تشلسي يدخل سباق مبابي.. ويخطط للتعاقد مع آدامز

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مدن - أفادت تقارير صحفية أمس، بأن باريس سان جيرمان يتوقع عرضا من تشلسي لشراء خدمات كيليان مبابي، بعد مكالمة هاتفية بين مالك تشلسي تود بويلي ورئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي.وسيواجه تشلسي منافسة شديدة على توقيع مبابي مع ريال مدريد، وما يزال عرض الهلال البالغ 259 مليون جنيه إسترليني مطروحا على الطاولة، مع عزم الباريسيين على الحصول على أكبر قدر ممكن من المال مقابل قائد المنتخب الفرنسي.وانقضت المهلة المحددة لمبابي لتمديد عقده لمدة عام واحد، ما يعني أنه لم يتبق سوى عام واحد على صفقته الحالية.ويبدو باريس سان جيرمان يائسا للتخلص من مبابي، حتى لا يخسره بصفقة مجانية لصالح ريال مدريد الصيف المقبل، رغم أن اللاعب ليس حريصا على المغادرة الآن.وتزايد غضب مبابي، وسيكون تشلسي على استعداد لإبعاده عن باريس سان جيرمان بعرض مناسب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، بعدما أجرة بويلي مكالمة بهذا الشأن مع الخلبفي.ويتدرب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، في مجمع التدريب الحديث للفريق في منطقة بويسي، بينما يقوم زملاؤه بجولة في اليابان وكوريا الجنوبية.من ناحية ثانية، أكدت تقارير صحفية أمس، أن تشلسي يريد ضم لاعب وسط جديد، رغم سعيه الدؤوب للتعاقد مع لاعب برايتون مويسيس كايسيدو.وذكرت صحيفة "ذا تايمز"، أضاف تشلسي لاعب ليدز يونايتد تايلر آدامز إلى قائمة مختصرة من الخيارات لتعزيز خياراته في خط الوسط.ويحاول تشلسي تعويض النقص الموجود في خط وسطه، بعد رحيل كل من ماتيو كوفاسيتش ونجولو كانتي وماسون ماونت وروبن لوفتوس-تشيك هذا الصيف.وليس سراً أن مويسيس كايسيدو نجم برايتون هو الهدف الأول لتشلسي، على الرغم من أن "النوارس" رفض الأسبوع الماضي عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.وأوضحت "ذا تايمز"، أن لدى آدامز بندًا جزائيًا في عقده مع ليدز، سيكون ساريًا بعد فشل الفريق في الاحتفاظ بمكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.ووتأتي هذه الأنباء، على الرغم من أن قائد المنتخب الأميركي يتعافى حاليًا من إصابة في أوتار الركبة والتي تطلبت عملية جراحية في آذار (مارس) الماضي.وكان آدامز أحد النقاط المضيئة في ليدز في موسم مخيب للآمال، وغيابه كان محسوسًا في الأشهر الأخيرة من الموسم.وانضم لاعب خط الوسط، الذي خاض 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إلى ليدز مقابل 20 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، بعد ثلاث سنوات مع فريق لايبزج في الدوري الألماني.وبحسب ما ورد، يفكر تشلسي أيضًا في أهداف أخرى بخط الوسط، مثل إدسون ألفاريز لاعب أياكس وجابري فيجا من سيلتا فيجو.ديمبيلي قريب من سان جيرمانتضاربت الأنباء بشأن كيفية إتمام باريس سان جيرمان، صفقة عثمان ديمبلي من برشلونة، هذا الصيف.ويملك ديمبيلي، شرطا جزائيًا في عقده مع برشلونة، ينص على رحيله مقابل 50 مليون يورو حتى 31 تموز (يوليو) الماضي، لكن كان البارسا سيحصل على نصف هذا المبلغ فقط، ويذهب النصف الآخر إلى وكيل اللاعب.وتضاعف الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي الآن ليصل إلى 100 مليون يورو، بحلول شهر آب (أغسطس).وفي الوقت الذي كانت كل الأنباء تشير إلى أن باريس فشل في تفعيل الشرط الجزائي، خرجت صحيفة "ليكيب"، لتؤكد عكس ذلك وتشير إلى أن النادي الفرنسي فعل الشرط الجزائي، بإرسال خطاب رسمي أول من أمس الإثنين بهذا الشأن.وأشارت إلى أنَّ باريس أمامه 5 أيام للتفاوض مع برشلونة على تقسيط المبلغ، وإن لم يستطع التوصل لاتفاق سيكون مجبرًا على دفع المبلغ كاملاً للبارسا.ورغم أن "ليكيب" أشارت إلى أن سان جيرمان فعل الشرط الجزائي، خرجت تقارير أخرى، تشير إلى أن باريس لم يفعل ذلك، بل استغل بندًا سريًا بين ديمبيلي وبرشلونة، للحصول على اللاعب.فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ديمبيلي أخبر برشلونة، برغبته في الانتقال لباريس قبل نهاية الشهر الماضي.وتابعت الصحيفة الإسبانية "هناك اتفاق سري بين اللاعب والنادي بعيدًا عن الشرط الجزائي، بأن يوافق برشلونة على رحيله بقيمة 50 مليون يورو، إذا أبلغه اللاعب برغبته في المغادرة قبل 31 تموز (يوليو)".ولفتت إلى باريس استغل هذا الاتفاق، من أجل تفعيل بند شراء ديمبيلي بـ50 مليونًا، بدلًا من 100 مليون التي كان ينص عليه العقد.هذا السيناريو، اتفق معه فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا.وقال عبر حسابه بموقع تويتر "لم يفعّل باريس الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي بقيمة 50 مليون يورو، والذي بات الآن منتهي الصلاحية، والبند الجديد يبلغ 100 مليون".وأضاف "فعل باريس سان جيرمان بندًا خاصًا في عقد ديمبيلي بإرسال خطاب رسمي إلى برشلونة بشأن ضم اللاعب الفرنسي، "الشرط الخاص يجعل قيمة صفقة ديمبلي تبلغ 50 مليون يورو فقط، ويجب أن تغلق العملية بنهاية الأسبوع".أونانا يرفض توتنهام وتشلسيأكد وكيل أعمال حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا، ان موكله رفض اهتمام ناديين انجليزيين كبيرين، قبل اختيار الانضمام للشياطين الحمر.وصرح الوكيل ألبرت بوتين، إن المدرب إريك تن هاج كان عنصرا حيويًا في إقناع حارس المرمى بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، في صفقة بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.ولعب الحارس البالغ من العمر 27 عامًا، 145 مباراة تحت قيادة تين هاج بين عامي 2017 و2022 في أياكس، وتربط الاثنان علاقة قوية، سواء على المستوى الشخصي أو من حيث أسلوب كرة القدم الذي يفضلانه.وقال بوتين في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو": "بدأ كل شيء منذ بضعة أشهر. في شهر أبريل، استفسر كثيرون عن اللاعب".وأضاف: "طلب توتنهام معلومات. كان لتشلسي اهتمام كبير. كانت هناك اجتماعات في لندن كما التقى تشلسي مع إنتر، لكن تين هاج كان أساسياً".وتابع: "نتطلع لمواجهة مدربين عظماء مثل جوارديولا، ومحاولة الفوز بالألقاب مع مانشستر يونايتد. لدينا رغبة كبيرة في التفوق".وتمثل شركة "جول مانيجمينت"، الحارس الكاميروني، وهي وكالة دولية لإدارة الوظائف مملوكة لشركة بوتينس، وتدير أيضا أعمال هيكتور بيليرين وكيكو فيمينيا.وعلى الرغم من أن توتنهام بحث عن بديل طويل الأمد لهوجو لوريس، وسعي تشلسي لضم حارس ينافس كيبا أريزابالاجا للقفازات، لم يتمكن الناديان من انتزاع توقيع أونانا.مفاوضات عالقة بين بايرن وتوتنهامذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونيخ لم يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي من صفوف توتنهام الإنجليزي، وأن الأمر يتعلق بمقابل الانتقال.وذكر موقع "ذا أثليتيك" الإخبارية أن الخلاف يتعلق بمبلغ 32 مليون دولار ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين.وتردد أن يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، سافرا إلى العاصمة البريطانية لندن أمس الاثنين للاجتماع بمسؤولي توتنهام.ويشكل كين، الذي أتم 30 عاما من عمره قبل أيام، أولوية بالنسبة لبايرن ميونيخ في سوق انتقالات اللاعبين.وذكرت تقارير أن بايرن ميونخ قدم عرضين بقيمة 70 مليون يورو (77 مليون دولار) و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب توتنهام، وأنه يجهز عرضا بقيمة 87 مليون يورو إضافة إلى متغيرات.وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات كين الذي ينتهي عقده مع توتنهام في 2024 .وأشارت تقارير إلى أن جو لويس مالك نادي توتنهام أوصى دانييل ليفي الرئيس التنفيذي للنادي ببيع كين في حال عدم تجديد عقده، وذلك لتفادي رحيله عن الفريق بدون مقابل.فابينيو إلى اتحاد جدةأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، بطل الدوري، أول من أمس رسميا تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس لمدة 3 سنوات حتى 2026 قادما من ليفربول.وفي فيديو قصير عبر حسابه على شبكة "تويتر"، أعلن "العميد" عن الصفقة، حيث ظهر أولا بعد التقارير الصحفية التي كانت تتحدث عن فشل الصفقة، قبل أن يظهر اللاعب وهو ممسكا بسلسلة حديدية مُصفّد بها نمر، في إشارة للنادي الملقب بـ"النمور".كما نشر النادي صورة للاعب وهو يحمل قميص الفريق وعليه رقم 2026، في إشارة لمدة تعاقد فابينيو.ويعد صاحب الــ29 عاما الصفقة الثالثة الكبرى التي يدعم بها صفوفه في الميركاتو الصيفي بعد النجمين الفرنسيين نجولو كانتي، وكريم بنزيمة، والثانية لدعم الوسط بعد كانتي.وبهذه الخطوة يضع اللاعب نهاية لميسرة استمرت في ملاعب القارة العجوز على مدار 11 عاما، بدأت في 2012 مع ريو آفي البرتغالي، وانتهت هذا العام مع ليفربول الإنجليزي.ومع "الريدز"، الذي انتقل إليه قادما من موناكو الفرنسي في 2018، توج اللاعب البرازيلي بكل الألقاب الممكنة بواقع لقب في كل من الدوري الإنجليزي (2019-20) ودوري الأبطال (2018-19) ومونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي (2019) وكأس إنجلترا وكأس الرابطة (2021-22)، وكأس الدرع الخيرية (2022).كولون يضم حارس هوفنهايمأعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم أمس الثلاثاء ضم فيليب بنتكه حارس فريق هوفنهايم ليكون حارسا بديلا جديدا للحارس الأساسي للفريق مارفين شفيبه.وأوضح كولون أن بنتكه (38 عاما) وقع عقدا لمدة عام.يذكر أن بنتكه خاض مع هوفنهايم ثماني مباريات فقط في الدوري الألماني منذ عام 2019، وثلاث مباريات في الكأس ومباراة واحدة في الدوري الأوروبي.وكان بنتكه يلعب في اوجسبورج قبل انتقاله إلى هوفنهايم، كما لعب أيضا في نادي انرجي كوتبوس ونادي كمنيتس ونادي يان ريجنسبورج.وتعليقا على إنهاء كولون البحث الذي استمر طويلا عن حارس بديل، قال الرئيس التنفيذي للنادي كريستيان كيلر:" بغض النظر عن أنه أثبت جودته بشكل كاف خلال مسيرته المهنية سواء كحارس أساسي أو كحارس بديل، فإنه أكد لنا من خلال أدائه في التدريبات أنه لا يزال قادرا على استدعاء هذا المستوى من الأداء في الوقت الحالي وهو في سن الثامنة والثلاثين". -(وكالات)