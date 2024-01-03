بيدري يكشف "كسل" بيكيه.. وتشافي يدعو لتحسين دفاع برشلونة

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مدن- وجه بيدري لاعب وسط برشلونة، اتهاما صريحا إلى أسطورة الفريق الكاتالوني، جيرارد بيكيه.وأعلن بيكيه، اعتزال كرة القدم في منتصف الموسم الماضي، بعدما حقق جميع الألقاب الممكنة مع ناديه الكتالوني ومنتخب إسبانيا.وقال بيدري في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "لقد تقابلت مع بيكيه، فهو مذهل وعبقري بشدة".ومع ذلك، أكد بيدري أن بيكيه كان كسولا للغاية في التدريبات، ولم يكن يتدرب بحماس بالغ.وأشار بيدري إلى أنه كان بإمكانه مراوغة بيكيه عدة مرات خلال التدريبات، عكس ما يحدث في المباريات.وأتم: "أهم شيء هو مستوى اللاعب في المباريات، وبيكيه كان رائعا في مواجهات برشلونة، لكن في التدريبات لم يتعامل بالجدية المطلوبة".تشافي: علينا تحسين دفاعناحث المدرب تشافي هرنانديز فريقه برشلونة الإسباني على تحسين أدائه الدفاعي في 2024، بعد بداية مهزوزة للموسم.ويحتل بطل الدوري الإسباني لكرة القدم المركز الرابع قبل زيارته اليوم الخميس لملعب لاس بالماس، وذلك بفارق سبع نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بفضل أدائه الدفاعي الصلب، حيث تلقت شباكه 20 هدفاً فقط في 38 مباراة، لكنه استقبل حتى الآن 21 هدفاً في 18 مباراة هذا الموسم.وقال تشافي في مؤتمر صحافي أمس "أنا قلق بشأن الناحية الدفاعية (أكثر من الهجوم). كنا رائعين العام الماضي في الدفاع، وهذا العام نتلقى الكثير (من الأهداف)".وقبل العطلة الشتوية، انتقد تشافي فريقه لإهداره الكثير من الفرص الكبيرة، لكن الفريق كان مشرعاً أيضاً في الخط الخلفي ما أدى إلى هزيمة تاريخية أمام الجار الكاتالوني جيرونا 2-4 والتعادل 2-2 مع كل من مايوركا وغرناطة.وتابع تشافي "صحيح أننا نفتقر إلى الفعالية (في الهجوم)، لكن حتى عندما نسجل هدفين أو ثلاثة لا نفوز في بعض الأحيان، (مثل ما حصل) ضد غرناطة ومايوركا وجيرونا".ويأمل تشافي أن يتم تسجيل الوافد الجديد فيتور روكي في الوقت المناسب لمواجهة لاس بالماس.وتعاقد برشلونة مع المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 18 عاماً في تموز (يوليو) من أتلتيك بارانينسي لكنه بقي مع الأخير حتى فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أوائل الشهر الحالي.وكشف تشافي "سيكون ضمن قائمة الفريق، ونأمل أن يكون متاحاً، إنها مسألة ساعات".ويجب أن تستوفي أندية الدوري الإسباني الشروط الصارمة لقواعد اللعب المالي النظيف كي تتمكن من تسجيل التعاقدات الجديدة.وأضاف تشافي: "(روكي) بخير، لديه رغبة كبيرة وتأقلم بسرعة مع المجموعة والحصص التدريبية، لكننا سنتعامل معه بروية".ومن جهته، قال مدرب لاس بالماس فرانسيسكو جارسيا بيميينتا الذي سبق له تدريب الفريق الرديف لبرشلونة، إن لقاء الفريق الكاتالوني سيكون مناسبة "خاصة" بالنسبة له.وتابع "إنها مباراة خاصة، لقد كنت هناك (في برشلونة) لسنوات عدة. لا أعرف كيف سأشعر، لكننا نستعد لها بنفس الطريقة التي نستعد بها لبقية المباريات".أقيل جارسيا بيميينتا من منصبه السابق من قبل رئيس برشلونة جوان لابورتا في حزيران (يونيو) 2021 وكان دبلوماسياً عندما سُئل عن علاقتهما، قائلاً "لم أتواصل به منذ حينها، لكني أشكره لأني هنا بسبب قراره".غرناطة يعلن استعارة باتياأعلن غرناطة رسميا، ضم الحارس الأرجنتيني أوجوستو باتايا على سبيل الإعارة من ريفر بليت خلال ما تبقى من الموسم.وسينتقل صاحب الـ 27 عاما للفريق الأندلسي معارا مع خيار للشراء وفقا لأهداف رياضية مختلفة، حسبما أوضح النادي الإسباني.وتأهل باتايا بين صفوف الناشئين في ريفر بليت، بينما لعب لأول مرة مع الفريق الأول في نيسان (أبريل) 2016.ومنذ العام 2018 تنقل بين عدة فرق أرجنتينية على سبيل الإعارة، من بينها أتلتيكو توكومان وأتلتيكو تيجري وكذلك أونيون لا كاليرا وأوهيجينس في تشيلي.وفي صيف 2021، عاد لبلاده من أجل الانضمام معارا إلى سان لورنزو ومنه سينتقل الآن إلى غرناطة.باراخا: الفوز على فياريال معقدأكد مدرب فالنسيا، روبن باراخا، عقب انتصار فريقه على فياريال (3-1) أن المباراة كانت "معقدة للغاية" أمام فريق "عالي الجودة".ورغم الانتصار، تجنب باراخا التحدث عن هدف آخر غير البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني.وقال المدرب إن "النصف ساعة الأولى كانت جيدة جدًا، نجحنا وجعلنا فياريال، الذي يجيد التعامل مع الكرة، غير مرتاح".كما تجنب باراخا الخوض في تقديرات بشأن رحيل أو استقدام لاعبين في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وأكد "لا يوجد أي شيء".وواصل: "لقد حققنا انتصارين على التوالي لم نحققهما منذ بداية الموسم. أنا سعيد بالطريقة التي يتنافس بها الفريق.. علينا أن نستمتع باللحظة ونستمتع بالمباراة المقبلة، وليس التفكير كثيرا أو إجراء الحسابات".جرينوود يفقد أعصابهشهدت مباراة خيتافي وضيفه رايو فايكانو أول من أمس الثلاثاء في مستهل الجولة الـ19 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا"، طرد الإنجليزي الواعد ميسون جرينوود، لاعب خيتافي، ببطاقة حمراء مباشرة بعد أن وجه لفظا خارجا للحكم خورخي فيجيروا فاسكيز.وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا في الدقيقة 50، بعد تدخل على اللاعب الإنجليزي لم يحتسبه الحكم مخالفة، ليبدي اللاعب عن غضبه لعدم احتساب المخالفة، ويوجه لفظا خارجا للحكم.وذكر فيجيروا في تقريره أنه "في الدقيقة 50، تم طرد اللاعب ميسون ويل جون جرينوود لهذا السبب: توجّه إلى اعتراضا على أحد القرارات، ورفع ذراعه، موجها عبارة نابية، وبمجرد إشهار البطاقة الحمراء له، قام ببعض الإشارات بيده بشكل متكرر كنوع من عدم الرضا عن القرار".يذكر أن الحكم أشهر البطاقة الحمراء أيضا (الصفراء الثانية) في وجه خوانمي لاتاسا، مهاجم خيتافي، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، هذا بالإضافة للظهير الأيمن داميان سواريز، ولكن من على مقاعد البدلاء.وانتهى اللقاء بانتصار رايو بهدفين دون رد سجلهما سرجيو كاميو.فيفا يعوض ريال مدريديستعد ريال مدريد، للحصول على 400 ألف يورو، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعويضا عن إصابة نجم الملكي فينيسيوس جونيور.وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة مع منتخب البرازيل في مباراة كولومبيا، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مواجهتهما بتصفيات كأس العالم 2026.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيحصل على تعويض قيمته 400 ألف يورو من الفيفا، وفقا للوائح حماية الأندية خلال أجندة الاتحاد الدولي.وأوضحت الصحيفة، أن لوائح الفيفا المتعلقة بإصابات اللاعبين مع منتخبات بلادهم، تنص على تعويض الأندية على أساس الراتب الثابت للاعب، في حالة التعرض للإصابة خلال المباراة والغياب لأكثر من 28 يوما متتاليا، علما بأن الفيفا يعوض الأندية على كل لاعب مصاب بعد مرور 28 يوما على إصابته.ويدفع الفيفا للأندية تعويضا ماليا يصل إلى 7 ملايين و500 ألف يورو كحد أقصى، ويتم احتساب المبلغ على أساس تعويض يومي يصل إلى 20 ألف و548 يورو، بحد أقصى 365 يوما.ومع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، فمن المفترض أن يحصل ريال مدريد على حوالي 410.960 يورو، أي ما يعادل فترة 20 يوما، اعتبارا من 14 كانون الأول (ديسمبر)، وهو التاريخ الذي أكمل فيه فينيسيوس 28 يوما بعيدا عن الملاعب. -(وكالات)