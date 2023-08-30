الأربعاء 30 آب 2023
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تطور مفاجئ بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي

نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)
مبابي
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تطور مفاجئ بشأن تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي في الميركاتو الصيفي الجاري.اضافة اعلان

واشارت الصحيفة الى ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اقتنع بتقديم عرض لضم مبابي قبل غلق باب الميركاتو خاصة ان ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي وافق على خفض مبلغ 50 مليون يورو في صفقة بيع النجم الفرنسي .

ويسعى باريس سان جيرمان للاستفادة من مبابي ماليا قبل مغادرته مجانا الصيف المقبل خاصة مع قراره عدم تمديد عقده حتى صيف عام 2025 لكي يتمكن من حسم صفقة كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت

في المقابل يواجه بيريز ازمة في النادي بعد إصابة فينيسيوس جونيورز والحل سيكون بالتعاقد مع مبابي .

واضافت ان ريال مدريد يستعد للإعلان رسميا عن صفقة مبابي خلال الساعات المقبلة .
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