الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصنيف الفيفا: الأرجنتين تصدر عالميا والمغرب عربيا

منتخب المغرب يتصدر تصنيف الفيفا عربيا
منتخب المغرب يتصدر تصنيف الفيفا عربيا


حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم الصادر الخميس، متقدّمة على فرنسا وصيفتها وبلجيكا التي ارتقت للمركز الثالث على حساب إنجلترا، فيما حافظ منتخب المغرب على صدارته عربيا.

وعزّزت الارجنتين ريادتها بـ2.8 نقطة بانتصاريها على السلفادور (3-0) وكوستاريكا (3-1) في مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس الماضي، فيما خسرت وصيفتها فرنسا 4.85 نقاط بخسارتها أمام ضيفتها ألمانيا 0-2، وفقا لفرانس برس.

واستفادت بلجيكا من خسارة إنجلترا أمام البرازيل 0-1 على ملعب ويمبلي في لندن في مباراة دولية ودية في 23 مارس الماضي، علما أن منتخب "الشياطين الحمر" أرغم منتخب "الأسود الثلاثة" على التعادل على الملعب ذاته بعدها بثلاثة أيام.

وأقيمت 174 مباراة في جميع أنحاء العالم خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة في مارس الماضي وشملت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا، وملحق كأس أوروبا ودوري الأمم في منطقة كونكاكاف، فضلاً عن العديد من المباريات الدولية الودية في كل من الاتحادات القارية الستة.

وبقيت البرازيل خامسة بكسبها 4.56 نقطة بفوزها على إنجلترا وتعادلها مع إسبانيا 3-3، والأمر ذاته بالنسبة إلى الأخيرة التي حافظت على مركزها الثامن أمام إيطاليا وكرواتيا، وبقيت ألمانيا سادسة عشرة على الرغم من فوزها على فرنسا وهولندا التي تراجعت إلى المركز السابع تاركة السادس للبرتغال.

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 عربيًا، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزا واحدا وأصبح ثالثا عشر، أمام قطر بطلة آسيا التي تقدمت 3 مراكز وباتت 34 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم، ومصر التي تراجعت مركزا واحدا (37) بخسارتها نهائي دورة العاصمة الإدارية الجديدة أمام كرواتيا.


وبقيت تونس (41) والجزائر (43) والسعودية (53) وسوريا (89) والسودان (127) وجيبوتي (192) في مراكزها، وصعد العراق (58) وموريتانيا (105) مرتبة واحدة، والإمارات (67) والبحرين (80) مرتبتين، وعمان (77) ثلاثة مراكز، وفلسطين (93) وجزر القمر (117) أربع مراتب، وليبيا (114) ستة مراكز.


وتراجع الأردن وصيف بطل آسيا (71) والصومال (199) مرتبة واحدة، والكويت (139) مركزين ولبنان (120) واليمن (156) خمس مراكز.


تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:
الأرجنتين
فرنسا
بلجيكا (+1)
إنجلترا (-1)
البرازيل
البرتغال (+1)
هولندا (-1)
إسبانيا
إيطاليا
كرواتيا

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