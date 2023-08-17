الخميس 17 آب 2023
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تعادل مثير بين سحاب والأهلي بدوري المحترفين

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فريق الأهلي و مستضيفه سحاب
أجبر فريق الأهلي مستضيفه سحاب على نتيجة التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ستاد البتراء بافتتاح الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم. اضافة اعلان

وافتتح لاعب سحاب أحمد أبو كبير النتيجة بتسجيله الهدف الأول قبل مضي الدقيقة الأولى على زمن اللقاء، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني عند حلول الدقيقة الثانية، فيما قلص المهاجم الموريتاني البشير سيدي الفارق بتسجيله الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة السابعة عشرة، فيما عدل زميله خالد الدردور النتيجة عند الدقيقة 35، قبل أن يسجل أبو كبير "الهاتريك" في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، فيما أحرز الدردور الهدف الشخصي الثاني له والتعادل لفريقه قبل نهاية الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء. 

وأحرز الأهلي النقطة الأولى له هذا الموسم ليتقدم للمركز التاسع على سلم الترتيب، فيما وصل سحاب للنقطة الخامسة صاعدا للمركز الثالث مؤقتا.
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