الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تفاعل بنزيما على انباء اقالة غاياردو

بنزيما
بنزيما

كشفت تقارير صحافية ان علاقة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مع نادي اتحاد جدة انتهت وان الاعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة .

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واشارت التقارير ان صدام غاياردو مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لعب دورا في هذا القرار.

وفي اول رد لانباء اقالة المدرب الأرجنتيني نشر بنزيما مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع انستغرام فيديو يظهر فيه اللاعب بقميص الاتحاد والأهداف التي سجلها مع الفريق في اشارة لعودته للمباريات بعد غيابه سابقا لأسباب مختلفة.


و شهدت علاقة غاياردو وبنزيما منذ البداية توترا حيث رفض المدرب الأرجنتيني انضمام اللاعب لمعسكر الفريق في دبي بداية العام الحالي، بسبب تأخره في العودة من الإجازة كما ألزمه غاياردو بخوض تدريبات انفرادية في جدة وجرده من شارة القيادة.

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