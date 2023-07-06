تشافي: برشلونة ليس مرشحا للفوز بدوري الأبطال

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أثار الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، حفيظة جماهير النادي الكتالوني، في أول ظهور صحفي له، استعدادا للموسم الجديد، بعدما استبعد الفريق من خيارات الترشيح لإحراز لقب "التشامبيونزليغ" للموسم المقبل.وقال تشافي في مؤتمر صحفي أمس: "برشلونة ليس مرشحا للفوز بدوري الأبطال، إلا أننا نتطلع للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة والسعي للفوز باللقب، لا يمكن الإشارة إلى أننا نستهدف الوصول إلى دور الـ16".وتابع: "يجب أن يتطور الفريق على المستوى الجماعي، وأن يكون أكثر قدرة على المنافسة قاريا، نمتلك دوافع كبيرة لرد الاعتبار، ويمكننا القول: "إننا أصبحنا جاهزين بالصفقات الجديدة واللاعبون المحتمل وصولهم، لخوض التحديات".واستطرد: "هذه الضغوط أمر صحي في المنافسة الكروية وأراها طبيعية في ناد بحجم برشلونة، فأنت مطالب دائما بالعلامة الكاملة والفوز بكل الألقاب الممكنة"، مؤكدا أن ناديه يعيش موقفا معقدا في سوق الانتقالات لتعويض رحيل قائده سيرجيو بوسكيتس.وأضاف: "لن أتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهم، هو أمر يغضب المنافسين، لكننا نحاول تعزيز هذا المركز وفقا لقدراتنا المالية".ورفض تشافي الحديث عن مصير بعض اللاعبين في سوق الانتقالات، أمثال: أوريول روميو وفيتور روكي وأردا جولر، الذي بات قريبا من تمثيل ريال مدريد، مشيرا في هذا الصدد: "تنقصنا بعض الصفقات، لا يمكن أن نخدع الجماهير، علينا أن نعزز أنفسنا أكثر من ذلك، أعتقد أن رئيس النادي والإدارة الرياضية يقومان بعمل جيد، في النهاية سنحاول الحصول على أفضل فريق ممكن لضمان الفوز بجميع الألقاب".وأشاد تشافي هرنانديز باللاعب الألماني إلكاي غوندوغان، مؤكدا أنه لاعب متعدد الأدوار ويتسم بالخبرة وشخصية البطل، لافتا إلى أن انضمامه يؤكد قيمة العلامة التجارية لبرشلونة، وسيشكل إضافة قوية للفريق بعدما كان قائدا لفريق مانشستر سيتي.وكشف مدرب برشلونة، أن القائد الجديد للفريق بعد رحيل الثنائي بوسكيتس وجوردي ألبا، سيتم بالتصويت بين اللاعبين للاختيار بين الحارس الألماني تير شتيجن أو المدافع سيرجي روبيرتو.وحول إمكانية انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى منافسه التقليدي ريال مدريد، أشار: "مبابي لاعب رائع وعالمي ويحظى بتقدير ريال مدريد، لكنني مهتم فقط بما يخص برشلونة، لا أعرف شيئا عن مبابي ولا أتابع مساره في سوق الانتقالات". -(وكالات)