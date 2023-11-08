تشافي يتحسر على الخسارة.. وإنريكي يعترف بأخطاء سان جيرمان

مدن - يرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أن الهزيمة بنتيجة (0-1) أمام شاختار دونتسك الأوكراني أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب "فولكسبارك" بألمانيا، بمثابة عار على الفريق.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم نلعب مباراة جيدة، ولم تسر الأمور كما خططنا، وهي خطوة إلى الوراء، ونحن غاضبون، وهذا خطأ كبير من جانبنا".

وأضاف: "لم نفهم ما تتطلبه المباراة، حيث لم نهاجم ولم ندافع بشكل جيد. التفاصيل الصغيرة أثرت علينا وهذا عار، نحن في لحظة تراجع، ولعبنا واحدة من أسوأ مبارياتنا التكتيكية في عامين، ويجب أن ننتقد أنفسنا، ونقوم بإعادة ضبط الأمور".

واستكمل: "يجب أن نعتمد على أنفسنا لحسم التأهل، وأمام بورتو يمكننا التأهل، وعلينا أن نظهر شخصيتنا، وفي الآونة الأخيرة كنا نلعب بشكل جيد للغاية، لكن مؤخرًا الأمور اختلفت".

وأتم: "وظيفتي كمدرب هي تصحيح الأمور ومهمة اللاعبين أن يتخذوا خطوة إلى الأمام ويستعيدوا الديناميكية".

وسجل هدف المباراة الوحيد دانيلو سيكان لاعب شاختار في الدقيقة 40.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

ووصف أوريول روميو لاعب برشلونة، الهزيمة أمام شاختار بالقاسية، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية بعد المباراة: "الهزيمة قاسية، وأردنا أن نحسم التأهل الليلة، لكن علينا مواصلة التحسن".

وعن تسديد برشلونة كرة واحدة فقط على المرمى أوضح: "كانت مباراة صعبة، لقد لعب الخصم بدفاع محكم، ولم نخلق ما يكفي من الفرص، وفي الشوط الأول تمكنوا من التسجيل".

وحول إجراء 4 تغييرات في الدقيقة 55، علق: "كنا نريد تغيير الديناميكية، ومحاولة تحسين الأمور مع البدلاء الذين شاركوا، كل هزيمة تحذير لنا، وعلينا أن ننتقد أنفسنا".

وكشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، سبب الهزيمة قائلا: ""شاختار لعب بنظام كبير وسجلوا هدفا، وأحرزوا هدفا ثانيا أيضًا لكن تم إلغاؤه، بينما نحن افتقدنا اللمسة الأخيرة".

وأضاف: "لدينا شيء للعمل عليه، ونأمل أن يتحسن أداؤنا يوم الأحد ضد ديبورتيفو ألافيس بالليجا خاصة في الهجوم. نعيش لحظات صعبة، لكنني آمل أن نتخطاها قريبا، وكانت الأمور صعبة، وأتمنى أن نستعيد مستوانا سريعًا".

من جانبه، صرح قائد فريق برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن بعد الخسارة أمام شاختار، أنه "غاضب" وأن هذه الهزائم "لا يمكن أن تحدث"، ليتأجل تأهل الفريق لدور الـ16.

وقال حارس المرمى الألماني، الذي استقبلت شباكه الهدف الثاني في التشامبيونز ليج هذا الموسم: "سنقدم مائة بالمائة خلال الأيام المقبلة للفوز يوم الأحد (أمام ألافيس في الدوري الإسباني) قبل فترة التوقف للمنتخبات الوطنية".

وأردف: "لقد قدمنا أداء سيئا في آخر مباراتين، رغم أننا في الكلاسيكو لعبنا مباراة جيدة، ولا يمكنني إخباركم بالسبب في ذلك الآن، سنحلل مباراة اليوم، ونتخذ خطوة إلى الأمام".

وأبدى البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لبرشلونة، استياءه من الهزيمة بقوله: "الأجواء الرياضية ليست جيدة، ولعبنا بشكل سيء للغاية في آخر مباراتين، أمام ريال سوسيداد لم نستحق الفوز، واليوم لم نقدم ما يكفي لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "لدينا مباراة يوم الأحد ضد ديبورتيفو ألافيس، وبعدها سيكون هناك فترة توقف دولي، وسيتوجب علينا العودة بعد التوقف بعقلية مختلفة".

في الجهة المقابلة، أشاد مدرب شاختار دونيتسك، مارينو بوسيتش بفوز فريقه على برشلونة، وهنأ لاعبيه على المباراة "المثالية" التي استحق فيها الفوز.

وقال بوسيتش عقب اللقاء: "كان علينا التحلي بالثقة وبذل الجهد للخروج بهذه النتيجة، لقد قدم اللاعبون أداءً رائعا. كان إمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، فريقي كان مثاليا".

وأبرز المدرب الكرواتي أداء لاعبه سوداكوف، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، ودوره في قيادة الفريق لتسجيل هدف الفوز.

وأبدى بوسيتش فخره بفريقه وقال: "الوقت حان للاحتفال بالنصر. نحن نستحق ذلك".

إنريكي يعترف

بالفشل الباريسي

من ناحية أخرى، أقر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بفشل فريقه في أمر واحد، كلفه الخسارة أمام ميلان 1-2 أول من أمس.

وصرح إنريكي عبر قناة RMC سبورت، "لقد كانت مباراة متقاربة، وسجلنا أولا، لكن فشلنا في السيطرة على اللقاء أكثر من مرة، لقد كانت مواجهة صعبة، وفريق ميلان قوي فنيا وبدنيا".

وأشار المدرب الإسباني، "لقد استغل ميلان قوته في سرعات لاعبيه بالهجمات المرتدة، لا يمكن القول: "إن النتيجة عادلة أو غير عادلة، لقد كانت مباراة متوازنة، وفي اللحظة التي سعينا فيها للتقدم، استقبلنا هدفا ثانيا، لقد كانت مواجهة مجنونة".

كما أضاف إنريكي عبر قناة "كانال بلس": "ما تزال لدينا الفرص في التأهل، نمتلك مباراتين، وسنلعب في الجولة المقبلة على ملعبنا ضد نيوكاسل".

وختم تصريحاته: "إنها مجموعة الموت، ولهذا أطلقوا عليها هذا الاسم، ومصير الفرق الأربعة بين أيديها".

ويعتلي دورتموند قمة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وخلفه بي إس جي 6 نقاط ثم ميلان 5 نقاط، ونيوكاسل يونايتد 4 نقاط.

أما مدرب ميلان ستيفانو بيولي، فاعترف أن فريقه دفع ثمنًا باهظًا للأخطاء التي ارتكبها في المباريات القليلة الماضية، مشددًا على أن اللاعبين قدموا أداء استثنائيًا أمام باريس سان جيرمان.

وقال بيولي في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كانت مباراتنا ضد أودينيزي إحدى أسوأ العروض التي قدمناها، لكننا فعلنا ما كان علينا فعله الليلة، حيث قمنا بالرد بروح وشجاعة، وكنا نعلم أنه يتعين علينا بذل جهد استثنائي ضد فريق استثنائي".

واستطرد: "يجب أن أشيد باللاعبين الذين قاموا بالعمل والأداء الرائع، كنا نعلم أن هذه ستكون مباراة مهمة للمجموعة، والآن سنلعب على أرضنا ضد بوروسيا دورتموند، أرغب في رؤية ميلان بهذا الشكل دائمًا، لسوء الحظ أعتقد أننا أخطأنا في التعامل مع أودينيزي، لكن الفريق يتمتع بالروح. باريس لعب بشكل جيد واحتفظ بالكرة بشكل أكبر، وكان ذلك جزءا من خيارتنا التكتيكية".

وزاد: "لقد أتيحت لنا فرص لتسجيل أهداف أكثر بكثير، لذلك فهي مجرد خطوة صغيرة للأمام، لقد قلت عند إجراء القرعة: "إن هذه المجموعة ستحسم في المباراة الأخيرة، وأنا متمسك بذلك".

وحول تألق رافائيل لياو، قال بيولي: "يمكن أن يكون بطلاً، لكن هذا يعتمد على امتلاكه هوس اللعب على أعلى مستوى في كل مباراة".

وواصل: "لقد ظهرنا بشكل مختلف مقارنة بمباراة أودينيزي، لكن أمام يوفنتوس ونابولي لعبنا بشكل جيد ولكن دفعنا ثمنًا باهظًا لبعض الأخطاء. استهلكنا الكثير من الطاقة الليلة، ويجب علينا العودة للمسار الصحيح في الدوري، وهذا يعني أنه يجب أن نكون جاهزين لمواجهة ليتشي".

جوارديولا يشيد بلاعبيه

على صعيد آخر، أثنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على هدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بعد تسجيله هدفين لدى الفوز على يونج بويز السويسري 3-0، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

وأكد جوارديولا أنه كان يكفي مشاهدة إيرلينج هالاند يتدرب عشية المباراة ليعرف أنه مستعد لمواجهة يونج بويز في ستاد "الاتحاد".

وخرج المهاجم النرويجي، مصابًا خلال الفوز على بورنموث يوم السبت الماضي، وكان من المتوقع أن يبتعد لفترة عن الملاعب، لكنه شارك منذ البداية أمام يانج بويز وسجل هدفين ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا في 15 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه للفريق، كما أحرز هالاند 15 هدفًا هذا الموسم على مستوى المسابقات كافة.

وقال جوارديولا: "لم أتحدث معه، بالأمس شاهدت حصة التدريب، كيفية تحركه وسعادته، وشعوره الجيد.. بالنسبة لنا، إيرلينج مهم للغاية بتهديده، لقد تحسنت حالته لذا قررنا الدفع به".

وسجل هالاند الهدف الأول من ضربة جزاء ثم أضاف فيل فودين الهدف الثاني قبل أن يعود القناص النرويجي ويسجل الهدف الثالث لسيتي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا القول: "عادة ما يسجل من منطقة الست ياردات ومنطقة الجزاء.. لديه هذه الموهبة وليست هذه المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك".

وأوضح المدرب الإسباني: "ما قام به ريكو لويس كان مذهلاً، فيل فودين وريكو يهاجمان وأحب عندما نهاجم في الثلث الأخير بتمريرات مائلة ونقطع حركة المنافس".

وأشار "إيرلينج لديه الكرة هنا والمرمى هناك وفي ذلك الموقف عندما لا يفكر كثيراً ويسدد، يكون فعالًا... كان هدفا رائعا، والهدف الثاني من فيل كان مذهلاً أيضًا".

وفي السياق ذاته، أشاد جاك جريليش بفريقه مانشستر سيتي بعد الفوز، حيث شارك الدولي الإنجليزي في التشكيل الأساسي لسيتي وصنع هدفا ليساهم في تمديد المسيرة الرائعة لفريقه في دوري الأبطال، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم طوال 17 مباراة متتالية في البطولة القارية.

وقال جريليش بعد المباراة: "يعطينا المدرب بيب جوارديولا الكثير، في رأيي، هو أفضل مدرب في العالم".

وأضاف: "لقد أظهر ذلك على مدار السنين، يمكنك أن تمتلك أفضل مدرب في العالم، ولكنك تحتاج أيضًا إلى فريق وغرفة ملابس للقيام بذلك".

ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن جريليش قوله: "لدينا فريق رائع، على أرض الملعب وأيضًا خارجه، لدينا فريق مقرب جدًا، نحن نحب أن نكون مع بعضنا البعض ونحب اللعب مع بعضنا البعض وهذا ما يظهر على أرض الملعب".

وكشف: "قبل المباراة، قال لي المدرب: "إننا عندما نمتلك الكرة، عادة ما نعتمد على التمرير مني إلى ماتيو كوفاسيتش وإلى رودري، لكنه قال: "عندما يكون لديهم خمسة مدافعين في الخلف، أرسلها إلى الجانب الآخر مباشرة، بدلاً من الذهاب إلى كل لاعب لأن ذلك يستغرق وقتًا أطول".

واستمر: "أرسلتها على الفور إلى فيل فودين لمواجهة المدافع بشكل فردي وهذا ما فعله".

وأعرب جريليش عن سعادته بالحفاظ على السجل الخالي من الهزائم في المجموعة السابعة وتأمين تأهل سيتي لدور الـ16 قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وقال جريليش: "هذا ما أردنا فعله، كل عام نلعب العديد من المباريات، في معظم الأوقات نشارك في معظم المسابقات، لذا التأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، هذا ما أردنا فعله، كان هذا هدفنا. أعلم ما أقدمه للفريق بجانب الأهداف والتمريرات الحاسمة، كل لاعب يشارك في خط الهجوم يريد تسجيل المزيد".

وختم النجم الإنجليزي حديثه بالقول: "فزنا 3-0، ولكن في يوم آخر كان بإمكاننا أن نسجل خمسة أو ستة أهداف".

سيمويني فخور بجريزمان

إلى ذلك، أثنى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، على أداء لاعبه الفرنسي أنتوان جريزمان في انتصار الفريق أول من أمس، على سيلتك الإسكتلندي بسداسية بيضاء، حيث وقع المهاجم الفرنسي على هدفين.

وقال سيميوني: "إن جريزمان "ولد ليلعب" بين صفوف الروخيبلانكوس، وسيدخل التاريخ بصفته " من أفضل اللاعبين في النادي".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "ليس لدي أدنى شك في أنه عندما لم يوافق الجميع على عودته، كنت مقتنعا بأنه ولد ليلعب في أتلتيكو مدريد، قام بعمل جيد منذ البداية في أتلتيكو، لقد رحل وعاد.. إنه واحد من هؤلاء الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في تاريخ النادي".

وأبرز سيميوني، أن المهاجم الفرنسي "متحمس ومتعطش ويعمل بجد. أنا محظوظ كمدرب بوجود لاعب مثل جريزمان".

وعن المباراة، أقر مدرب أتلتيكو بأن طرد لاعب سيلتك، الياباني مايدا سهل الأمور على الفريق الإسباني، وقال: "لقد بدأنا بشكل جيد. نجحنا في الوصول إلى الهدف وأدرنا مجريات المباراة بشكل جيد. وهذا جعل الفريق يشعر بالراحة. بعد ذلك جاء الطرد ومنذ ذلك الحين أصبح من الصعب اللعب بنقص عددي".

من جهته، أكد جريزمان، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، أنه يلعب في المكان الذي "يحتاجه الفريق"، بعدما شارك مساء أول من أمس كلاعب وسط أيسر، مشيرا إلى أنه، "ما يزال" يتعلم كيفية اللعب في هذا المركز، من خلال مشاهداته الكثيرة لكرة القدم "عبر التلفاز".

وقال جريزمان لشبكة "موفيستار بلس": "في النهاية، هذا المركز يحتاج منك أن تقطع الكرات وتصنع الأهداف وتصل للمنطقة، وهذا ما كان ينبغي علي فعله. ألعب في المكان الذي يحتاجه الفريق، سواء كان في وسط الملعب أو الهجوم أو مركز صانع الألعاب، أتعلم الكثير من خلال مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز".

وأضاف الدولي الإسباني، الذي صنع أيضا هدفا آخر خلال المباراة، "أرى أنه ينبغي عليك التحسن في جميع الجوانب، في الليجا يوجد لاعبو وسط رائعين ونحن نتعلم من بعضنا البعض".

وحول هدفه الأول المبكر لفريقه، قال: "هذا ما كنا نعاني منه قليلا، الدخول سريعا في أجواء المباراة. في النهاية نحن نتحدث داخل غرفة خلع الملابس حول هذا، لكن بعدها ينبغي فعل ذلك داخل الملعب وإظهاره، واليوم فعلنا ذلك، كما أن حالة الطرد لديهم أعطتنا مزيدا من الأريحية في اللعب".

من جهته، أقر جو هارت، حارس سلتيك بأن هزيمة فريقه بسداسية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد كانت "قاسية".

وعقب انتهاء اللقاء، قال هارت: "في الحقيقة لا يوجد الكثير لأقوله عقب الهزيمة 6-0. إنها مباراة مختلفة (مقارنة بمباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين وانتهت بالتعادل 2-2) في وجود 10 لاعبين فقط طوال الجزء الأكبر من المباراة، ومستوى مخيب للآمال".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام: "كانت هزيمة قاسية. فازوا علينا بشكل عادل. تتبقى لنا مباراتين في أوروبا وسنفعل كل ما بوسعنا للفوز فيهما". -(وكالات)

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