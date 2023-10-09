تشافي يبرر تعثر غرناطة ويامال يعلق على رقمه الجديد

الليغا

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قال الجناح الصاعد لفريق برشلونة الإسباني، لامين يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الليغا الإسبانية، عن عمر 16 عاما و87 يوما، بعد الهدف الذي سجله في شباك غرناطة: "إن من الشرف له أن يحقق هذا الرقم القياسي، لكنه أبدى أسفه لانتهاء المباراة بالتعادل 2-2".وأشار اللاعب في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية، إنه لشرف لي أن أصبح أصغر هداف في الدوري الإسباني وفي برشلونة؛ لكن لدي شعور بين السعادة والحزن بسبب التعادل، كنت أتمنى الفوز".وسجل يامال الهدف الأول لبرشلونة، حينما كان الفريق الكاتالوني متأخرا بهدفين، لهذا لم يفكر في الاحتفال بشكل خاص بهذا الهدف، قائلا: "في هذا التوقيت كنت أفكر في قلب النتيجة أكثر من الهدف ومن الرقم القياسي، حيث كنا نواجه فرقا قوية للغاية، خاصة في ملعبها، لكننا سنتحسن شيئا فشيئا وسنحقق نتائج أفضل".وأبدى المهاجم الصاعد أسفه لكم الإصابات التي يواجهها برشلونة، وآخرها المدافع جول كوندي، لافتا: "تراكم المباريات في وقت قصير يسبب الإصابات، أتمنى أن يتعافوا قريبا وأن يعودوا إلى الفريق"، حيث كان يامال وقع الأسبوع الماضي على تجديد عقده مع برشلونة حتى 30 حزيران (يونيو) 2026، علما بأنه صعد من أكاديمية لاماسيا وانضم إلى النادي الكتالوني عن عمر سبع سنوات.واستهل يامال مشاركاته مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 نيسان (أبريل) من العام 2023 أمام ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب يشارك رسميًا بقميص الفريق الأول، عن عمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما.وهذا الموسم، وأمام قادش، أصبح لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك كأساسي مع الفريق الأول، عن عمر 16 عاما و38 يوما، بينما أصبح يامال أصغر لاعبي برشلونة مشاركة في دوري أبطال أوروبا ضد أنتويرب البلجيكي، وثاني أصغر اللاعبين مشاركة في البطولة عبر تاريخها، عن عمر 16 عاما و68 يوما.وعلاوة على ذلك، فقد دخل لامين يامال أيضا تاريخ منتخب إسبانيا الأول، بعد أول استدعاء له لـ"لاروخا"، ليصبح أصغر لاعب يظهر للمرة الأولى مع المنتخب، حينما لعب ضد جورجيا، وذلك عن عمر 16 عاما و57 يوما.من جانبه، اعتبر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه لعب جيدا، وأنهم كانوا يستحقون الفوز على غرناطة.وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة، قال تشافي: "الأمر المحزن هو أننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، لكن إدراك التعادل بعد التأخر بهدفين ليس بالأمر السهل في كرة القدم الحالية"، مثمنا حقيقة أن فريقه لم يتجرع طعم الهزيمة حتى الآن؛ لكنه لم يغفل الجانب السلبي المتمثل في فقدان النقاط".وأضاف: "خطأ ارتكب في البداية كلفنا الكثير، منذ أن أصبحت النتيجة 2-0 كان أداؤنا جيدا، لقد خلقنا فرصا تسمح لنا بالفوز وقدمنا مباراة جيدة بعد التأخر بهدفين دون رد وكنا نستحق الفوز، النقطة التي حصدناها ليست كافية".وأشار تشافي، إلى أن إصابة الفرنسي جول كوندي "لا تبدو خطيرة"، وكشف أن لامين يامال "طلب التغيير بسبب شعوره بآلام"، حيث أعلن نادي برشلونة عن طبيعة إصابة مدافعه الفرنسي جول كوندي، مؤكدا أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابة كوندي بالتواء في الركبة اليسرى. كما أضاف النادي أن كوندي سيخضع لأشعة جديدة على موضع الإصابة، لتحديد مدى قوتها، والفترة التي سيغيبها.وبتعادله أمام غرناطة بهدفين لمثلهما، بعد أن كان متأخرا بثنائية نظيفة، فقد فريق برشلونة 4 نقاط في آخر مباراتين له خارج ملعبه، حيث عاد بالنتيجة نفسها في الجولة قبل الماضية من ملعب مايوركا، وهو التعادل الثالث للفريق بشكل عام في الموسم.ورفع برشلونة - حامل اللقب - رصيده إلى 21 نقطة، يبقى بها في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف جاره الكاتالوني جيرونا (21 نقطة)، و3 نقاط عن غريمه التقليدي والمتصدر ريال مدريد (24 نقطة). -(وكالات)