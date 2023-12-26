تأثير غامض لراتكليف على مانشستر يونايتد.. وصفقة جديدة تلوح في أفق توتنهام

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اعترف نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرر، بأنه غير متأكد من مدى قدرة المستثمر الجديد السير جيم راتكليف في التأثير على مانشستر يونايتد.وحصل راتكليف على حصة 25 في المائة في مانشستر يونايتد مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني، بعد عملية بيع طويلة الأمد بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.ويستعد الملياردير البريطاني لتولي عمليات كرة القدم في الفريق الذي يحتل المركز الثامن على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعهد باستثمار 245 مليون جنيه إسترليني في النادي.وأصر شيرر على أنه على الرغم من عدم معرفة أحد تماما التأثير الذي سيحدثه راتكليف، فمن المرجح أن يكون هناك تحسنا عن الوضع الحالي.وقال شيرر لموقع "ذا أثليتيك": "من الصعب قياس مدى ما يمكن أن يفعله راتكليف بحصته البالغة 25 في المائة، لكنني لا أعتقد أيضًا أن السير جيم راتكليف وشركته قد استحوذتا على حصة قدرها 25 % في مانشستر يونايتد من أجل الاستمرار في استثمارهما. إنه اقتراح مصمم ليكون له تأثير جدي".وشرح شيرر من خلال تجاربه كلاعب، كيف أثرت حالة عدم اليقين خلف الكواليس على يونايتد، وساهمت في موسمهم المضطرب.وبيّن: "ما أنا متأكد منه هو أن لاعبي كرة القدم يكرهون عدم اليقين، أثناء جلوسك في غرفة تبديل الملابس قبل المباراة، تريد أن تعرف بالضبط ما هو دورك وتشعر بالثقة في قدرتك على القيام به. تريد أن تنظر حولك وتعرف أن اللاعبين الذين يجلسون بالقرب منك يشعرون بنفس الشيء. تريد أن تشعر وكأن المدرب قد أعطاك خطة قابلة للتنفيذ وسيجعلك تتحسن، فرديًا وجماعيًا".وأضاف: "تريد أن تشعر أن الأشخاص في الإدارة، قد أعطوا المدرب الأدوات المناسبة وخلقوا البيئة المناسبة له للقيام بعمله بشكل صحيح، وومن الواضح أن القاسم المشترك هو المالك".وواصل: "الفوز يخفي كل شيء، لكن كما تعلم مع مانشستر يونايتد أنه بمجرد خسارة مباراة أو اثنتين، ستظهر خطوط الصدع القديمة. اللاعبون ليسوا في مأمن من ذلك. نعم، إنهم موجودون في فقاعة مطلية بالذهب، لكنهم يقرؤون ويشاهدون ويستمعون بنفس الطريقة ولنفس الأشياء مثل أي شخص آخر، وعندما تكون تلك الأجواء قاتمة أو مثيرة للانقسام بشكل مستمر، فإنها تتسرب إلى عظامك".مانوني ينصح رامسديلأكد حارس مرمى آرسنال السابق فيتو مانوني، أن على حارس الفريق الحالي أرون رامسديل، دراسة خياراته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.وكان مانوني بديلا لفويسيتش تشيزني في آرسنال، قبل أن ينتقل إلى سندرلاند في العام 2013.وحث الحارس الإيطالي رامسديل على التفكير بعناية شديدة بمستقبله، إذا استمر دافيد رايا في اللعب أساسيا على حسابه.وقال مانوني، حارس ليل البالغ من العمر الآن 35 عامًا، في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "الأمر ليس سهلاً، لكني لو كنت في مكان رامسديل سأتقبل الموضوع بطريقة سيئة، نصيحتي له هي مواصلة العمل".وأضاف: "لقد انتظرت ثماني سنوات قبل أن أصبح لاعبًا منتظمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان على إيميليانو مارتينيز الانتظار لمدة عشر سنوات قبل أن يسرق الأضواء، لعب معارات عبر صفقات عديدة، لكن أولئك الذين يعملون وينتظرون وقتهم، يحققون مرادهم في نهاية الأمر".وتابع: "لكن إذا لم تأتي لحظة رامسديل مرة أخرى، فعليه أن يبحث عنها في مكان آخر! ليس هناك الكثير الذي يمكنه فعله.. لقد فقدت مكاني بعد عام رائع. لقد كان من الصعب قبول الأمر".وصل رايا على سبيل الإعارة من برينتفورد في آب (أغسطس)، على الرغم من أن رامسديل أدى بشكل رائع في الموسم الماضي.وأردف مانوني: "الفرق الكبرى تريد حارسي مرمى رائعين ومستعدين للعب في أي لحظة، لقد كنت اللاعب رقم 1 والاحتياطي، ويمكنني أن أخبرك أنه عندما تكون الخيار الأول فإنك تحتاج إلى دعم مجلس الإدارة ودعم الحارس الثاني".وواصل: "عندما يكون لديك حارسان محتملان كخيار أول، فهذا لا يجعل الأمر أسهل بالنسبة للمدرب. إذا كان أرتيتا متعنتا فسيتمسك برايا، لكن إذا كان ذكيًا فإنه يختار الحارس الأفضل والأكثر جاهزية".توتنهام يخطط لصفقة مميزةأفادت تقارير صحفية أمس، أن توتنهام يخطط لصفقة مميزة، يحصل من خلالها على خدمات لاعب شاب جذب الانتباه من الموسم الماضي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن توتنهام ينوي إنفاق 25 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الشاب البلجيكي آرثر فيرميرين من أتنويرب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ويبلغ لاعب الوسط من العمر 18 عامًا فقط، ولعب دورًا كبيرًا في قيادة أنتويرب إلى لقب الدوري البلجيكي، للمرة الأولى في آخر 66 عاما.وأرسل كل من توتنهام وآرسنال، كشافين لمراقبة فيرميرين خلال الفترة الماضية، كما جذب اللاعب انتباه بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبرشلونة.لكن "ذا صن" أوضحت أن توتنهام يتقدم السباق، ضمن سعي النادي لجلب اللاعب بالطريقة نفسها التي تعاقد فيها مع ديستني أودوجي قبل 18 شهرًا.ودفع توتنهام جزءًا كبيرًا من الرسوم البالغة 18 مليون جنيه إسترليني مقدمًا للظهير الأيسر أودوجي، ثم أعاره مرة أخرى إلى نادي أودينيزي الإيطالي.وشارك فيرميرين في كل دقيقة من مشوار انتويرب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسجل هدفا في الفوز 3-2 على برشلونة.ساوثجيت لا يخشى البريميرليجأكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، أنه لا يوجد منصب من شأنه أن "يخيفه أو يرهبه" في عالم الساحرة المستديرة بعد قيادته للمنتخب الإنجليزي.ويتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا منذ 7 أعوام، حيث يعد فريقه الملئ بالمواهب من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.وستكون هذه هي البطولة الكبرى الرابعة لساوثجيت (53 عاما) كمدرب لإنجلترا، علما بأن عقده الحالي مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وصرح ساوثجيت، الذي سبق له تدريب فريق ميدلسبره الإنجليزي، لشبكة "سكاي سبورتس": "كان عمري 35 عاما عندما كنت مدربًا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنهينا مشاركتنا في المركزين 12 و13".أضاف ساوثجيت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "لم أكن أعرف شيئا مثل ما أعرفه الآن. لا توجد مهنة في عالم كرة القدم من شأنها أن تخيفك أو ترهبك، بعد أن عشت في هذه الوظيفة".وأوضح المدرب الإنجليزي: "أتذكر أنني تحدثت مع جوزيه (مورينيو) عندما كان يتولى تدريب مانشستر يونايتد وقال لي.. عندما تنتهي من الدور الذي تشغله الآن، ستكون قادرا على القيام بأي شيء حقا".وتابع "اعتقدت أن هذا ربما كان صحيحا، ولكن بعد مرور 7 سنوات أصبح الأمر صحيحا بالتأكيد".وأشار ساوثجيت: "بالطبع لن أبقى هنا لمدة 20 أو 30 عاما ولا أعرف ماذا سيخبئ لنا المستقبل. أنا هادئ جدا بشأن ذلك، لكنني لست قلقا بشأن ما قد يكون عليه الأمر".وأمضى ساوثجيت 3 أعوام في تدريب ميدلسبره بين العامين 2006 و2009 و4 أعوام أخرى في قيادة منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما.وتم تعيين ساوثجيت مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا خلفا لسام ألارديس، في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وقاد منتخب "الأسود الثلاثة" لنهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، كما بلغ معه الدورين قبل النهائي والثمانية في نسختي كأس العالم الأخيرتين العامين 2018 و2022 على الترتيب.ويبدأ منتخب إنجلترا استعداداته لبطولة أمم أوروبا المقبلة بمباراتين وديتين على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن، ضد منتخبي البرازيل وبلجيكا في آذار (مارس) المقبل.بوكيتينو: لا يوجد نقص في الانضباطرفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي، قبول ما يثار حول أن نقص الانضباط هو السبب في الوضعية غير المقبولة لفريقه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث أن لاعبيه هم الاعلى حصولا على الإنذارات مقارنة بجميع الفرق الأخرى.وتلقى تشيلسي خمسة إنذارات خلال الخسارة 1-2 على ملعب وولفرهامبتون الأحد، ومن بين اللاعبين الذين حصلوا على إنذارات، كول بالمر الذي سيغيب عن المواجهة أمام كريستال بالاس اليوم الأربعاء نتيجة لتراكم الإنذارات.كما حصل رحيم ستيرلينج على إنذار لإدعاء السقوط من أجل الحصول على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.وأكد بوكيتينو أنه يعمل على تحسين حالة التلعثم داخل الفريق، مشيرا إلى إنها السبب في تصرف اللاعبين بشكل متسرع.وأوضح المدرب الأرجنتيني "نحن في ناد كبير، نشعر بالضغط، عندما تكون محبطا وربما لا يكون لديك خبرة الأندية الأخرى فإنك ترتكب أخطاء".وأضاف "بالمر يشارك معنا بشكل اعتيادي هذا الموسم، إنه أمر طبيعي، اللاعبون يكترثون ويرغبون في الفوز، إنهم يشعرون بالإحباط".ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن بوكيتينو القول: "الأمر لا يرجع إلى نقص الانضباط، علينا أن نحظى بكثافة أكبر لقراءة وضعية المباراة".زينتشينكو غير مكترث بخطئهقلل الأوكراني أولكسندر زينشينكو، مدافع آرسنال، من الانتقادات التي تعرض لها بعد تعادل فريقه مع ليفربول 1-1، السبت الماضي، بالجولة 18 للبريميرليج.وكانت النتيجة تشير إلى تقدم آرسنال بهدف سجله جابرييل ماجالهايس، عندما انطلق النجم المصري صلاح خلف زينشينكو ثم عادوراوغه قبل إطلاق قذيفة قريبة المدى في شباك ديفيد رايا.وتعرض زينشينكو لانتقادات قوية لعدم تمكنه من إيقاف صلاح، لكنه بدا غير مكترث بذلك.وقال زينشينكو في تصريحات أبرزتها صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "ما يزال هناك الكثير من المباريات لنلعبها، علينا فقط أن نسير خطوة بخطوة".وأضاف: "نحن بحاجة إلى إظهار أفضل أداء لدينا في كل مرة، بمجرد نزولنا إلى الملعب، أيا كانت المنافسة، وفي النهاية سنرى".الجولة التاسعة عشرةوضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف أرسنال جاره وست هام يونايتد السادس وهو لم يخسر على أرضه في كل مبارياته التسع بالدوري (فاز في سبع)، كما أنه لم يخسر سوى مرة واحدة في المواجهات البيتيّة الـ16 الأخيرة أمام "المطارق".وواجه أرسنال صعوبةً كبيرةً خلال التعادل مع ليفربول في المرحلة الماضية، إذ فشل في التسديد على المرمى بعد هدفه المبكر في الدقيقة الرابعة. مع ذلك، لم يفشل المدفعجية في التسجيل سوى مرة في مبارياتهم السبع الأخيرة.ويلعب فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بغياب المهاجم الألماني كاي هافيرتز (4 أهداف وتمريرة حاسمة) بسبب الإيقاف.وقال مويس إن "(حصولنا) على 30 نقطة هذا الموسم هو أمر عظيم. تحقيق أي فوز في الدوري هو أمرٌ صعب، ونحن لدينا تسع انتصارات حتّى الآن وهذا مجموع رائع بالنسبة لنا. سنحاول أن نستمر وأن نكون مع باقي الفرق في المراكز الأولى".ويستأنف مانشستر سيتي مساعيه بالعودة إلى سكة الانتصارات في مسار الدفاع عن لقبه بعد فوزه بمونديال الأندية وذلك عندما يحلّ ضيفاً على إيفرتون اليوم.ورغم التتويج القاري، عانى سيتي محلياً فلم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الست الأخيرة، آخرها التعادل مع ضيفه كريستال بالاس 2-2، كما أنه لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر سبع مباريات، فيما حقق إيفرتون أربعة انتصاراتٍ متتالية قبل أن يسقط أمام توتنهام 1-2 في المرحلة الماضية.وقال المدرب الإسباني لسيتي بيب جوارديولا "بصراحة، ملعب جوديسون بارك ليس أفضل مكانٍ للعودة إليه بعد الفوز بمونديال الأندية. لكننا سنحاول شراء كتابٍ جديد لكتابة تاريخٍ جميل. لاعبونا لا يزالون متعطّشين ومتحمّسين، أنا ممتنّ جداً للعديد من الأشخاص في النادي لسنواتٍ عدّة".وأضاف بعد الفوز باللقب الخامس هذا الموسم "لم أكن أتوقّع حين وصلت إلى مانشستر أننا سنكون قادرين على فعل ذلك والتتويج أخيراً بكأس العالم".في المقابل، لا يبدو أن إيفرتون تأثّر بالخسارة الأخيرة، إذ قال مدربه شون دايتش "تتحدّث عن الفخر بنفسك في تقديم مثل هذا الأداء. قد يبدو الأمر غريباً لأننا خسرنا، لكنه أقرب ما يكون من الشعور بالفخر التام. لقد قدّمنا أداءً متميّزاً".كما يلعب برينتفورد مع ولفرهامبتون، وتشلسي من دون رحيم سترلينج وكول بالمر أمام كريستال بالاس بداعي الإيقاف اليوم الاربعاء، توتنهام مع مضيفه برايتون غدا الخميس. (وكالات)