تشافي يرفع الراية ويترك برشلونة بنهاية الموسم

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مدن -فاجأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، لاعبي الفريق، بإعلان قرار رحيله في نهاية الموسم، أول من أمس السبت.جاء ذلك عقب خسارة البارسا بنتيجة 3-5 أمام فياريال بالجولة الـ22 من الدوري الإسباني.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعلن تشافي قرار رحيله للصحفيين، لكن لم يكن لديه الوقت لإبلاغ لاعبي البارسا، الذين فوجئوا بالأمر.وأشارت إلى أن تشافي التقى أولا بالرئيس خوان لابورتا وأبلغه بالقرار، ثم انتقل مباشرة إلى إعلانه في المؤتمر الصحفي، بينما اكتشف بعض اللاعبين هذا النبأ في طريق عودتهم إلى المنزل.وأوضحت، أن تشافي سيشرح أسباب قراره للاعبين، في أول مران عقب مباراة فياريال، وسيبلغ الفريق بأنه كان يفكر في الأمر كثيرا، لكنه اتخذ القرار بشكل سريع في النهاية.وذكرت أن تشافي سيبلغ اللاعبين، أنه اتخذ القرار الأفضل لبرشلونة، وأنه لا يريد أن يكون سببا في مشكلة تتعلق بالفريق أو النادي، وأنهم بحاجة إلى تغيير الديناميكية مع مدرب جديد.وعقد لابورتا اجتماعا مع تشافي عقب المباراة، حضره النائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ديكو، ومستشار الرئيس إنريك ماسيب، والمسؤول عن فرق الشباب خوان سولير.وكشفت، أن الاجتماع عقد في غرفة مجاورة للمنصة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لتحليل ما حدث أمام فياريال، سواء على مستوى اللعب أو قرارات التحكيم.وأشارت، إلى أن الاجتماع كان متوترا للغاية لأنه يأتي في وقت حرج عقب خسارة السوبر والخروج من الكأس، وشهد أصواتا طالبت باتخاذ قرار أكثر حزما.وأوضحت أن الاجتماع انتهى إلى قرار دعم استمرار تشافي في الفترة الحاسمة من الموسم الحالي، وخصوصا قبل خوض مباراتي نابولي في دوري أبطال أوروباوقالت صخيفة "سبورت": "أكدت الإدارة التنفيذية والرياضية في برشلونة ثقتها في عمل تشافي وجهازه الفني، على الرغم من أن المدرب نفسه ألقى بالقنبلة، وأعلن في المؤتمر الصحفي أنه سيغادر النادي في 30 حزيران (يونيو) المقبل".وصرح تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "أريد أن أعلن أنني لن استمر مدربا لبرشلونة بعد 30 حزيران (يونيو) المقبل. تحدثنا مع الرئيس ورافا يوستي وأليخاندرو إتشيفاريا وديكو (أعضاء اللجنة الرياضية)، والطاقم الفني، ونعتقد أن الوضع الحالي يتطلب تغييرا في المسار".وأضاف "كمنتمي لبرشلونة، لا يمكنني السماح بهذا الوضع. النادي يحتاج لتغيير في الدماء، وهذا سيحرر اللاعبين. نلعب بضغوط كبيرة للغاية".وأكد أسطورة النادي سابقا أنه يشعر أنه "المسؤول الأول" عن الوضع الحالي "للحالة السلبية للغاية" التي يمر بها الفريق، والذي قال عنها: "إنه "في أحيان كثيرة" لا يجد لها "تفسيرا".وتابع "لا أريد أن أكون بمثابة عقبة للنادي، أريد أن أكون جزءا من الحل. سأستمر حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وهذا ما اتفقت عليه مع الرئيس".كما أقر صاحب الـ44 عاما بأن تولي منصب مدرب برشلونة يعد أمرا قاسيا وصعبا، مضيفا: "تشعر وكأن هناك حالة من عدم الاحترام تجاهك في أحيان كثيرة، ولا يوجد تقدير لما تقدمه من عمل، وهذا أمر منهك للغاية على المستويين الذهني والمعنوي. أنا بطبعي شخص إيجابي جدا، ولكن طاقتي بدأت في النفاد حتى تقول: "إنه ليس هناك أي معنى للاستمرار".وتعمقت جراح برشلونة بخسارته أمام فياريال، ولاسيما وأنها جاءت بعد أيام من وداع الفريق لكأس الملك من دور الثمانية على يد أتلتيك بلباو بخسارة كبيرة (4-2)، ومن قبلها بأسابيع بخسارة لقب السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة (4-1).وكان تشافي، جلس على مقعد المدير الفني لبرشلونة في تشرين الثاني (يناير) من العام 2021، ومنذ تلك اللحظة قاد الفريق في 122 مباراة، حقق خلالها الفوز في 75 مباراة، مقابل 21 تعادل و26 خسارة.وعلى مستوى الألقاب، توج تشافي مع البلاوجرانا بلقبي الليجا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الماضي (2022-2023). -(وكالات)