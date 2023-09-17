تشيلسي يواصل نتائجه المخيبة.. وموناكو يتعثر بالتعادل مع لوريان

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مدن - واصل تشيلسي نتائجه المتذبذبة، وسقط في فخ التعادل مع مضيفه بورنموث 0-0 أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر.وسط أجواء ماطرة، بدأ تشيلسي المباراة مهاجما، حيث أطلق إنزو فرنانديز تسديدة زاحفة من بعيد، سيطر عليها الحارس نيتو بسهولة في الدقيقة الثانية.وبعدها بدقيقة واحدة، راوغ الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من أمامه في الناحية اليسرى، قبل أن يمر كرة أمام المرمى إلى كونور جالاجر الذي أبعد الدفاع الكرة من أمامه إلى ركنية لم تثمر.وفي الدقيقة 13، تبادل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الكرة مع مودريك، قبل أن يطلق تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من القائم.وهدد بورنموث مرمى ضيفه للمرة الأولى في الدقيقة 18، عندما أرسل رايان كريستي كرة من ركلة حرة، نحو دانجو أواتارا الذي واجه الحارس روبرت سانشيز، لكن الأخير تصدى لمحاولته الخطيرة.ووجّه مانو جوستو عرضية من الناحية اليمنى، ناحية جاكسون الذي خانته اللمسة الأولى، قبل أن يسدد في الثانية كرة ارتدت من الدفاع في الدقيقة 22.وواصل مودريك مشاكساته في الجناح الأيسر، حيث أرسل كرة عرضية بين مدافعين ناحية جالاجر، الذي سيطر عليها قبل التسديد، لكن الحارس نيتو كان لمحاولته بالمرصاد في الدقيقة 33.واستمرت أفضلية تشيلسي، لكن دون وجود فرص حقيقية بعدما أحكم بورنموث دفاعه، الأمر الذي أنهى الشوط الأول بالتعادل 0-0.وبعد 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، نفذ سترلينج ركلة حرة مباشرة، ارتدت من عارضة مرمى بورنموث، وتهادت أمام ليف كولويل الذي أودعها الشباك من مسافة قصيرة، لكن راية الحكم ألغت الهدف بداعي التسلل.وتحسن أداء أصحاب الأرض مع مرور الوقت، وأرسل ميلوس كيركيز كرة عرضية، عجز المهاجم دومينيك سولانكي عن استغلالها، ليشتتها مدافع تشيلسي تياجو سيلفا، قبل أن ترتد من مدافع وتمر الكرة بجانب القائم في الدقيقة 58.وأجرى تشيلسي تبديله الأول من خلال إشراك وافده الجديد كول بالمر مكان مودريك، وتألق نيتو في إنقاذ مرمى بورنموث من هدف محقق في الدقيقة 65، عندما أبعد محاولة جالاجر القريبة إثر كرة محولة من جاكسون.وجرب جوستو حظه بتسديدة بعيدة المدى مرت فوق المرمى في الدقيقة 69، واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي، نفذها بيلينج لترتد من قدم جالاجر وتمر بجوار القائم في الدقيقة 78.واقترب بورنموث من افتتاح التسجيل في الدقيقة 80، عندما استقرت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، عند سولانكي الذي سددها قبل أن يتصدى لها الحارس سانشيز ببراعة.ووجّه البديل بن تشيلويل عرضية من الناحية اليسرى، قابلها جاكسون برأسه، ليسيطر نيتو عليها بسهولة في الدقيقة 83.وكاد تشيلسي يحقق مراده ويسجل هدف الفوز في الدقيقة 86، عندما تابع بالمر بلمسة واحدة عرضية سترلينج القصيرة، لكن نيتو كان حاضرا مجددا.سيري أعاد فروسينوني لدرب الانتصارات في الدوري الإيطالي، بفوزه العريض على ساسولو (4-2) بعد أن كان متأخرا بهدفين، في الوقت الذي سيطر فيه التعادل الإيجابي بهدف على مباراة مونزا وليتشي، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة.وعلى ملعب "بينيتو ستيربي"، باغت الضيوف وتقدموا في النتيجة بعد مرور 7 دقائق عن طريق المهاجم الشاب أندريا بيامونتي، قبل أن يعود نفس اللاعب وهز الشباك بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24.انتفض أصحاب الأرض ونجحوا في تقليص الفارق مع آخر أنفاس الشوط الأول من ركلة جزاء سجلها الدولي المغربي وليد شديرة.استمرت "ريمونتادا" فروسينوني في الشوط الثاني، لتسفر عن هدفين متتاليين في غضون 6 دقائق (70 و76) سجلهما لاعب الوسط لوكا مازيتيلي.وبينما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، "قتل" الإسباني بول ليرولا المباراة تماما بالهدف الرابع لفروسينوني.وبهذا يعود فروسينوني لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية سلبيا أمام أودينيزي، مضيفا انتصاره الثاني هذا الموسم، وليرفع رصيده إلى 7 نقاط يأتي بها سادسا بشكل مؤقت، بينما كانت هذه ثالث خسارة يتجرعها ساسولو هذا الموسم، ليبقى بثلاث نقاط في المركز الـ16 بشكل مؤقت.كما تعادل مونزا وليتشي بهدف لكل فريق، ليتقاسم الفريقان نقطة المباراة، حيث أصبح رصيد مونزا 4 نقاط في المركز الـ13 مؤقتا، بينما يمتلك ليتشي 8 نقاط في المركز الرابع، لحين نهاية جميع مباريات الجولة.الليجاأهدى المدافع الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش فريقه خيتافي فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه أوساسونا 3-2 أمس الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.ضد فريق لم يسقط أمامه على أرضه منذ آذار (مارس) 2008 (0-2)، بدا خيتافي في طريقه للاكتفاء بالتعادل الثاني له هذا الموسم قبل أن يقول ماكسيموفيتش كلمته في الدقيقة 86 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، مانحاً فريقه الانتصار الثاني ونقطته السابعة.وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بعدما افتتح الصربي الآخر ستيفان ميتروفيتش التسجيل لخيتافي في الدقيقة 36 قبل أن يرد الضيوف في الدقيقة الأخيرة بهدف إيكر مونيوس (45).وعاد خيتافي ليتقدم في الشوط الثاني بفضل رأسية خوسيه أنخل كارمونا (51)، لكن أوساسونا أدرك التعادل مرة أخرى من خلال ركلة جزاء نفذها الكرواتي أنتي بوديمير (57)، ثم بقي التعادل سيّد الموقف حتى الدقيقة 86 حين خطف ماكسيموفيتش الانتصار لأصحاب الأرض، ملحقاً بالضيوف الهزيمة الثالثة في خمس مباريات.وشارك في ربع الساعة الاخير في صفوف خيتافي الجناح الانجليزي الدولي السابق مايسون جرينوود القادم اليه من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الاعارة وذلك في اول مباراة له منذ اكثر من عام ونصف بعد مواجهته اتهامات بمحاولة الاعتداء.وأوقف جرينوود (21 عاماً) في كانون الثاني (يناير) 2022 بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".أفرج عنه بكفالة في شباط (فبراير) 2022 قبل ان يعاد سجنه لخرقه الشروط القانونية، ليخرج مجدداً من السجن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. أسقطت تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء عنه في شباط (فبراير) الماضي، بعد انسحاب الشهود الرئيسيين والأدلة الجديدة التي كشف النقاب عنها.وعلى ملعب "لا سيراميكا"، انتظر فياريال الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليعود الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي ضد برشلونة البطل (3-4) وقادش (1-3)، وذلك بفضل النروجي ألكسندر سورلوث الذي أهداه الانتصار على حساب ضيفه ألميريا 2-1 في الوقت القاتل.وبعدما بدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وضع سيرخيو أكييمي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 44، لكن فياريال رد في الوقت بدل الضائع عبر هدافه جيرار مورينو (5+45).وبقيت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة من اللقاء قبل أن يخطف سورلوث الانتصار الثاني لفريق "الغواصة الصفراء" بكرة رأسية بعد عرضية من ألبرتو مورينو (4+90)، ملحقاً بألميريا الهزيمة الرابعة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة يتيمة، فيما رفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط.من ناحية ثانية، يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه لم يقدم مباراة مثالية، على الرغم من الانتصار بنتيجة (5-0) في مواجهة ريال بيتيس أول من أمس، على ملعب "مونتوجويك" الأولمبي.وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن القول إنها كانت مباراة مثالية، علينا تحسين الأمور، قدمنا مباراة ممتازة وراض عن الطريقة التي لعبنا بها".وأضاف: "سعيد بفرحة الجماهير، بدا الأمر وكأننا في كامب نو. من المثالي أن يسجل 4 لاعبين من الخط الهجومي، ولم نستقبل أي هدف، عملنا بالأمس كثيرا على الضغط على الخصم، وكنا نعلم أنهم يخرجون بالكرة كثيرا من الأطراف، والهدف الأول كان له أهمية كبيرة".وأتم: "هدف كانسيلو؟ لقد تدربنا على ذلك بأن ينطلق الظهير ويتوغل في منطقة الخصم، سيرجي روبرتو وماركوس قادران على ذلك، وإذا كنا أكثر تمركزا سنهاجم بشكل أفضل. إنه أقرب قليلا إلى برشلونة الذي نريده".وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط في المركز التاسع.من جانبه، أبدى البرتغالي جواو فيليكس مهاجم برشلونة، سعادته بالمشاركة في الانتصار على ريال بيتيس.وقال فيليكس خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "سعيد جدا باللعب أساسيا مرة أخرى بعد فترة، ومن السهل اللعب في هذا الفريق".وأضاف: "الجميع كان جيدا جدا، حين يكون التنظيم جيدا تدور الكرة بسرعة ونسجل الأهداف".وعن مساهمته في هدف روبرت ليفاندوفسكي علق: "لا يهم سوى أن يسجل من أجل أن يكتسب الثقة، فهو يعيش على تسجيل الأهداف وهذا أفضل بالنسبة لنا".وأتم: "أعمل على تقديم أعلى مستوى، بيئة الفريق بالكامل جيدة جدا، أنا سعيد هنا، هذا الانتقال كان تغييرا جيدا بالنسبة لي وعائلتي وأصدقائي".إلى ذلك، أعرب فيران توريس نجم برشلونة عن سعادته بالنجاح في تخليص البارسا من إحدى العقد المرتبطة برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي.ولم ينجح برشلونة في تسجيل ركلة حرة في الليجا منذ رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حيث يعود آخر تنفيذ ناجح إلى "البرغوث" ضد فالنسيا في أيار (مايو) 2021، قبل أن ينجح توريس في فك العقدة أمام ريال بيتيس.وقال توريس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم أكن أعرف هذه المحنة السيئة، لقد عرفت ذلك لاحقًا عندما قالوا لي، كان يمكن أن يكون أي شخص في موقفي، لأن لدينا الكثير ممن يملكون تلك المهارة، لكنني سعيد بأن أكون أول من فعلها".وأضاف: "جاء كانسيلو لي أثناء التنفيذ، وبعد ذلك فكرت في الأمر لاحقا وأردت أن أضعها أعلى الجدار (البشري)، لكن عندما تكون في هذا الحالة الرائعة، قد تسجل الهدف حتى من دون قصد".وتابع: "إنه دافع للاستمرار في العمل، كل شيء يؤتي ثماره. نحن فريق قطع خطوة نوعية مهمة جدا، وأصبحنا أكثر تماسكا، والجهاز الفني يقدم عملا رائعا".وأردف: "أنا هادئ جدا ولدي ثقة كبيرة، وهو أمر مهم جدا في هذا النادي. لقد عملت وأعمل وسأستمر في العمل لأظل قويا ذهنيا".واختتم حول إذا كان سيرشح نفسه لتنفيذ الركلة الحرة التالية: "سنرى ما سيحدث، سيرغب روبرت (ليفاندوفسكي) في تنفيذ التالية، ونملك آخرين بالكفاءة ذاتها".البوندسليجاحقق هايدنهايم فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه فيردر بريمن 4-2 أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.وتقدم تيم كلينيست لهايدنهايم في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إرن دينكجي الهدف الثاني في الدقيقة 44.وفي الدقيقة 49 سجل مارفن دوكش هدف تقليص الفارق لبريمن، ثم سجل ميتشل فايزر هدف التعادل في الدقيقة 64.وعاد هايدنهايم ليتقدم مجددا في النتيجة، بعدما سجل له دينكجي الهدف الثالث في الدقيقة 68، فيما أضاف يان نيكولاس بيست الهدف الرابع في الدقيقة 76.ورفع هايدنهايم، الذي حقق فوزه الأول بعد تعادل وهزيمتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.ليج 1تعادل موناكو أمس (2-2) مع لوريان، في إطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.وسقط موناكو في فخ التعادل بفضل هدف سجله لاعب لوريان روماين فايفر (97) من المباراة بعد أن كانت مجريات المباراة في صالحه.تقدم النيجيري توسين أييجون لفريق لوريان في الدقيقة الثانية من المباراة، بينما أدرك ألكسندر جولوفين التعادل لصالح موناكو (17).وأضاف فلوريان بالوجون الهدف الثاني لموناكو (69) بينما أدرك فايفر التعادل لأصحاب الأرض (97).بهذه النتيجة ارتفع رصيد لوريان إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد موناكو إلى 11 نقطة في الصدارة.وفي الجولة نفسها، استعاد بريست درب الانتصارات بالفوز على ريمس (2-1).تقدم لاعب الوسط المغربي أمير ريتشاردستون لريمس (19) من المباراة، بينما أدرك لاعب الوسط مهدي كمارا هدف التعادل (50).وأضاف لاعب الوسط بيير ليس ميلو الهدف الثاني لبريست (56) ليرتفع رصيد الفريق إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ريمس عند سبعة نقاط في المركز التاسع.وفي مباراة أخرى في الجولة، اقتنص مونبلييه التعادل من ستراسبورج (2-2) ليرتفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ13، بينما ارتفع رصيد ستراسبورج إلى سبع نقاط في المركز العاشر.بينما حقق نانت أول انتصار له في البطولة بالفوز على كليرمون بهدف نظيف سجله موسيس سيمون (48) من المباراة.بهذه النتيجة ارتفع رصيد نانت إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد كليرمون عند نقطة في المركز السادس عشر. -(وكالات)