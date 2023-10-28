بيلينجهام يهدي ريال مدريد الانتصار في "كلاسيكو الليجا"

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مدن - قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد للانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2-1)، أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".سجل لبرشلونة جوندوجان في الدقيقة 6، بينما أحرز بيلينجهام هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 68 و(90+2).بهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، وجاء هدف مبكر بقدم جوندوجان، الذي كان يتبادل الكرة مع جواو فيليكس، ليسقط لاعبو الريال في خطأ ساذج، وتتهيأ الكرة داخل المنطقة أمام الألماني، الذي سدد بسهولة في الشباك بالدقيقة 6.وكاد الشاب فيرمين لوبيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 14، بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن.وحاول أنتونيو روديجر التسديد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 22، قبل أن يصوب جوندوجان كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت خارج الملعب في الدقيقة 34.وشتت كارفاخال تصويبة من فيليكس داخل المنطقة في الدقيقة 41، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رودريجو على الطرف الأيمن، وصوب كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 46.وكاد إينيجو مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة، بتصويبة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن ترتد أمام زميله أراوخو الذي سدد على المرمى لولا تألق الحارس كيبا في الدقيقة 51.وقرر أنشيلوتي تنشيط صفوفه، ودفع بكامافينجا بدلا من ميندي كظهير أيسر، ثم مودريتش وخوسيلو بدلا من كروس ورودريجو على الترتيب.ودفع تشافي هيرنانديز، بمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي من أجل مضاعفة النتيجة، وأشركه بدلا من فيران توريس.وانطلق كانسيلو وسدد كرة قوية تصدى لها ثنائي دفاع الريال روديجر وألابا لتمر بجانب القائم الأيمن، وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 64.وأرسل تشواميني تصويبة صاروخية من خارج المنطقة، لكن تير شتيجن تألق في التصدي لها وحولها إلى ضربة زاوية في الدقيقة 67.وسجل بيلينجهام هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية أقصى يسار الحارس تير شتيجن الذي عجز عن التصدي لها.ومرر رافينيا كرة على حدود المنطقة لزميله ليفاندوفسكي الذي سدد بقوة أعلى العارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا في الدقيقة 79.ونجح بيلينجهام في إضافة الهدف الثاني للريال بالدقيقة 92، من لمسة واحدة على الطائر، ليمنح الملكي 3 نقاط ثمينة.ورفض مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، الاعتراف بالهزيمة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيطرنا على المباراة لمدة 60 دقيقة. ريال مدريد في 20 دقيقة فقط سجل هدفين، بينما نحن سجلنا هدفا واحدا فقط".وأضاف: "نحن نستحق الفوز، ربما أبالغ قليلا، ولكن من وجهة نظري على الخط الجانبي، ريال مدريد يمتلك هذه القدرة، عندما تترك لهم الفرصة، يمكن أن يكونوا قاتلين".وتابع: "التعادل لم يكن كافيا بالنسبة لنا. بدا الفريق الآخر كما لو أنهم راضون عن التعادل، وعندما سنحت لهم الفرصة لقتل المباراة سجلوا هدفا ضدنا".وأوضح: "قاموا بالضغط وتقدموا للأمام، وفي النهاية جعلونا نعاني، ولكن في الدقائق العشر الأخيرة ذهبنا من أجل الفوز وكان لدينا فرص. تم تنفيذ خطتنا بشكل مثالي".واستكمل: "رغم الهزيمة، اليوم لم نخسر بسبب الحكم، فنحن لم نكن فعالين، وقدمنا 60 دقيقة جيدة، لكننا تلقينا هزيمة غير مستحقة".وأتم: "فينيسيوس؟ لقد أخبرني أن الكرة لم تكن خطأ حين تحدثنا، وقمت بمداعبته فقط، وأكن له أقصى درجات الاحترام، وأنا معجب به كلاعب".من جانبه علق الإسباني الشاب بابلو جافي، لاعب وسط برشلونة، على هزيمة فريقه في الكلاسيكو بقوله: "قدمنا مباراة جيدة، حتى جاء الهدف الأول الذي سجلوه، وغير من مسار المباراة".وأضاف: "راقبنا بيلينجهام جيدا خلال المباراة، مثله مثل كل لاعبي ريال، لكن في كرة واحدة تمكن من الهروب وسجل الهدف الأول من تصويبة قوية".وعن خروج زميله فيرمين لوبيز، وزيادة العبء الدفاعي عليه، قال: "لا أتحدث عن التغييرات، فهذه قرارات المدرب، ونحن ننفذ ما يطلبه تشافي".وعن ابتعاد ريال مدريد في الصدارة، بفارق 4 نقاط، ومواجهة ريال سوسيداد خارج الأرض في الجولة المقبلة، قال: "الأهم أن نستعيد كل اللاعبين المصابين، وأن نقدم أفضل ما لدينا أمام سوسيداد".واعترف حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، بأن الإنجليزي بيلينجهام غير مجرى المباراة لصالح ريال مدريد.وصرح تير شتيجن عقب المباراة "لقد غير مجرى المباراة بهدفيه".وأشار الحارس الألماني إلى أن برشلونة لعب بشكل عام مباراة جيدة، لكن "ريال مدريد لا يحتاج للكثير من أجل التسجيل".وأوضح أن برشلونة بدأ المباراة "بشكل جيد"، لكنه لم يحافظ على تقدمه بهدف في بداية اللقاء، قائلا "لم نعرف كيف نحافظ على النتيجة لصالحنا".وكتب بيلينجهام اسمه في تاريخ الكلاسيكو، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن اللاعب الإنجليزي سجل الهدف الخامس لريال من خارج المنطقة في الكلاسيكو بالليجا منذ الموسم 2003-2004.وأضافت: "هدف بيلينجهام هو الأول من خارج المنطقة في الكلاسيكو منذ هدف جاريث بيل (نجم الريال السابق) في أيار (مايو) 2018".من جهة ثانية، ذكرت الشبكة أن المباراة حملت الرقم 250 لكارلو أنشيلوتي كمدير فني لريال مدريد في مختلف المسابقات.وتابعت أن أنشيلوتي هو ثالث مدير فني في تاريخ ريال مدريد يصل لهذا العدد من المباريات، ويسبقه الفرنسي زين الدين زيدان (263 مباراة)، والإسباني ميجيل مونيوز (605 مباريات)".البريمير ليجسجل المهاجم إدوارد نكيتياه الذي لعب بدلا من البرازيلي جابرييل جيسوس المصاب، ثلاثية لفريقه آرسنال أكس، ليقوده إلى فوز ساحق على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 5-0، في المرحلة العاشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.ورفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني موقتا على حساب مانشستر سيتي الذي يواجه جاره يونايتد في ديربي مانشستر اليوم الاحد.ويتخلف آرسنال بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر جاره في شمال لندن والفائز على كريستال بالاس 2-1 في افتتاح المرحلة أول من أمس.وقرر مدرب آرسنال الإسباني ميكل أرتيتا إراحة صانع ألعابه النروجي مارتن أوديجارد وأشرك بدلا منه إميل سميث رو.ونجح نكيتياه في افتتاح التسجيل عندما تلقى الكرة داخل المنطقة من ديكلان رايس فراوغ مدافعا واودعها الشباك (28).واضاف نكيتياه الثاني بعد مرور 5 دقائق على الشوط الثاني مستغلا كرة مرتدة من حارش شيفيلد يونايتد قبل ان ينجح في تحقيق الهاتريك بتسديدة قوية من خارج المنطقة (58).واضاف البديل البرتغالي فابيو فييرا الرابع من ركلة جزاء ارتكبت عليه (88)، قبل ان يختتم المدافع الياباني تاكيهيرو توميياسو مهرجان الاهداف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.وعاد تشيلسي إلى مسلسل النتائج المتذبذبة على أرضه وخسر أمام برنتفورد 0-2.وفي ست مباريات على أرضه هذا الموسم، فاز فريق غرب لندن مرة يتيمة على لوتون تاون المتواضع 3-0 في آب (أغسطس) الماضي. كما فاز مرة واحدة على ملعبه "ستامفورد بريدج" في آخر 13 مباراة في الدوري على مدى موسمين.وعلق مدرب تشيلسي الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو على نتائج فريقه على ارضه بقوله "انا لست سعيدا والامر ينطبق على اللاعبين والنادي باكمله في ما يتعلق بهذه السلسلة".وتابع "يتعين علينا أن نكون اكثر استقرارا في المستوى ونشعر بالمسؤولية لتغيير هذه الدينامية".وغاب عن صفوف تشيلسي صانع ألعابه الارجنتيني الدولي انزو فرنانديز وجناحه الاوكراني ميخايلو مودريك.وبعدما سيطر على ضيفه في الشوط الأول وأهدر فرصا عدة عبر نوني مادويكي (10 و38)، الإسباني مارك كوكوريا (19) ورحيم سترلينج (50)، اهتزت شباك تشيلسي في الثاني عبر المدافع المخضرم إيثان بينوك الذي صوب رأسية قريبة وسط الدفاع التائه للفريق الأزرق (58).وبعد تمريره كرة الهدف الاول، سجل الجناح الكاميروني براين مبويمو الثاني أمام المرمى الخالي، في وقت كان فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يحاول معادلة الأرقام والحارس الإسباني روبرت سانشيس متقدما عن مرماه (90+6).وتراجع تشيلسي مؤقتا إلى المركز الحادي عشر، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برنتفورد إلى المركز العاشر.وأصبح برنتفورد أول فريق في البريمير ليج يفوز في أول ثلاث مباريات له ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.البوندسليجادك بايرن ميونيخ شباك ضيفه دارمشتات بثمانية نظيفة بينها "هاتريك" للمهاجم الإنجليزي هاري كاين، ليرتقي مؤقتا الى صدارة الدوري الألماني في كرة القدم، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من البطولة.ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 23 نقطة ليتفوق بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن الذي يستضيف فرايبورغ اليوم.وفي مباراة شهدت ثلاث حالات طرد، جاء فوز الفريق البافاري بثلاثية للإنجليزي هاري كاين (51 و69 و88)، وثنائيتين للوروا سانيه (56 و64) وجمال موسيالا (60 و76)، وهدف سابع للمخضرم توماس مولر (71).كانت النتيجة مذلة لدارمشتات المتواضع الذي كان يبحث عن إفساد عودة الحارس المخضرم لبايرن مانويل نوير بعد غياب قرابة 12 شهرا عن الملاعب.وهذه المباراة الأولى التي يخوضها نوير مع النادي البافاري منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 أمام شالكه. شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات، قبل أن يتعرض لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على إثرها لعملية جراحية في 10 كانون الأول (ديسمبر).وبهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى الصدارة في انتظار مباراة باير ليفركوزن أمام فرايبورغ اليوم، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.وكانت بداية المباراة صاخبة، إذ تلقى أصحاب الأرض ضربة قوية بطرد جوشوا كيميش بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة بعدما ارتكب خطأ على مهاجم دارمشتات.لكن الكارثة حلت بعد ذلك بالفريق الضيف، إذ تلقى طردا أولا للألباني كلاوس جياسولا عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بعدما أعاق النمساوي كونراد لايمر (21).وفي لقطة مشابهة، تعرض كاين لإعاقة على مشارف منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة حرة قبل أن يطرد اللاعب الكرواتي ماتيي مالييكا، ويكمل الضيوف المباراة بتسعة لاعبين (41).وإذ كان الشوط الأول عقيما، كان الثاني غزيرا بالأهداف، إذ كثف البافاريون هجماتهم مستغلين التفوق العددي.وكان لهم ذلك بافتتاح التسجيل بعد عرضية متقنة من المغربي نصير مزراوي قابلها كاين برأسية في الشباك (51).وما هي إلا خمس دقائق حتى أضاف سانيه الثاني عندما أكمل في المرمى عرضية أرضية من الجهة اليمنى حولها لايمر (56).وجاء الثالث عندما نفذ كاين ركلة حرة خادعة مرر من خلالها الكرة إلى موسيالا الذي سدد في الشباك بسهولة (60).وتواصل مهرجان الأهداف البافارية بهدف رابع سجله سانيه أيضاَ من تصويبة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء (64)، قبل أن يصدم كاين الجميع بتسديدة رائعة من منتصف الملعب أثناء تقدم حارس دارمشتات، مسجلا هدفا خامسا رائعا (69).وسرعان ما ألحقه مولر البديل بهدف سادس، بعدما تابع عرضية من مزراوي في الشباك (71)، وأتبعه موسيالا بالسابع (76)، لكن التوقيع الأخير كان لكاين الذي أحرز الـ"هاتريك" والهدف الثامن لفريقه. -(وكالات)نجم بايرن ميونيخ هاري كاين يسدد من منتصف الملعب ليسجل هدفا في مرمى دارمشتات -(من المصدر)