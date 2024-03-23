تطور جسدي مذهل لمسعود اوزيل ورونالدو يتفاعل

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي تفاعلهُ مع الألماني مسعود أوزيل مع التحوّل الجسدي المذهل لنجم ريال مدريد وارسنال السابق.

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وكان اللاعبان قد لعبا جنباً إلى جنب في ريال مدريد، وظهر أوزيل خلال مقطع فيديو وهو يمارس بعض التدريبات داخل الصالة الرياضية ويستعرض كتلته العضليّة



وتفاجأ متابعي أوزيل من التغيير الجسدي الكبير لصاحب الـ35 عاماً منذ اعتزاله كرة القدم في العام الماضي، مقارنة بالفترة التي قضاها كلاعب، ليعلّق الدون على حساب اوزيل عبر إنستغرام، كاتباً: "ليس سيئا أخي"، في إشارة إلى القدرة البدنية التي يتمتع بها هو الآخر.