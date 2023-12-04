تشافي مرتاح لفوز برشلونة على أتلتيكو.. وفيليكس يؤكد عدم وجود ضغائن

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مدن- بيّن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، أن فريقه "قدّم المباراة الأكثر اكتمالا هذا الموسم"، عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد أول من أمس بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.وقال مدرب الفريق الكاتالوني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "هناك أوقات في الموسم لا تكون مُلهَما فيها ولكن اليوم كان الفريق ممتازا لأن اللاعبين خطوا خطوة إلى الأمام".وأوضح هرنانديز تحديدا أنه "كان هناك تحسناً في الضغط المتقدم واستعادة الكرة في ملعب الخصم والتدوير الجيد للاعبين فيما بينهم داخل الملعب"، ومع ذلك أكد أن الفريق "افتقد الفاعلية".وأضاف مدرب البلاوجرانا "اليوم كانت مباراة للفوز بشكل مريح ولكن الأمر الإيجابي هو أننا نقوم بخلق المزيد من الفرص".وفاز برشلونة على أتلتيكو بهدف دون رد أحرزه النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس في مرمى فريقه السابق بعد أن استلم تمريرة البرازيلي رافينيا، ليستخلص الكرة بمهارة من دفاع الأتلتي ثم يتوغل داخل المنطقة ويسكن الكرة بمهارة من فوق الحارس يان أوبلاك.وصرّح هرنانديز عن فيليكس "إنه متحمس ولديه دوافع إضافية. إنه يعمل ويستخلص الكرة ويتمركز بشكل جيد. أراه سعيدا وأيضا يصنع الفارق".وانفرد فريق المدرب تشافي بالمركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن ثنائي الصدارة، ريال مدريد، وجيرونا.من جانبه، أكد رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة، أن مجموعة اللاعبين "يعرفون جيدا الفريق الذي لديهم" وأنهم يثقون في المدرب تشافي.وقال المدافع الأوروجوياني في تصريحات لـ"موفيستار لا ليجا" عقب المباراة: "كانت لدينا فرص لتسجيل الهدف الثاني والثالث وهم أيضا كانت لديهم فرص".وأشاد أراوخو بأداء زميله إنياكي بينيا، حارس مرمى الفريق، والذي قام بتصديات كبيرة طوال اللقاء للحفاظ على نظافة شباكه.وقال مدافع البرسا عن الحارس الأساسي للفريق مارك أندري تير شتيجن، الذي يغيب للمباراة الثالثة على التوالي بسبب آلام أسفل الظهر "لقد وصلنا للفريق معا وهو يقدّم100 % من مستواه".وحول الانتصار المهم الذي حققه فريقه على الروخيبلانكوس، قال أراوخو "النتائج لم تكن جيدة مؤخرا" ولكن الفريق "قام بخطوة للأمام" بالفوز أولا على بورتو بدوري الأبطال (2-1) والتأهل للدور ثمن النهائي، ثم الفوز في الليجا على أتلتيكو مدريد.واحتفل لاعب وسط برشلونة بدرو جونزاليس "بيدري" بفوز فريقه على أتلتيكو مدريد، في مباراة يرى أنها كانت صعبة واتسم فيها الفريقان بالتكافؤ من حيث "كثافة" اللعب.وقال لاعب الوسط الإسباني عقب المباراة التي أقيمت مساء الأحد: "ينبغي الاحتفال بهذه المباريات، إنها مباريات معقدة وقد فزنا بها".واعترف بيدري، الذي تم استبداله ليحل فيرمين محله في الجزء الأخير من المباراة، بأنه ما يزال أمامه "القليل ليكون جاهزا بنسبة 100 %" بعد عودته قبل بضعة أسابيع من إصابة عضلية.وفيما يتعلق بفيليكس، صاحب هدف الفوز في المباراة، قال بيدري إنه يتمنى أن يتمكن اللاعب البرتغالي من البقاء لسنوات أخرى في برشلونة.وأخيرا، حث بيدري زملاءه على التفكير في منافسهم المقبل في الليجا، وهو جيرونا، الفريق الذي أشاد به وقال إنه يتوقع أن يقدم الفريقان "مباراة جميلة للمتفرجين".إلى ذلك، اعترف جواو فيلكس المعار من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة أن هدفه الذي منح الفوز للبلاوجرانا، منحه شعورا بـ"الراحة" بعد "كل ما مر به" الصيف الماضي حين غادر ملعب "متروبوليتانو".وقال فيلكس: "الأشخاص المقربون مني فقط يعرفون كيف سارت الأمور. أسرتي تحديدا. كان الهدف راحة بالنسبة لهم".ووصف اللاعب احتفاله بالهدف بـ"العفوي"، مضيفا أنه يشعر بـ"الهدوء" رغم تعليقات بعض من زملائه السابقين قبيل اللقاء، وأضاف "أكون محور الحديث دائما، لكنني هادئ، لأنني لا ألتفت لما يقولون وأؤدي عملي. أجتهد يوميا كي أتطور. استمتع مع زملائي وفي الفريق الذي أحسن استقبالي".وكشف فيليكس أنه لا يكن أي ضغينة لزملاء فريقه السابق أتلتيكو مدريد ويتعامل معهم بشكل "جيد".وختاما، أكد فيلكس أن الانتصار "مهم للغاية" لأنه يبقي على البرسا في دائرة المنافسة على الليجا ويسمح للفريق الكاتالوني بخوض مواجهة جيرونا بجرعة أكبر من الثقة.وقام الحارس الدولي الألماني تير شتيجن، بلفتة رائعة تجاه الشاب إينياكي بينيا، زميله في برشلونة، والذي تألق خلال الانتصار.وكان تير شتيجن متواجدا في مدرجات الملعب، حيث يغيب بداعي الإصابة، والتقطت الكاميرات تصفيقه لبينيا بعد تصديه لكرات حاسمة خلال المباراة.واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لأتلتيكو مدريد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، انبرى لتنفيذها البديل ممفيس ديباي والذي صوب كرة قوية أقصى يمين الحارس إينياكي بينيا والذي تألق في التصدي للكرة ببراعة شديدة.وواصل الحارس إينياكي بينيا التألق بالتصدي لتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء من كوريا في الدقيقة 93.في الجهة المقابلة، أكد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب خسارة فريقه، أن الفريق قدم أداء جيدا كان يستحق أن ينتهي بهدف.وعقب انتهاء المباراة، قال سيميوني "كانت هناك مباراتان.. في الأولى كانوا هم الأفضل، وفي الثانية أدت التغييرات إلى تنشيط الفريق من خلال منحه ديناميكية في الوسط وفي المقدمة".وأبرز المدرب الأرجنتيني أداء حارس البرسا، إنياكي بينيا الذي قدم أداء رائعا وحافظ على نظافة شباك فريقه، وقال "لقد قام الحارس بتصد رائع لركلة ممفيس".أما السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، فأكد عقب الخسارة، أنه إذا فريقه "لعب بنفس أداء الشوط الثاني منذ البداية"، لنجحوا في الخروج بنتيجة أفضل من ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".وفي تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء، أبدى الحارس المخضرم أسفه للخسارة، حيث قال: "أهدرنا الشوط الأول بأكمله، وفعلنا كل شيء من أجل العودة في النتيجة في الشوط الثاني".كما أوضح صاحب الـ30 عاما أن الفريق بأكمله "لم يكن في مستواه" في الشوط الأول، مشيرا إلى أنه لا يعرف "ماذا حدث" للفريق المدريدي خلال الـ45 دقيقة الأولى.وبسؤاله حول أن أتلتيكو لم يحقق أي انتصار على برشلونة في عقر داره في الليجا منذ العام 2006، وحتى بعد قدوم الأرجنتيني دييجو سيميوني، أجاب أوبلاك قائلا: "ملعب الكامب نو ليس موجود حاليا، ولم نستطع الفوز أيضا. هناك أمر ما يحدث لنا هنا".ويعود آخر فوز لأتلتيكو على ملعب الفريق الكاتالوني للموسم 2005-2006، وتحديدا عندما انتصر (1-3) في مباراة الدور الثاني للموسم الذي أنهاه "برسا" بطلا تحت القيادة الفنية للهولندي فرانك ريكارد.وتجمد رصيد أتلتيكو عند 31 نقطة في المركز الرابع، ليتجرع فريق الأرجنتيني دييجو سييموني خسارته الثانية في آخر 5 مباريات، والثالثة هذا الموسم. -(وكالات)