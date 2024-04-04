تعرف على "اسوأ ملعب كرة القدم في العالم"

خطف ملعب "توباك أمارو" في بيرو الأنظار باعتباره أسوأ ملعب كرة قدم في العالم بسبب حالة عشبه السيئة للغاية.



وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لجزء من مباراة جمعت سيبوليتاس وإمبريسا كومونال دي ماكاري ضمن بطولة كأس بيرو على هذا الملعب الغريب .



وظهر في الفيديو اللاعبون وهم يعانون صعوبة بالغة في المشي على أرضية الملعب التي غزتها الأعشاب والحشائش الطويلة، حتى أن اللاعبين كانوا يختفون وسط الحشائش الكثيفة عندما يسقطون أرضا كذلك أنه كان من الصعب متابعة الكرة التي كانت معظم الوقت "غير مرئية" .

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كذلك أظهر الفيديو الجهد الذي بذله اللاعبون للتحكم في الكرة وسط الحالة المزرية للملعب.



يذكر ان المسابقة يشارك فيها حوالي 20 ألف فريق من جميع الفئات، بما في ذلك بعض فرق الهواة البيروفية.