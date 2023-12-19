تشافي يثق في عمله.. وجيرونا يسعى لمواصلة صدارته

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أكد مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أمس، أنه "يثق كثيرا" فيما يفعله، وأنه على الرغم من سوء النتائج يمكنه أن يقدم "موسما طيبا، وذلك قبل مواجهة ألميريا في الدوري الإسباني مساء اليوم.وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "أحيانا لا يمكن أن يمتن المرء لكونه مدربا للبرسا. قد يكون أمرا كريها، وعشت هذا كلاعب. أحاول أن أتجاهل الانتقادات. أنا أومن بما نفعله".واعتبر تشافي أن الفوز على ألميريا "سيكون مهما بعد ثلاث مباريات من دون انتصار"، وقال المدرب: "الوضع مزعج، لكن يمكن تخطيه".وأضاف: "لا يجب علينا أن نسقط. ما نمر به بسبب أخطائنا ونقاط تركناها تتسرب. علينا أن ننهي الدور الأول جيدا وأن نقدم الدور الثاني بشكل أفضل".وتحدث تشافي عن أنه بداية من العاشر من كانون الثاني (يناير) 2024 في لا ليجا وكأس السوبر ستعرف المحادثات الدائرة بين الـVAR والحكام في اللعبات التي ستخضع للمراجعة، وصرح: "هذا في صالح كرة القدم وكي يرى الجمهور ما يحدث بين الحكام. أن تكون حكما أمر صعب".وردا على سؤال بخصوص سوق الانتقالات الشتوية، قال تشافي: "لو سارت كل الأمور بشكل جيد، فسينضم فيتور روكي إلى الفريق في فترة الأعياد".وبخصوص نابولي، خصم فريقه المقبل في دوري الأبطال قال: "نواجه حامل لقب الدوري الإيطالي وهم في وضع مشابه لنا"، مؤكدا أن فرص الفريقين متساوية وأن هدفه بغض النظر عما سيحدث للفريقين في الشهرين المتبقيين على مواجهتهما هو "العبور إلى ربع النهائي".من ناحية ثانية، يسعى جيرونا الفارض نفسه معادلة صعبة في الدوري الإسباني، بعدما حقق مفاجآت من العيار الثقيل قادته للتربع على الصدارة، إلى إنهاء العام الحالي على عرش "لا ليجا" عندما يواجه مضيفه ريال بيتيس غدا ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة.وبعدما قلب جيرونا الأمور رأسا على عقب، يتابع ريال مدريد وصيفه بفارق نقطتين (44 مقابل 42) مطاردته آملا بدوره في أن ينتزع الصدارة بفوزه على مضيفه ألافيس وبانتظار دعسة ناقصة من المتصدر.ويخوض جيرونا مفاجأة الموسم مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام بيتيس السابع (27 نقطة)، فبعد فوزه على ألافيس 3-0 أول من أمس الاثنين، استعاد الصدارة من نادي العاصمة وسيكون أمام فرصة زيادة الفارق إلى خمس نقاط قبل ان يلعب الاخير مباراته في اليوم ذاته.ويقدم جيرونا عروضا رائعة هذا الموسم حيث يعتبر ايضا الفريق الافضل هجوما بـ 41 هدفا، معولا على تألق الوافد الجديد المهاجم الاوكراني أرتيم دوفبيك، ثاني ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف وأربع تمريرات حاسمة، اضافة إلى الثنائي البرازيلي سافينيو والاوروجوياني كريستيان ستواني، حيث سجل الأول 4 أهداف والثاني ستة.كما يعد جيرونا ثالث أفضل فريق هجومي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، خلف بايرن ميونيخ الألماني (47) ومواطنه باير ليفركوزن (42)، وأمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا ودوري أبطال أوروبا (40).لكن الفريق الكاتالوني الذي يستحوذ مالكو سيتي على حصة مالكة فيه، سيواجه خصما صعب المنال هو بيتيس الذي تعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام ريال سوسييداد سلبا وريال مدريد 1-1، رغم انه يعاني هجوميا حيث لم يسجل سوى 19 هدفا في 17 مباراة.وأصبح دوفبيك، الذي سجل هدفين من ثلاثية جيرونا أول من أمس الاثنين في ملعب ألافيس، أحد أبرز الأسماء في "لا ليجا" في الموسم الحالي بسبب سجله التهديفي.وفي 16 مباراة، لعب 10 منها فقط أساسيا، تمكن دوفبيك من تسجيل 10 أهداف، بالتساوي مع بورخا مايورال، ولا يسبقه في تصنيف الهدافين إلا جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.وفي المباريات التي لعبها، سدد المهاجم الأوكراني 38 مرة، كانت 19 تسديدة منها على المرمى، في حين أن أكثر من نصف هذه التسديدات على المرمى قد سكنت الشباك.وأحرز دوفبيك أربعة أهداف بالرأس وستة بالقدم اليسرى، كان اثنان منها من ركلتي جزاء. كذلك، نجح مرتين في إحراز هدفين في مباراة واحدة، الأولى أمام ألميريا (5-2) والثانية أمام ألافيس.ووفقا للبيانات، فهو أفضل رأس حربة في دوري الدرجة الأولى بين من لعبوا 40 % من الدقائق: بمعدل 0.83 هدف في المباراة و2.83 تسديدة داخل المنطقة و1.58 تسديدة على المرمى و5.57 لمسة في المنطقة و0.79 في الأهداف المنتظرة.وحده كريستيان ستواني، بديله، من تمكن من إحراز عدد أهداف أكبر مع جيرونا، في أول 16 جولة من الدوري الإسباني (2018-2019). بالنسبة إلى سلفه، تاتي كاستيانوس، فكان في هذا العدد من الجولات قد سجل أربعة أهداف، وأنهى الموسم كله بـ13 هدفا في "لا ليجا" بعد لعب 2600 دقيقة.وترك كاستيانوس، الذي يلعب الآن في لاتسيو، ذكرى جيدة في ملعب مونتيليفي معقل جيرونا، لهذا كانت أمام إدارة النادي مهمة صعبة لإيجاد بديل مضمون، إلى أن جرى التعاقد مع دوفبيك الذي دفع أكثر من سبعة ملايين يورو لدنيبرو الأوكراني للحصول على 70 % من حقوق اللاعب.ووصل دوفبيك صاحب الـ26 عاما إلى لا ليجا بعد أن كان هدافا للدوري الأوكراني في آخر موسمين، وعقب تسجيله 29 هدفا في 39 مباراة في الموسم الماضي.وفي الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع أربعة.وحده بيلينجهام من حقق رقما أكبر إذ سجل 13 وصنع اثنين في الليجا، في حين أن كل من أنتوان جريزمان وبورخا مايورال ورودريجو جويس وإنيياكي ويليامز، فرصيد كل منهم بين الصناعة والتسجيل 11 هدفا.وكان الهدف الثاني لدوفبيك في ألافيس، والثالث عامة، هو رقم 187 لجيرونا في دوري الدرجة الأولى.ومتسلحا بأقوى دفاع في الدوري حيث لم تهتز شباكه سوى 11 مرة، يتطلع ريال مدريد إلى تعثر جيرونا من أجل قلب الطاولة وانتزاع الصدارة قبل نهاية العام، وسيكون مرشحا لخطف النقاط الثلاث أمام ألافيس الذي يعتبر من بين الأضعف هجوميا في الدوري.ويعول فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي على تألق الثنائي الانجليزي جود بيلينجهام متصدر ترتيب الهدافين بـ 13 هدفا، والبرازيلي رودريجو (7 أهداف و4 تمريرات حاسمة)، علما بأنهما زارا الشباك في فوز "الملكي" على فياريال 4-1 في المرحلة الماضية.ويعود آخر فوز لفريق ألافيس على ريال إلى 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو". فيما فاز الـ "ميرينجي" في المباراتين الأخيرتين التي جمعت بينهما العام 2022 بنتيجة 4-1 ذهابا و3-0 إيابا، قبل أن يهبط ألافيس إلى الدرجة الثانية ثم يعود إلى النخبة هذا الموسم.ويأمل برشلونة الثالث (35 نقطة) في أن يستعيد عافيته بمواجهة ألميريا متذيل الترتيب، بعد سقوطه أمام جاره الكاتالوني جيرونا 2-4 وتعادله امام مضيفه فالنسيا 1-1، ليتأخر بفارق 9 نقاط عن المتصدر.كما فشل النادي الكاتالوني في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث سقط أمام رويال أنتويرب البلجيكي 2-3 في الجولة السادسة الاخيرة من دوري أبطال أوروبا بعدما كان ضمن بلوغه ثمن النهائي.وسيكون المدرب تشافي أمام فرصة تلميع صورته والعودة بالنقاط الثلاث في مهمة تعتبر سهلة على الورق بمواجهة فريق في قاع الترتيب وما يزال الوحيد في "لا ليجا" من دون فوز.وإلى جانب نتائجه المتردية، يعاني برشلونة من نقص في لاعبيه حيث يغيب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الايقاف، في حين يفتقد النادي الكاتالوني أيضا لجهود الحارس الالماني مارك أندريه-تير شتيجن وإنيجو مارتينيز وماركو ألونسو وجافي بسبب الاصابة.وتشهد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا صراعا محتدما حيث يستضيف أتلتيك بلباو الخامس (32 نقطة) نظيره لاس بالماس اليوم الأربعاء، فيما يحل ريال سوسييداد السادس (30) ضيفا على قادش غدا الخميس. -(وكالات)