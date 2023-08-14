تشافي: اخترعوا لمسة يد كي لا نفوز على خيتافي

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مدن - فتح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، النار على الحكام ورابطة الليجا، عقب التعادل (0-0) مع خيتافي، على ملعب الأخير كولسيوم ألفونسو بيريز، أول من أمس في مستهل مشوار حامل اللقب ببطولة الليجا.وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما نبيع حقوق بث الليجا لنرى هذه الأشياء فهذا ليس شيئا إيجابيا، ولا نسير على الطريق الصحيح".وأضاف: "تم اختراع وجود لمسة يد على جافي، رغم أنه خلال الاجتماع مع رابطة الليجا قبل الموسم قالوا إن الحكام لن يطلقوا الصافرات إلا على لمسات اليد الواضحة جدا، وفي حالة جافي لم تكن كذلك".وتابع: "لقد أخبرت الحكام أنهم سمحوا بالكثير من الأخطاء ولهذا السبب طردني.. وخلال اللقاء مع الحكام، أكدوا أنهم سيتفهمون التوتر الذي يعيشه المدربون خلال اللقاء، ولم يفهموا ما حدث معي اليوم".واستكمل: "المباراة خرجت عن سيطرة الحكم، وسمح بالكثير من الأخطاء.. وفي الشوط الأول لم نكن جيدين، وبالطبع حصد نقطة غير كاف لأننا لم نستغل الفرص، وفي الشوط الثاني كنا أفضل".وشهدت المباراة 26 دقيقة كوقت بدلا من الضائع، بمعدل 10 دقائق في الشوط الأول، و16 دقيقة في الشوط الثاني.. كما عرفت إشهار الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من رافينيا لاعب برشلونة وتشافي هيرنانديز مدرب البارسا وخايمي ماتا لاعب خيتافي.من جانبه، شن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة، هجوما حادا على الحكام ورابطة الليجا، عقب التعادل السلبي أمام خيتافي.وقال دي يونج، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كان علينا أن نظهر بشكل أفضل، لكن على الحكام ورابطة الليجا أن يجدوا حلا لما يحدث".وتابع: "إضافة 9 دقائق كوقت بدلا من الضائع تبدو كثيرة، لكنهم أهدروا في الشوط الثاني ما يقرب من 25 أو 30 دقيقة، هذا أمر مخزٍ".وعن اللعب بجانب أوريول روميو الصفقة الجديدة للنادي الكتالوني، أجاب: "أنا مرتاح للغاية، فهو يمنح الفريق الكثير، وجيد جدًا عند التعامل مع الكرة، ويمر بين الخطوط، فهو متكامل للغاية".وواصل: "في العام الماضي لعبت أيضًا كمحور، وقتها أشعر براحة أكبر، سنقاتل في الليجا، كما هو الحال دائما، وعلينا أن نتحسن".في السياق ذاته، أكد رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، أن الفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مواجهة خيتافي.وقال أراوخو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "كنا نرغب في الفوز وحصد الثلاث نقاط، لكن هذا الملعب دائمًا صعب، وخيتافي قوي جدًا هنا، يغلقون المساحات، حيث لا يمكننا اللعب في الوسط وإرسال التمريرات السريعة".وعن الجدل التحكيمي في الدقائق الأخيرة، أجاب: "كانت ركلة جزاء. حتى الحكم أكد ذلك، ولم أشاهد لمسة اليد لجافي".وأضاف: "كانت ركلة جزاء، حتى اللاعب الذي ارتكب الخطأ كان يعلم ذلك".وحول احتساب 26 دقيقة كوقت بديل، علق: "بدنيًا هو صعب جدًا، حيث تصل إلى الدقيقة 90 ويضيفون لك 11 أو 12 دقيقة إضافية. ذلك صعب خاصة مع موسم مرهق، لكن يجب التكيف".وزاد: "هذه هي كرة القدم الحالية. يتم اللعب لفترة أطول مع الكرة على الأرض، ولا يجب أن يكون لديك أعذار".وعن لقطة إمساكه للكرة بيديه داخل الملعب، أجاب: "ظننت أنها كانت خارج الملعب ولكنها كانت على بعد متر واحد داخل الملعب".ووجه إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا، رئيس برشلونة، رسالة غاضبة عقب تعادل البلوجرانا.وكتب إنريك ماسيب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس - تويتر سابقا": "ما حدث اليوم عار.. نحن من نحب كرة القدم الجيدة والعروض، نشعر اليوم بالحزن والغضب".وأردف: "الوقت الحقيقي للعب مؤسف.. المخالفات السخيفة والاستفزازية مستمرة.. إذا استمر هذا الأمر سيدمرون كرة القدم، اللاعب الجيد يعاني، واللاعب العنيف ينجح.. هذه هي الحقيقة".إلى ذلك، وجه رافينيا نجم برشلونة، رسالة إلى جمهور الفريق الكاتالوني، عقب تعرضه للطرد خلال مواجهة خيتافي، بسبب توجيهه ضربه بالمرفق لجاستون ألفاريز، لاعب المنافس.ونشر رافينيا صورة له من مباراة أمس، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها: "حسنًا.. أود أن أكتب هنا وأعتذر لزملائي في الفريق والجهاز الفني والمشجعين، وجميع من يتابعونني هنا على إنستاجرام".وأضاف: "أخطأت، وكان بإمكاني أن أكلف الفريق أكثر من ذلك.. ليست هذه الطريقة التي أردت أن أبدأ بها الموسم، أنا مدرك ومسؤول عما حدث بالأمس".وتابع: "إننا نتعلم كيف نتحسن مع الأخطاء، وبلا شك سأتحسن من خلال أخطائي.. الكثير منكم يكرهني الآن، لكن هذا لن يمنعني من الاستمرار في تقديم أفضل ما لدي، من أجل هذا القميص".واختتم الدولي البرازيلي: "أنا كاتالوني.. وسأظل واحدًا منكم.. آمل أن أتمكن من تعويض خطئي قدر الإمكان". -(وكالات)