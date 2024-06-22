بيان من الفيصلي حول تطورات إصابة الشناينة

أعلن الفيصلي الأردني، اليوم السبت، أنَّ لاعبه أمين الشناينة، أزال البراغي من قدمه بعد اكتمال جبر الكسر في ساقه.



وأضاف النادي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن الشناينة سيخضع لفترة راحة قصيرة، قبل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

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ويعتبر الشناينة من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الأردنية؛ حيث سبق أن شارك مع الفيصلي في البطولات المحلية، ودوري أبطال آسيا وكان من العناصر الفاعلة والمؤثرة.

وغاب الشناينة عن مشاركة المنتخب الأول في الاستحقاقات الأخيرة، إلى جانب احتجابه عن مشاركة المنتخب الأولمبي الأردني في نهائيات أمم آسيا التي ودعها المنتخب من الدور الأول.



وتعزز عودة الشناينة للفيصلي خيارات الجهاز الفني في الموسم المقبل، الذي يسعى فيه الفريق لتعويض خسارته لقب الدوري وخروجه من بطولة الكأس.