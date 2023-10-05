تشافي يكشف طبيعة اصابة ليفا وسر تبديل يامال امام بورتو

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وحقق برشلونة فوزا مهما على بورتو البرتغالي، بهدف دون رد سجله البديل فيران توريس بصناعة إيلكاي غوندوغان خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.وشهدت المباراة مشاركة لامين يامال منذ البداية لكن اثناء التوقف لشرب المياه اختفى لامين يامال من الملعب وقرر تشافي بعدها الدفع بالمدافع الأيسر ماركوس ألونسو.وعن هذا الأمر، قال تشافي بعد المباراة: "لامين يامال كان مريضا ويشعر بألم شديد في المعدة، وطلب الذهاب الى الحمام لكنه لم يعد لذا قررنا استبداله والدفع بلاعب آخر" .وعن طبيعة الاصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي اشار تشافي الى ان الطبيب قال إن ليفا يعاني من كدمة قوية وعلينا الإنتظار لرؤية إذا كان سيكون جاهزاً للقاء الأحد في الدوري المحلي.واشاد تشافي بغوندوغان معتبرا انه صمام أمان ووجوده في الفريق يجعلهم في حالة ممتازة كما اشاد بالحارس تير شتيغن لخروج المباراة بشباك نظيفة وبخط الدفاع بأكمله .