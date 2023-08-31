تكهنات مبابي مستمرة.. ونشاط كبير لتوتنهام قبل انتهاء نافذة الانتقالات

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ما تزال التكهنات مستمرة بشأن قنبلة مدوية، قد تهز سوق الانتقالات الصيفية في الساعات القليلة المقبلة، بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.وواصلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تأكيداتها بأن هذه الصفقة قد تتم في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، وتبقى حاليا عالقة على أمر واحد، وهو الاتفاق بين مبابي وبي إس جي على تسوية مديونية مالية.أوضحت أن المديونية قيمتها 80 مليون يورو، وتمثل مكافأة التوقيع في عقد مبابي مع بي إس جي، والتي يستحقها لاستمراره مع الفريق لما بعد 31 تموز (يوليو) 2023.وأشارت الصحيفة "هذه المكافأة من الأسباب الرئيسية التي تدفع النجم الفرنسي للبقاء في باريس هذا الصيف، والانضمام إلى ريال مدريد، مجانا، بعد عام".ولفتت "سبورت" إلى أنه حال صحة التكهنات الأخيرة، فإنه سيتعين على ريال مدريد الاتفاق مع مبابي على كيفية سداد مكافأة توقيعه.ورجحت أن صفقة كيليان مبابي، ستكلف خزينة النادي الملكي 250 مليون يورو.توتنهام برفض عرض بيرنليأفادت تقارير صحفية أمس، بأن توتنهام رفض عرضًا من بيرنلي للتعاقد مع إيريك داير على سبيل الإعارة.بعد ما يقرب من عقد من الزمن في النادي، تم ربط داير مرارًا وتكرارًا بالابتعاد عن توتنهام هذا الصيف.وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، يمكن أن يتبع هاري كين إلى بايرن ميونخ، حيث قيل إن المدرب توماس توخيل حريص على ضم داير لإمكانيته المتنوعة، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تتحقق بعد.ولم يبدأ داير بعد مباراة تنافسية للنادي منذ أن تولى أنجي بوستيكوجلو منصب المدير الفني في وقت سابق من هذا الصيف، وتم استبعاده من التشكيلة في مباراة كأس الرابطة مع فولهام يوم الثلاثاء.ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن موقع "ذا أثليتيك"، رفض توتنهام صفقة إعارة من فريق المدرب فنسان كومباني.لم يتبق أمام اللاعب الإنجليزي الدولي سوى عام واحد على عقده الحالي في توتنهام، ويقال إن النادي اللندني غير راغب في السماح له بالمغادرة على سبيل الإعارة في الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده.وشارك داير في 361 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه إلى النادي في 2014.توتنهام مهتم بضم جالاجريستعد توتنهام لتقديم عرض متأخر لأحد نجوم تشلسي، حسب ما أكدته تقارير صحفي أمس.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن توتنهام يريد استقدام لاعب سط تشلسي كونور جالاجر، قبل يوم واحد من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.ويدرك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي لعب لتشيلسي ضد ويمبلدون أول من أمس الأربعاء ضمن مسابقة كأس الرابطة، اهتمام توتنهام، لكن الأخير لم يقدم عرضا رسميا بعد.ومن المرجح أن تعتمد الصفقة على رحيل بيير إميل هويبرج المرتقب، والذي يناقش إمكانية الانتقال إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.وكان جالاجر قد تلقى عرضا بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني من وست هام في وقت سابق من النافذة الصيفية، لكنه فضل البقاء في تشيلسي.وظهر جالاجر بشكل منتظم تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو، لكنه يدرك أن الأماكن الأساسية قد تكون محدودة مع وصول كول بالمر من مانشستر سيتي.تشلسي يضم لاعب سيتيحصل تشلسي على مراده، واتفق مع مانشستر سيتي على ضم لاعبه كول بالمر، حسب ما أكدته تقارير صحفية أول من أمس.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن تشيلسي وافق على دفع 40 مليون جنيه إسترليني، لضم لاعب المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا.وستتضمن الصفقة مبلغًا إضافيًا قدره 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات للاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي من المقرر أن يخضع للفحص الطبي في وقت لاحق.وأضافت الصحيفة، أن تشلسي أخبر بالمر بأنه سيلعب على الجانب الأيمن من هجومه أو كلاعب وسط هجومي رقم 10.وتم ربط بالمر بالرحيل عن مانشستر سيتي، نظرًا لضعف فرصه في اللعب أساسيا، مع قدوم البلجيكي جيريمي دوكو.ورفض سيتي في البداية عرضًا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من تشلسي، لكن الأخير رفع فورا قيمة العرض، ليحصل على الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.جرافينبيرش قريب من ليفربولأكدت تقارير صحفية، أن لاعب بايرن ميونخ رايان جرافينبيرش، اتفق مع ليفربول على الشروط الشخصية لانتقاله إليه.وانضم لاعب خط الوسط الهولندي إلى الفريق البافاري في العام 2022 قادماً من أياكس، لكنه كافح لترك انطباع جيد في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث بدأ 6 مباريات فقط في 34 مباراة مع الفريق.والآن يحرص اللاعب على مغادرة النادي في فترة الانتقالات الحالية، حيث وافق على شروط الانتقال إلى ليفربول وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، على الرغم من أن الناديين لم يتفقا بعد على قيمة الصفقة.ومع اقتراب جواو بالينيا لاعب فولهام من الانتقال إلى بايرن، يشعر فريق المدرب توماس توخيل أن الوقت ماسب للاستغناء عن لاعب الوسط لهولندي البالغ من العمر 21 عاما.ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب يائس لملء الفراغ في خط الوسط، رغم وصول أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.حل سريع بشأن كانسيلوكشف تقرير صحفي، عن تفكير إدارة برشلونة، في حل سريع لحسم التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل نهاية الانتقالات الصيفية.وأفادت تقارير صحفية، أن برشلونة أنهى الاتفاق مع مانشستر سيتي على كافة الأمور التي تتعلق بالصفقة التي ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم.ووضع برشلونة خيارا للشراء، حال تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا (دور الـ16)، بقيمة 25 مليون يورو، سيتم تفعيله تلقائيا بنهاية الموسم.وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن برشلونة مستعد لإزالة بند خيار الشراء من صفقة كانسيلو من أجل تخطي عقبة اللعب المالي النظيف.وأضاف رومانو: "سيتم إبرام الصفقة على سبيل الإعارة حتى يونيو/حزيران 2024، على أن تتم المفاوضات بنهاية الإعارة مع إدارة السيتي لضم اللاعب بشكل نهائي وبنفس الرقم الذي كان سيتم وضعه في العقد".بونوتشي إلى البوندسليجاقرر ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، مغادرة النادي الإيطالي، والانتقال للعب بالدوري الألماني خلال الموسم الجاري.واستبعد بونوتشي من مشروع يوفنتوس، حيث قرر المدرب ماسميليانو أليجري خروجه من الفترة التحضيرية بجانب مباريات الموسم الجديد، ليستقر اللاعب والنادي في النهاية على الانفصال هذا الصيف.وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن بونوتشي وافق على عرض نادي يونيون برلين الألماني، لارتداء قميصه خلال الموسم الحالي.وأضافت أن بونوتشي أعطى الموافقة النهائية في الساعات القليلة الماضية، حيث سيسافر إلى ألمانيا لكي يخضع للفحوصات الطبية غدا الجمعة، قبل توقيع عقود انتقاله للفريق الألماني. وأشارت الشبكة إلى أن بونوتشي سيوقع على عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لعام إضافي، ليضمن بذلك اللعب بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سيشارك فيها يونيون هذا الموسم.ولفتت إلى أن يوفنتوس سيدفع جزءا من راتب بونوتشي خلال الموسم الجاري، وتحديدا حوالي 3.5 مليون يورو. -(وكالات)