادعى نجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، أن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، أعرب عن مخاوفه بشأن سلامة عائلته إذا انضم إلى الغريمة يونايتد.وأوضح نيفيل في برنامج "ستيك تو فوتبول" عبر شبكة "سكاي سبورتس"، إنه تلقى تعليمات من السير أليكس فيرجسون، بمحاولة إقناع جيرارد بالتوقيع مع "الشياطين الحمر" العام 2004.كان جيرارد في ذلك الوقت، يفكر في الانتقال إلى تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو التحول الذي كان من شأنه مضاعفة راتبه.وقال نيفيل: "قال ستيفي هذا في كتابه، حيث ذهبت إلى غرفته مع إنجلترا وطلبت منه التوقيع لمانشستر يونايتد".وأضاف: "كنت مع إنجلترا للمشاركة في يورو 2004، واتصل بي (فيرجسون) وقال إنه مشروع طموح، لكن كلماته كانت.. أخبره أنني سأذهب وأحضره، وسأرافقه إلى منطقة إيست لانكس".وتابع: "ذهبت لرؤية ستيفي، وقد رفض ذلك بشكل قاطع وبسرعة كبيرة". قال: "إنه لن يستطيع أبدًا مغادرة ليفربول وعائلته أيضا لن تخرج أبدًا من ليفربول".وتراجع جيرارد في النهاية عن انتقال محتمل إلى تشيلسي، بسبب الضغط الذي واجهته عائلته، وشمل ذلك تلقي مكالمات هاتفية ورسائل تهديدية، إضافة إلى الإساءات في الصحف والمواقع المحلية. -(وكالات)