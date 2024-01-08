تشافي يشير إلى أخطاء برشلونة.. وبنزيمة يرحب بالعودة لريال مدريد

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أبدى لاعب برشلونة فيرمين لوبيز، سعادته بالانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة بارباساترو، أول من أمس الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، على الملعب البلدي لبارباسترو.وقال فيرمين لوبيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا بالنسبة لنا لأنهم كانوا على وشك الموت لكننا فزنا، وهو الشيء المهم".وأضاف: "لقد مارسوا الكثير من الضغط علينا، وجعلوا النتيجة 1-2 ولم نتمكن من توسيع الفارق في ذلك الوقت. الشيء المهم هو أننا فزنا. إننا نستقبل الكثير من الأهداف وعلينا تحسين ذلك. يجب تهنئة لاعبي بارباسترو على المباراة التي لعبوها".وسجل ثلاثية برشلونة، فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 18 و51 و88، بينما سجل ثنائية بارباسترو أدريا دي ميسا ومارك برات في الدقيقتين 60 و93.من جانبه، قال مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، إن فريقه أدى شوطا أول جيدا أمام بارباسترو، لكنه صعب الأمور على نفسه من خطأ جديد.وصرح تشافي: "قدمنا شوطا أول جيدا، لكننا ارتكبنا أخطاء مرة أخرى بعد ركنية وتلقينا الهدف الأول، لتتصعب الأمور علينا ونعاني".واشتكى تشافي من عدم تطبيق تقنية الفار في المباراة قائلا: "لا أفهم لماذا نحن في العام 2024 ولا يوجد فار، حتى لو كان ملعب لناد من الدرجات الدنيا ، لقد كان هدف جواو الملغي صحيحا ولم يحتسبوه".وعن المباراة، علق تشافي بأنه توقعها كما كانت، وصرح: "كنا نعلم أنها ستكون هكذا. لقد لعبوا كما لو كانوا يخاطرون بحياتهم، وفي الكرات الثابتة تتساوى الأمور وعندما تهدي الكرات ينتهي بك الأمر بالمعاناة".ريال مدريد يستعدإلى ذلك، خاض ريال مدريد أول من أمس، الحصة التدريبية الأولى في إطار استعداداته لبطولة كأس السوبر الإسباني هذا الأسبوع في السعودية، والتي سيستهل فيها مشواره بمواجهة من العيار الثقيل أمام الجار أتلتيكو مدريد فدا الأربعاء.وبعد أقل من 24 ساعة من انتصاره على أراندينا، فريق الدرجة الثالثة، (1-3) في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في دور الـ32 بكأس الملك، أجرى الفريق الملكي مرانه على مدينة "فالديبيباس" الرياضية، والذي شهد مشاركة المدافع الفرنسي فيرلان ميندي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.وخاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة بشكل أساسي تدريبات استشفائية خفيفة، فيما أجرت باقي المجموعة مرانا قويا شمل بعض الفقرات البدنية، وكذلك تدريبات تناقل الكرة تحت ضغط في مساحات مصغرة، ثم انتهى بفقرة التسديد على المرمى.وبجانب الإصابات الثلاث الطويلة بالرباط الصليبي، البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا، استمر غياب النجم لوكاس فاسكيز عن الحصة التدريبية اليوم بداعي الإصابة في العضلة الخلفية التي ستبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع، ولن يكون حاضرا في كأس السوبر.وواصل فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريباته صباح أمس، قبل أن يطير إلى الأراضي السعودية مباشرة عقب تناول وجبة الغداء، حيث سيختتم استعداداته بمران وحيد الثلاثاء قبل مواجهة الدربي في نصف النهائي.يذكر أن نصف النهائي الآخر في البطولة سيجمع بعد غد الخميس بين برشلونة، بطل الليجا، وأوساسونا، وصيف كأس الملك.مبابي يحمس جمهور "الملكي"حصل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مؤخرا على إشادة قوية من مشجعي ريال مدريد.وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ بدءًا من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، فيما تربطه تقارير صحفية بالانتقال إلى ريال مدريد.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حظي رد فعل مبابي تجاه برشلونة على شبكة "تيليفوت" بإعجاب الكثيرين من مشجعي ريال مدريد.وأذاعت "تيليفوت" تقريرا يتحدث فيه مبابي مع فتاتين صغيرتين من مشجعات باريس سان جيرمان.لكن إحداهن اعترفت أنها تحلم بأن يلعب مبابي لنادٍ آخر، وهنا سألها النجم الفرنسي "أي نادٍ؟"، وأجابته "برشلونة".في هذا الوقت، قام مبابي بإشارة تعبر عن عدم الموافقة على ما سمعه وأن هذا الأمر مستبعد، ثم قال "لا يوجد مشكلة.. برشلونة نادٍ جيد أيضًا".وزعمت تقارير فرنسية أول من أمس، أن مبابي توصل إلى اتفاق نهائي بشأن الانتقال مجانا إلى ريال مدريد الصيف المقبل.وحصلت إذاعة "مونت كارلو"، على رد من باريس، على تلك الأنباء، حيث أكد ممثلو الفريق الفرنسي، أن اللاعب لم يبلغهم بأي قرار اتخذه حتى الآن.ويحق لمبابي، التفاوض والتوقيع في آخر 6 أشهر من عقده، لكن بشرط إبلاغ ناديه الفرنسي مسبقا، حيث ينتهي عقده في صيف 2024.وأشار ممثلو مبابي إلى أنهم ليسوا على علم بوجود الاتفاق الذي تتحدث عنه الصحف، كما أنهم يتوقعون أن يحصلوا من اللاعب على قراره بشأن مستقبله قبل أي مصدر آخر.ونوهت "مونت كارلو" إلى وجود صمت من جانب المقربين من مبابي، ولم يعلقوا على الأنباء الأخيرة بشأن الاتفاق مع ريال مدريد.وذكرت الإذاعة الفرنسية أن الغموض ما يزال قائما بشأن مستقبل مبابي، كما أن الضجة الإعلامية الأخيرة قد تكون مؤثرة على مصير اللاعب.بنزيمة يرحب بالعودةإلى ذلك، أثار الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، جدلا كبيرا بشأن مستقبله مع "العميد" خلال الموسم الحالي.وتعرض بنزيمة لانتقادات حادة من مشجعي الاتحاد بسبب تراجع مستواه، وصدمة الخروج المبكر من كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الأهلي المصري.ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد كشف مقربون من بنزيمة، أنه نادم على ترك ريال مدريد، كما أنه لا يمانع العودة للميرينجي لخوض 6 أشهر معه حتى نهاية الموسم الحالي.وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تحقيق رغبة بنزيمة أمر مستحيل، لأن اتحاد جدة لن يوافق على رحيله مطلقا في الشتاء، ونوهت "الكلمة الأخيرة لعودة بنزيمة إلى ريال مدريد، تعود إلى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".وأوضحت أن إدارة الملكي ترى أن العودة السريعة للمهاجم الفرنسي عقب 6 أشهر من الرحيل، بمثابة اعتراف بالخطأ على السماح بمغادرة اللاعب في الصيف الماضي.وجرى تجديد عقد بنزيمة تلقائيا لمدة عام إضافي عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن إدارة ريال مدريد وافقت على رحيله مجانا قبل انتهاء العقد. -(وكالات)