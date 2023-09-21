تعرف على الصورة التي اختارها ميسي لـ"واتسابه" الخاص

اضافة اعلان

حصل ذلك في مقابلة مع قناة محلية، حيث حاول المقدّم استدراج الشاب للحصول على رقم هاتف ميسي، ولكن من الواضح أن استجابة الصبي كانت سلبية، فاكتفوا بطلب معرفة الصورة التي اختارها النجم الأرجنتيني لتزيين ملفه الشخصي.وتبين أنها تلك الصورة الأسطورية التي التقطت مع عائلته بعد فوزه بكأس العالم لأول مرة، وهي نفسها التي اختارتها زوجته أنتونيلا روكوزو لتهنئته حين كتبت "لا أعرف حتى كيف أبدأ ... يا له من فخر كبير نشعر به تجاهك @leomessi .. أشكرك على تعليمنا ألا نستسلم أبدا، وأن عليك المحاربة حتى النهاية، وأخيرا أنت بطل العالم حقا، نحن نعرف ما عانيته لسنوات عديدة، وما أردت تحقيقه".