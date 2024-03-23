السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تطور جسدي مذهل لمسعود اوزيل ورونالدو يتفاعل

large (7)
لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي تفاعلهُ مع الألماني مسعود أوزيل مع التحوّل الجسدي المذهل لنجم ريال مدريد وارسنال السابق.

اضافة اعلان


وكان اللاعبان قد لعبا جنباً إلى جنب في ريال مدريد، وظهر أوزيل خلال مقطع فيديو وهو يمارس بعض التدريبات داخل الصالة الرياضية ويستعرض كتلته العضليّة


وتفاجأ متابعي أوزيل من التغيير الجسدي الكبير لصاحب الـ35 عاماً منذ اعتزاله كرة القدم في العام الماضي، مقارنة بالفترة التي قضاها كلاعب، ليعلّق الدون على حساب اوزيل عبر إنستغرام، كاتباً: "ليس سيئا أخي"، في إشارة إلى القدرة البدنية التي يتمتع بها هو الآخر.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
aa14945a275e9cafebdfa11496253586

ماذا طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الفيفا؟

21 آذار 2024
249849

النصرالسعودي يخسر صفقة المدير الرياضي الجديد

14 آذار 2024
GIdLC6PXgAAyBuR

رونالدو يضيع أغرب فرص 2024.. والنصر خارج دوري أبطال آسيا

12 آذار 2024
Aurelien-Tchouameni2-1024x576

تشواميني: لم اكن اعلم بقدوم مبابي الى ريال مدريد

07 آذار 2024
اقرأ أيضا
610ed9344c59b77dff10f113

المنتخب البرازيلي يخرج عن صمته بعد إدانة داني ألفيس وروبينيو

منذ 57 دقيقة
ودية روسيا

إلغاء ودية روسيا والباراغواي بعد هجوم موسكو

منذ2 ساعة
مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا -(من المصدر)

فابريجاس يثني على عمل أرتيتا.. وريفالدو يرشح آرسنال للثنائية

منذ16 ساعة
65fd83064c59b76f7c1c2af5

رئيس الاتحاد المغربي يكشف عن مكان إقامة نهائي مونديال 2030

منذ21 ساعة
يبس

رئيس الاتحاد الفرنسي يوجه رسالة إلى أسطورة البلاد زيدان

21 آذار 2024
aa14945a275e9cafebdfa11496253586

ماذا طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من الفيفا؟

21 آذار 2024
افكار و مواقف

معركة الكرامة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات | منذ16 ساعة
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مسيرات الموت

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان
 
 