الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشافي يرد على تصريحات أنشيلوتي حول اقتراب الريال من حسم اللقب

فرحة تشواميني بتسجيله هدف الفوز لفريق ريال مدريد - (من المصدر)
فرحة تشواميني بتسجيله هدف الفوز لفريق ريال مدريد - (من المصدر)
مدن – أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بأداء لاعبيه بعد الفوز الصعب على ريال مايوركا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.اضافة اعلان
وقال أنشيلوتي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "في الشوط الأول كنا بطيئين، لكن الوضع تحسن في الشوط الثاني، لم نفز بالدوري بعد، لكن هذا الانتصار يقربنا من اللقب، أنا سعيد جدا لأن الفوز في ملعب مايوركا، دائما ما يكون صعبا".
وعن أداء لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي سجل هدف الفوز في المباراة، قال المدرب الإيطالي المخضرم: "لقد لعب بشكل جيد للغاية في مركزه المفضل".
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة، ويحتاج الفريق إلى 14 نقطة خلال الجولات السبع المقبلة لضمان التتويج باللقب من دون النظر إلى نتائج المنافسين.
وتطرق أنشيلوتي إلى المباراة المرتقبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال: "يوم الأربعاء لن نفوز بسبب لياقتنا، بل بسبب أسلوبنا وتعاملنا مع المباراة"، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في "سانتياغو برنابيو" بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.
ووفقا لإحصاءات شبكة "أوبتا"، فإن الفوز على ريال مايوركا قاد النادي الملكي لتحقيق أفضل سجل خارج ملعبه في حقبة المدرب الإيطالي المخضرم، حيث وصل ريال مدريد للمباراة رقم 12 على التوالي من دون هزيمة خارج ملعبه، وحقق 8 انتصارات وتعادل في 4 مباريات، وتعود الخسارة الأخيرة لريال خارج ملعبه ضد غريمه أتلتيكو مدريد (3-1) إلى أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
من جانبه، بدى الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة سعيدا بالفوز على قادش بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري الإسباني.
وأشار تشافي عبر قناة (موفيستار) عقب اللقاء: "أتمنى كل التوفيق لمدرب قادش ماوريسيو بيليجرينو، فإذا واصلوا الأداء بهذه القوة، لن يهبط هذا الفريق للدرجة الثانية، كنا نعلم أننا سنعاني، لقد كانت مباراة قوية وشرسة وخطيرة".
وتابع: "أردنا الفوز لمواصلة الضغط على ريال مدريد، اللاعبون الذين شاركوا بعد غياب طويل أدوا بمستوى عال، لقد سجل جواو فيليكس هدفا رائعا، هو يستغل مهاراته، واليوم قدم أداء رائعا".
وابتعد برشلونة بالمركز الثاني رافعا رصيده إلى 70 نقطة ليقلص الفارق مجددا إلى ثماني نقاط مع ريال مدريد قبل لقاء الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.
إلى ذلك، شهد انتصار ريال مدريد على ريال مايوركا بهدف دون رد، واقعة عنصرية ضد أحد لاعبي "الميرينغي"، حيث وثقت كاميرا قناة "موفيستار" الإسبانية، قيام أحد جماهير ريال مايوركا وهو يقوم بتوجيه إيماءات القرد أثناء احتفال الفرنسي أوريلين تشواميني، صاحب هدف انتصار النادي الملكي، كما ألقى المشجع زجاجة بلاستيكية فارغة على لاعبي ريال مدريد أثناء الاحتفال بالتقدم في النتيجة.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض لها تشواميني لحادث عنصرية، على الرغم من أن زميله في الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، اعتاد على مثل هذه التصرفات من الجماهير الإسبانية في مختلف الملاعب منذ انضمامه إلى ريال مدريد في العام 2018. -(وكالات) 
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