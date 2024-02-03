توتنهام يسقط في فخ التعادل.. وسترلينج يحتقظ بالأمل "الدولي"

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مدن- فرض إيفرتون تعادلا مثيرا على ضيفه توتنهام 2-2 أمس السبت، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وكان توتنهام في طريقه للخروج فائزا وحصد ثلاث نقاط ثمينة لكن جاراد برانثوايت تقمص دور البطولة وخطف هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.وسجل البرازيلي الدولي ريتشارليسون هدفي توتنهام في الدقيقتين الرابعة و41، في الوقت الذي سجل فيه جاك هاريسون الهدف الأول لإيفرتون في الدقيقة 30، قبل أن يسجل برانثوايت هدف التعادل في الوقت القاتل.ورفع توتنهام رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة لإيفرتون في المركز السابع عشر، ليبتعد خطوة عن مثلث الهبوط.ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 51 نقطة من 22 مباراة متفوقا بخمس نقاط على مانشستر سيتي الذي خاض 21 مباراة وبفارق خمس نقاط أيضا عن آرسنال الذي خاض 22 مباراة.ويلتقي ارسنال مع ليفربول اليوم الأحد، فيما يلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه برينتفورد يوم غد الاثنين.سترلينج يتمسك بالفرصةيتمسك نجم تشيلسي رحيم سترلينج، بفرصه في تمثيل المنتخب الإنجليزي خلال نهائيات كأس أوروبا 2024، رفم أن المدرب جاريث ساوثجيت تجهله في الفترة الماضية.وغاب جناح تشيلسي عن تشكيلة منتخب إنجلترا في المناسبات الخمس الماضية، ما أثار شكوكا حول إمكانية مشاركته في بطولة "يورو 2024" التي ستقام الصيف المقبل في ألمانيا.وردا على سؤال حول شعوره بشأن الأمر، قال سترلينج لشبكة "سكاي سبورتس": "كل ما يمكنني فعله هو التحكم في ما يمكنني فعله على ملعب كرة القدم".وأضاف: "يمكنني أن أحاول الارتقاء بالمستوى لأكون مع المنتخب الوطني مرة أخرى، وهو ما أحب القيام به".وخاض سترلينج 82 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، 55 منها تحت قيادة المدرب ساوثجيت، وكان آخر ظهور له مع إنجلترا خلال هزيمة ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا.فابريجاس يحذر آرسنالأكد لاعب آرسنال السابق سيسك فابريجاس، أن مباراة الفريق المقبلة أمام ليفربول مساء اليوم، مصيرية ضمن مسعاه لإحراز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 2004.وإذا فاز ليفربول باللقاء، فإنه سيبتعد بفارق 8 نقاط عن آرسنال، الأمر الذي سيصعب من مهمة الفريق اللندني في إنهاء صيام عن إحراز لقب الدوري دام 20 سنة حتى الآن.وسارع فابريجاس إلى تذكير مدرب آرسنال أرتيتا ولاعبيه، بالمخاطر الكبيرة التي تحيط بالمباراة في هذه المرحلة من الموسم.وقال فابريجاس في تصريحات لبرنامج "بريميرليج بلانيت" الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد من معرفتي لميكيل قليلاً أنه سيرغب في الفوز.. إنها فرصة كبيرة لسد الفجوة".وأضاف: "أود أن أقول إنهم سيفعلون ذلك حقًا وسيحاولون سد الفجوة في أقرب وقت ممكن، لأن الآن بدأ الوقت الذي يتم فيه تحديد الدوري الإنجليزي الممتاز.، وسيحدد من سيكون آخر فريقين أو ثلاثة فرق في القمة حتى النهاية".وتابع: "لا يستطيع آرسنال تحمل خسارة المزيد من النقاط. إنه وقت مبكر من الموسم، لكن هذا هو المكان الذي تبدأ فيه رؤية فيه من هم الأبطال الحقيقيون. من هم الذين سيتمكنون من الصمود حتى النهاية".وأوضح فابريجاس أيضا، أن مهمة آرسنال ستزداد صعوبة، مع إعلام مدرب ليفربول يورجن كلوب، رحيله في نهاية الموسم.وأردف: "علينا أيضًا أن نفهم حقيقة أنني أؤمن كثيرًا من ناحية عاطفية بلحظات مثل هذه، سيريد لاعبو ليفربول تولي الأمور بسبب ذلك، أعتقد أن هناك المزيد من جانب ليفربول للفوز".ويلشير يتطلع لمهمة خاصةيتطلع نجم آرسنال السابق جاك ويلشير، إلى انطلاق مسيرته التدريبية، بعدما تقدم للمنصب الشاغر في فريق أبردين بالدوري الأسكتلندي.ويتولى لاعب خط وسط أرسنال وإنجلترا السابق، البالغ من العمر 32 عامًا، تدريب فريق أرسنال تحت 18 عامًا منذ تموز (يوليو) 2022.وفي الأسبوع الماضي، أقال أبردين مدربه باري روبسون، مع احتلال الفريق المركز الثامن في الدوري، ولم يحقق أي فوز في ثلاث مباريات، وسيتولى بيتر ليفين المسؤولية مؤقتا في مباراته على أرضه أمام سلتيك حامل اللقب يوم السبت.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ريكورد" الأسكتلندية، تقدم ويلشير لهذا المنصب بعد 18 شهرًا من العمل في إدارة فريق الشباب بآرسنال.لكن ويلشير يواجه منافسة مع مدرب سلتيك السابق نيل لينون الذي يعتبر المرشح الأبرز لتولي المنصب.وكان ويلشير قد خضع مؤحرا لمقابلة مع فريق كولورادو رابيدز في الدوري الأميركي للمحترفين، من أجل تولي تدريب الفريق، قبل أن يتم تعيين كريس أرماس لتولي المهمة.وقاد ويلشير فريق أرسنال تحت 18 عامًا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، في أول موسم له مع الفريق، قبل أن يخسر بنتيجة 1-5 أمام وست هام يونايتد.فيلايني يعتزلأعلن مروان فيلايني، لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 36 عامًا.وغادر الدولي البلجيكي السابق فريق شاندونج تايشان الصيني في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد 4 سنوات قضاها مع النادي.وقال فيلايني في منشور له عبر منصة "إنستجرام": "أكتب هذا المنشور لأعلن أنه بعد مسيرة استمرت 18 عامًا، سأعتزل كرة القدم الاحترافية".وأضاف: "لكن كل شيء بدأ قبل فترة طويلة من هذه السنوات الـ 18. أتذكر، مثل الأمس، أول مباراة لي عندما كنت طفلاً، وجلسات التدريب التي لا نهاية لها مع والدي، واختياري في فريق ستاندار دي لياج، واختياري للمرة الأولى مع للمنتخب البلجيكي. الوقت يطير!".وتابع: "يا لها من رحلة مذهلة! أنا ممتن للغاية لأنني مارست الرياضة التي أحبها على أعلى مستوى. أنا فخور بأنني مثلت ستاندارد في بلجيكا، وإيفرتون ومانشستر يونايتد في المملكة المتحدة، وشاندونج تايشان في الصين. كان شرفًا لي اللعب مع المنتخب البلجيكي في الألعاب الأولمبية 2008، ويورو 2016، وكأس العالم 2014 و2018".وأردف: ""لقد لعبت أمام أفضل المشجعين في العالم، وأريد أن أغتنم هذه اللحظة لأشكرهم جميعًا على دعمهم الثابت طوال مسيرتي. لقد كان تشجيعكم وشغفكم مصدر إلهام دائم بالنسبة لي. كل هذا كان مستحيلا لولا عائلتي وزملائي والمدربين والمستشارين وكل من كان جزءًا من رحلتي. إن حبكم وتوجيهاتكم ودعمكم وصداقتكم لا تقدر بثمن. شكرًا لكم!".وختم: "بينما أبدأ هذا الفصل الجديد من حياتي، أتطلع إلى تحديات جديدة، لكن اطمئنوا.. سأواصل دعم اللعبة الجميلة بأي طريقة ممكنة".وقبل انتقاله إلى الصين، أمضى فيلايني خمس سنوات ونصف في مانشستر يونايتد حيث شارك في 177 مباراة، وساعده على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في العام 2016، قبل أن يفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي في العام التالي.وشارك لاعب خط الوسط أيضًا في 177 مباراة مع إيفرتون حيث أصبح شخصية محبوبة بسبب شعره المميز وقدرته على تسجيل الأهداف، علما بانه خاض 87 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، واعتزل اللعب الدولي في العام 2019. -(وكالات)