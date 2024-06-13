 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع يزن النعيمات

1493781
المهاجم يزن النعيمات، نجم الأهلي القطري

ارتبط اسم المهاجم يزن النعيمات، نجم نادي الأهلي القطري، خلال الساعات القليلة الماضية بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم المقبل.

اضافة اعلان


وتألق يزن النعيمات بشكل لافت في مباراة المنتخب ضد مضيفه السعودي، التي انتهت بفوز النشامى بنتيجة 2-1 في ختام المرحلة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

 

وأثار الإعلامي لطفي الزعبي جدلًا واسعًا بعدما كشف عن تواجد سامي قمصان المدرب العام للأهلي المصري في مدرجات ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة أداء النعيمات في لقاء الأردن والسعودية.


وقال الزعبي عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، إن سامي قمصان أحد أفراد الجهاز الفني للأهلي المصري كان حاضرًا في (الأول بارك) ليتابع مباراة النشامى مع السعودية ومراقبة المهاجم الفذ الأردني يزن النعيمات.


وأضاف:" الهدف من الأمر التعاقد مع النعيمات كبديل عن محمد كوناتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو، الذي يفضله المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي".


وأتم قائلًا:" لا أعلم كيف ستسير المفاوضات خاصة أن لجنة التخطيط تضغط لحسم صفقة النعيمات".

 

من جانبه، قال الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر بث مباشر لقناته بموقع يوتيوب إن "الأهلي القطري طلب مبلغ مليون دولار للاستغناء عن خدمات النعيمات".


وأضاف:" النعيمات يتبقى في عقده موسم واحد فقط، وإدارة الأهلي ترغب في ضمه لاقتناعها بقدراته أكثر من اللاعبين الحاليين المعروضين على القلعة الحمراء".


ورفض مسؤولو الأهلي المصري التعليق على أنباء التفاوض مع يزن النعيمات لضمه في الموسم المقبل.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
f_img.kooora.comistoreimageskoooraalbums_matches_2662546_20240116-afp_34fe9k2_afp

ماذا ينتظر السعودية في الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2026؟

منذ23 ساعة
المهاجم البرازيلي نيمار

مفاجأة صادمة .. الهلال لن يسجل نيمار في قائمته الجديدة!

منذ24 ساعة
qaDXAuHrMMeGWJXII8eje3lpYF6rJIt6AFXcwguH

ارتفاع عدد المشتكين من لاعبي فريق الوحدات ضد النادي.. والسبب؟

06 حزيران 2024
من

مثيرات للجدل.. 6 جميلات يحكمن ريال مدريد الموسم المقبل

27 أيار 2024
اقرأ أيضا
لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟

ميسي: هذا النادي سيكون وجهتي الأخيرة

منذ1 ساعة
f_img.kooora.comistoreimageskoooraalbums_matches_2662546_20240116-afp_34fe9k2_afp

ماذا ينتظر السعودية في الدور الفاصل المؤهل لمونديال 2026؟

منذ23 ساعة
72C0DB02-15FC-4173-AEF8-FDF76A2FF0AA

بعد مباراة الأردن والسعودية.. رد فعل عنيف من نجم الهلال ضد مشجع (فيديو)

منذ24 ساعة
المهاجم البرازيلي نيمار

مفاجأة صادمة .. الهلال لن يسجل نيمار في قائمته الجديدة!

منذ24 ساعة
أنطونيو روديغر

بـ100 مليون يورو.. عرض سعودي لضم نجم مدريد روديغر

12 حزيران 2024
توني كروس رفقة كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي: مكالمة واحدة ستعيد كروس من الاعتزال

11 حزيران 2024
افكار و مواقف

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التمويل الأجنبي يمر "أتوماتيكيا"

محمود خطاطبة |اليوم

إنجاز ومثابرة وثبات على الحق

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"الاستجابة" الإنسانية لغزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

من شباب 2006 إلى شباب 2024

مالك العثامنة |اليوم

تراجع العولمة لصالح الالتجاء للذات

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات | منذ16 ساعة
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات | منذ16 ساعة
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات | منذ16 ساعة
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف
 