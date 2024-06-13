تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع يزن النعيمات

ارتبط اسم المهاجم يزن النعيمات، نجم نادي الأهلي القطري، خلال الساعات القليلة الماضية بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل.

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وتألق يزن النعيمات بشكل لافت في مباراة المنتخب ضد مضيفه السعودي، التي انتهت بفوز النشامى بنتيجة 2-1 في ختام المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأثار الإعلامي لطفي الزعبي جدلًا واسعًا بعدما كشف عن تواجد سامي قمصان المدرب العام للأهلي المصري في مدرجات ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة أداء النعيمات في لقاء الأردن والسعودية.



وقال الزعبي عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، إن سامي قمصان أحد أفراد الجهاز الفني للأهلي المصري كان حاضرًا في (الأول بارك) ليتابع مباراة النشامى مع السعودية ومراقبة المهاجم الفذ الأردني يزن النعيمات.



وأضاف:" الهدف من الأمر التعاقد مع النعيمات كبديل عن محمد كوناتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو، الذي يفضله المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي".



وأتم قائلًا:" لا أعلم كيف ستسير المفاوضات خاصة أن لجنة التخطيط تضغط لحسم صفقة النعيمات".

من جانبه، قال الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر بث مباشر لقناته بموقع يوتيوب إن "الأهلي القطري طلب مبلغ مليون دولار للاستغناء عن خدمات النعيمات".



وأضاف:" النعيمات يتبقى في عقده موسم واحد فقط، وإدارة الأهلي ترغب في ضمه لاقتناعها بقدراته أكثر من اللاعبين الحاليين المعروضين على القلعة الحمراء".



ورفض مسؤولو الأهلي المصري التعليق على أنباء التفاوض مع يزن النعيمات لضمه في الموسم المقبل.