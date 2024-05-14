تشافي بعد تخطي سوسييداد: لا مفر من الرد بعد عثرة جيرونا

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مدن - اعترف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، بأن الفريق كان يجب عليه "الرد بعد الهزيمة القاسية" الأسبوع الماضي من جيرونا، كما أبرز "الطموح" الذي تحلى به البرسا من أجل الفوز على ريال سوسييداد 2-0 في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.وقال تشافي: "كان ينبغي علينا الرد بعد الهزيمة المؤلمة أمام جيرونا وقد أظهر الفريق شخصيته ورغبته وطموحه لاستعادة الوصافة. إنهاء الموسم في المركز الثاني هدف مهم للغاية بالنسبة للفريق على المستوى المالي ولأجل المنافسة على لقب آخر"، خلال تصريحات أدلى بها عقب لقاء أول من أمس الاثنين.وبدا مدرب البلاوجرانا راضيا عن أداء لاعبيه، موضحا "تحلينا بالجرأة الهجومية في الضغط العالي، لم يكن الأمر سهلا. أبلينا بلاء حسنا في الدفاع، وكنا جيدين جدا في الهجوم عند الخروج بالكرة، رغم أنه كان يجدر بنا استغلال المساحات بشكل أفضل. قدمنا مباراة جيدة في العموم".كما أبرز أن الفريق يعتمد على نفسه في مسألة تحقيق الوصافة في الليجا، رغم أنه أشار إلى شعوره بـ"الدهشة" تجاه قرار إيمانول ألجواثيل اللعب بخمسة مدافعين.وبفوزه أول من أمس، أضاف البرسا ثلاث نقاط جيدة إلى رصيده الذي أصبح 76 نقطة يحتل بها المركز الثاني في الليجا التي حسم لقبها بالفعل ريال مدريد صاحب الـ90 نقطة، لكن الفريق الكاتالوني يتعرض لملاحقة من جاره جيرونا الثالث الذي يملك 75 نقطة، خلفهما أتلتيكو مدريد الرابع ولديه 70 نقطة.في الجهة المقابلة، أقر مدرب ريال سوسييداد، إيمانول ألجواثيل، بأن تشافي "مدرب كبير" وأن برشلونة "فريق كبير بغض النظر عمن يرتدي قميصه في الملعب".وقال ألجواثيل: "لقد بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وكان لدينا خيار التعادل عبر برايس مينديز، وحال كنا نجحنا في تسجيل هذا الهدف لكنا خلقنا لهم بعض الشكوك. لقد كانت لديهم فرص واضحة للتسجيل في المباراة، لكن الأمر يتعلق بالحسم داخل المنطقة، وهم كانوا أفضل".وأضاف حول بدء المباراة بخمسة مدافعين "لقد فاجأ هذا برشلونة"، وأنه منح فريقه الفرصة للعب بـ"شكل مريح" في بداية اللقاء، و"خلق فرص للتسجيل" من خلال الهولندي شيرالدو بيكر.وانتقد ألجواثيل تأخر الحكم في اتخاذ قرار منح ركلة جزاء لبرشلونة والتي سجل منها البرازيلي رافينيا هدف أصحاب الأرض الثاني "لقد كانت لمسة يد لكن الحكم تأخر في اتخاذ القرار، وهذا لا يساعد كرة القدم" مطالبا بـ"تحسين" استخدام تقنية الفار.وأكد ألجواثيل أن تشافي هرنانديز "مدرب كبير" وأن برشلونة "فريق كبير بغض النظر عمن يرتدي قميصه في الملعب".راموس إلى الولايات المتحدةما يزال المدافع الإسباني المخضرم سرجيو راموس يبحث خياراته في المستقبل، فمنذ أشهر وهو يقيّم موقفه الحاليّ مع فريقه إشبيلية، وفي كل مرة يبدو واضحًا أن وجهته في الموسم المقبل ستكون الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانيةوقالت صحيفة "ماركا"، إن الموسم الأخير مع إشبيلية كان بعيدا فيه عن التوقعات المرجوة منه، مع أنه كان جيدا على الصعيد الشخصي.وتحدثت الصحيفة عن "احتمالية أن يحظى اللاعب بتقاعد ذهبي في الولايات المتحدة الأميركية".ووفقا لـ"ماركا"، يظهر فريق سان دييجو كخيار قوي وذلك بعدما قام شقيقه ووكيل أعماله، ريني راموس، بعدة رحلات خارجية للمفاضلة بين الأندية المحتملة وذلك بالإضافة إلى المدن والحياة التي ستعيشها أسرة راموس، الذي سيحزم حقائبه مرة أخرى.وكانت هناك عدة عوامل دفعت المدافع المخضرم للتفكير في هذه الخطوة ومنها أنه لم يشعر بالاهتمام الكاف من إدارة النادي والتي لم تجتمع معه حتى لمعرفة مخاوفه وسؤاله إذا كانت رغبته هي الاستمرار مع النادي أم الرحيل، وأيضا اضطرارها لخفض الرواتب بشكل عام وهو ما لا يرغب به راموس.مونياين يودع بلباوودع إيكر مونياين ملعب فريقه سان ماميس أمام 20 ألف متفرج في حدث أقيم لتوديعه من قبل نادي أثلتيك بلباو، رفقة زملائه بالفريق وأصدقائه وأسرته.وكان مونياين (31 عاما) قد أعلن رحيله عن النادي الذي قضى فيه كل حياته بعد 15 عاما قضاها في صفوفه وبعد التتويج معه بكأس الملك هذا الموسم، ليبحث بعد نهاية الموسم عن مغامرة جديدة.وقال الجناح الدولي السابق خلال حفل توديعه أول من أمس: "من الرائع ما شاهدته اليوم، الأمر مؤثر للغاية، لقد حضر الآلاف من المشجعين لتوديعي في يوم خاص للغاية بالنسبة لي، وأنا لن أنساهم دائما".وأوضح: "حاولت أن أحبس دموعي وأن أستمتع باليوم، فهذا هو يومي الأخير هنا والناس كانت في انتظاري".وتابع:"اتخذت القرار شيئا فشيئا خصوصا في هذا الجزء الأخير من الليجا، من الناحية الرياضية تراجعت بعض الشيء وعلمت أنه ينبغي أن أرحل، خصوصا وأن عقدي سينتهي مع النادي أيضا".وأضاف "قراراي جاء أيضا بعدما ساهمت في تتويج الفريق بلقب الكأس بعد طول غياب".وأبرز "لقد عرض النادي علي تجديد العقد لكني وجهت الشكر للإدارة لأنني كنت قد اتخذت قراري، هذا الفريق كبير وسيظل هكذا".وعن مستقبله، قال: "لا أعلم، في النهاية ما زلنا نختتم الموسم وأتمنى أن أنهي الموسم بشكل جيد، مناقشة مستقبلي يعد أمرا جديدا بالنسبة لي، سنرى ماذا سيقدمه لي سوق الانتقالات، وسأجلس مع محيطي لاختيار الأفضل لي". -(وكالات)