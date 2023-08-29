توتنهام يعرض داير على بايرن.. وآرسنال يتمسك بسميث رو

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أكدت تقارير صحفية أمس، إن بايرن ميونيخ يفكر في التقدم بخطوة مفاجئة للتعاقد مع إيريك داير لاعب توتنهام.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن توتنهام عرض داير على بايرن "مرارا وتكرارا" هذا الصيف.ويعتبر مدرب بايرن توماس توخيل، أن داير خيار مثير للاهتمام، نظرا لقدرته على العمل كلاعب خط وسط دفاعي أو في قلب الدفاع.ولا يحظى داير بثقة مدرب توتنهام الجديد أنجلي بوستيكوجلو، وهو واحد من مجموعة من اللاعبين الذين يتطلع النادي إلى التخلص منهم قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الجمعة.اللاعب البالغ من العمر 29 عاما منفتح على البقاء في توتنهام، واستكمال السنة الأخيرة من عقده مع النادي.ولم يلعب داير، الذي شارك في 49 مباراة دولية مع إنجلترا، مع توتنهام هذا الموسم، وهو الذي شارك في 361 مباراة مع النادي منذ انضمامه إليه العام 2014.من ناحية ثانية، ذكرت تقارير إخبارية أن بايرن سمح برحيل مدافعه الفرنسي بنجامين بافارد إلى إنتر ميلان الإيطالي.وذكرت تقارير ألمانية وإيطالية أن بافارد سيتوجه إلى إيطاليا اليوم كي يخضع للفحص الطبي قبل التوقيع اليوم الأربعاء مع إنتر ميلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.وجرى تقدير قيمة صفقة انتقال لاعب الظهير الأيمن وقلب الدفاع بافارد، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، بمبلغ 30 مليون يورو (32.4 مليون دولار) إلى جانب مليوني يورو كمتغيرات، حسب ما أوضحته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت".وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن إنتر ميلان منح بايرن مهلة انتهت أمس لحسم قراره بشأن استعداده لبيع بافارد.وأوضحت التقارير أن إنتر ميلان اتخذ تلك الخطوة كي يكون أمامه الوقت الكافي للبحث عن مدافع آخر قبل غلق سوق الانتقالات بعد غد الجمعة، في حال رفض بايرن بيع بافارد.ويستمر عقد بافارد مع بايرن حتى 2024، لكن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق بعد أن قضى معه أربعة أعوام.آرسنال يرفض التخلي عن سميث روأفادت تقارير صحفية أمس، بأن آرسنال رفض اهتمام تشيلسي بأحد لاعبيه.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن آرسنال مصمم على الاحتفاظ بلاعبه الشاب إميل سميث رو، الذي استقسر تشيلسي عن إمكانية ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ويريد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، إضافة مهاجم إلى صفوف فريقه، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الجمعة، ويعتبر سميث رو من بين الأسماء التي استفسر عنها البلوز.ومع ذلك، قوبلت مبادرات تشيلسي بالرفض من قبل آرسنال الذي أخبر منافسه في لندن، أنهم لا يريد بيع لاعبه الدولي الإنجليزي إلى فريق منافس مباشر.لكن الصحيفة أكدت في الوقت ذاته، أن عرضا أعلى من القيمة السوقية للاعب، قد يغري الجانرز ببيعه قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.ولكن في ظل الوضع الراهن، يبدو أن فرصة حدوث هذه الصفقة ضئيلة، خصوصا وأن تشيلسي أبدى استعداده لضم لاعبين كعنصر أساسي في أي صفقة مع آرسنال.ويعتبر مستقبل سميث رو على المدى الطويل في ملعب "الإمارات" غير واضح، بعد عام صعبا عانى خلاله من الإصابات وقلة فرص اللعب.يونايتد يدرس استعارة تاجليافيكويبحث مانشستر يونايتد عن صفقة إعارة قصيرة، لتغطية الفراغ الناجم عن إصابة ظهيره الأيسر لوك شاو.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن لاعب ليون نيكولاس تاجليافيكو، انضم لقائمة المرشحين لملء هذا الفراغ في مانشستر يونايتد.وتضم اللائحة التي وضعها مانشستر يونايتد في هذا السياق، كلا من ماركوس ألونسو لاعب برشلونة ومارك كوكوريا من تشيلسي وسيرجيو ريجيلون لاعب توتنهام.ولدى يونايتد ميزانية محدودة، ولكنه يريد ظهيرا يمكن أن يتناسب مع أسلوب المدرب إريك تين هاج على فورا.وقد يكون برشلونة منفتحا على السماح لألونسو بالرحيل على المدى القصير، لأنه يتيح لهم مساحة مالية أكبر لتسجيل التعاقدات الجديدة الأخرى مثل جواو كانسيلو من مانشستر سيتي.كما أن تشيلسي منفتح على عروض كوكوريا، ولكن لديه أيضا أندية أخرى مثل وست هام ودورتموند وبيرنلي، أبدت اهتماما بالظهير الأيسر الآخر إيان ماتسن، الذي لم يلتزم بعد بعقد جديد.يلعب تاجليافيكو بانتظام مع ليون، لذا يرغب الفريق الفرنسي في الحصول على عقد إعارة مع إلزام مانشستر يونايتد بالشراء على أقل تقدير.وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، والذي كلف ليون 3.5 مليون جنيه إسترليني فقط في الصيف الماضي، جزءا من المنتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم مع ليساندرو مارتينيز لاعب يونايتد، وقد أشاد به تين هاج في الماضي بسبب شخصيته واحترافيته، بعد أن عمل الإثنان معا في أياكس.وما يزال يونايتد مقيدا بقوانين اللعب المالي النظيف بشأن ما يمكنهم جلبه من لاعبين، لذا يحتاج إلى بيع أمثال دوني فان دي بيك وإيريك بايلي قبل شراء لاعبين آخرين.هولدينج على رادار اشبيلية ومايوركاأفادت تقارير صحفية، بأن ناديي مايوركا وإشبيلية، استفسرا عن إمكانية ضم أحد مدافعي آرسنال.ووفقا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، من المتوقع أن يغادر قلب دفاع الجانرز روب هولدينج قبل إغلاق فترة الانتقالات، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق في مبارياته الثلاث بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، وهو ما استغله اشبيلية ومايوركا للاستعلام عن وضع اللاعب.ويتبقى عام واحد على عقد هولدينج الحالي، ولدى آرسنال خيار تمديده لمدة عام آخر، ورفض النادي اللندني عرضا بقيمة مليوني جنيه استرليني من بشيكتاش للتخلي عن هولدينج الشهر الماضي.وأدى وصول جاكوب كيويور في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى زيادة صعوبة حصول هولدينج على وقت للعب في آرسنال.وفي الموسم الماضي، شارك هولدينج في 14 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان أساسيا في ست منها فقط.ومنذ انضمامه من بولتون واندررز في العام 2016، لعب هولدينج 162 مباراة مع الجانرز.شيرر يقترح فيليبس على ليفربوليعتقد النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، أن ليفربول قد يتعاقد مع كالفن فيليبس قبل إغلاق نافذة الانتقالات، إذا تمكن مانشستر سيتي من إتمام صفقة ماتيوس نونيز.ويأمل سيتي في جعل نجم وولفرهامبتون صفقته الصيفية الرابعة بعد ماتيو كوفاسيتش، وجوسكو جفارديول، وجيريمي دوكو.ويطالب وولفرهامبتون بأكثر من 60 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط، الذي وقعوا معه من سبورتنج لشبونة مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.ولدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا العديد من الخيارات في خط الوسط، مع قدوم كوفاسيتش ليحل محل إلكاي جوندوجان، ما دفع شيرر إلى اقتراح أن سعي سيتي لضم نونيز سيؤدي إلى رحيل الإنجليزي فيليبس.وانتقل اللاعب الدولي الإنجليزي إلى سيتي من ليدز العام الماضي، لكنه بالكاد شارك في المباريات، وكان أيضا بديلا غير مستخدم في أول خمس مباريات لسيتي هذا الموسم، ما أدى إلى تكهنات بأنه قد يغادر النادي.وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"، أشار شيرر إلى أن فيليبس قد ينتهي به الأمر في ليفربول هذا الصيف، وقال: "هل تعتقد أن محاولة مانشستر سيتي التعاقد مع نونيز من ولفرهامبتون، تعني أن كالفن فيليبس سيذهب إلى مكان ما ربما يكون ليفربول؟ أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث إذا حصل عليه سيتي على موافقة وولفرهامبتون، فهذا من شأنه أن يحرر فيليبس للذهاب إلى مكان ما".إلى ذلك، توقف نونيز عن التدرب لإجبار وولفرهامبتون على التوصل لاتفاق من أجل انتقاله إلى مانشستر سيتي.وغاب نونيز عن مران فريقه يوم الأحد الماضي، ولم يحضر أيضا أول من أمس، ولا يتوقع أن يعود للتدريبات بعد إبداء رغبته بشكل واضح في انتقاله للفريق الذي يدربه بيب جوارديولا.بوكيتينو يلمح إلى صفقات جديدةلم يتوقف نشاط تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية بعد، حيث كشف مدربه ماوريسيو بوكيتينو أن مسؤولي النادي يعملون بجد لتعزيز الفريق قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الجمعة.على الرغم من إنفاق تشيلسي بالفعل أكثر من 360 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، يسعى بوكيتينو للحصول على مزيد من التعزيزات.وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أمس، قبل مباراة الفريق أمام ويمبلدون مساء اليوم: "أعلم أن النادي يعمل بجد لإنهاء نشاطنا، هل يمكن أن يحدث شيء ما؟ ربما نعم. في الوقت الحالي أنا أعمل فقط وأترك للنادي تحقيق ما نريده".ولم يكن تود بويلي، المالك المشارك لتشيلسي، خائفا من استعراض ثروته، منذ أن خلف المالك السابق رومان أبراموفيتش.بعد أن أنفق بالفعل 600 مليون جنيه إسترليني قبل هذه النافذة الصيفية، وقع بويلي منذ ذلك الحين على انتقالات مويسيس كايسيدو (برايتون، 115 مليون جنيه إسترليني)، روميو لافيا (ساوثامبتون، 58 مليون جنيه إسترليني)، كريستوفر نكونكو (لايبزج، 53 مليون جنيه إسترليني)، أكسل ديساسي (موناكو، 40 مليون جنيه إسترليني)، نيكولاس جاكسون (فياريال، 32 مليون جنيه إسترليني)، روبرت سانشيز (برايتون، 25 مليون جنيه إسترليني)، ليزلي أوجوشوكو (رين، 23.5 مليون جنيه إسترليني)، أنجيلو جابرييل (سانتوس، 13 مليون جنيه إسترليني)، إيشي صامويلز سميث (إيفرتون، 4 ملايين جنيه إسترليني) وكيندري بايز (إنديبندينتي ديل فالي، لم يتم الكشف عن المقابل المادي)، على الرغم من أن الأخير سينضم للنادي في العام 2025.وكانت هناك أيضا صفقات انتقالات مجانية لدييجو موريرا (بنفيكا) وأليكس ماتوس (نوريتش سيتي).وأردف بوكيتينو: "النادي يقوم بعمل رائع. كانت تلك هي الخطة قبل وصولنا لأنه عندما أظهروا الخطة، كانت خطة للقيام بالكثير من الأعمال، لهذا السبب يعمل النادي بجد من أجل تحقيق المطلوب، ليس من السهل أبدا القيام بذلك خلال شهر أو شهرين".برشلونة يجدد عقد لوبيزأعلن نادي برشلونة أمس الثلاثاء، عن تجديد عقد لاعبه الشاب فيرمين لوبيز، حتى 30 حزيران (يونيو) 2027، مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاما عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز في المباريات الثلاث الأولى التي خاضها البرسا في الدوري الإسباني لكرة القدم حتى الآن.وكان فيرمين قد وصل إلى برشلونة في صيف 2016 قادما من ريال بيتيس، وكان ما يزال قاصرا.بيتو إلى إيفرتونأعلن نادي إيفرتون صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي أمس، تعاقده مع المهاجم البرتغالي بيتو قادما من أودينيزي الإيطالي.وبات بيتو البالغ من العمر 25 عاما وصاحب 21 هدفا في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع أودينيزي، خامس تعاقدات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية.وقال نوربرتو بيرسيك غوميش بيتونكال الملقب بـ"بيتو" والذي وقع عقدا لمدة أربع سنوات في صفقة قد تصل إلى 30 مليون جنيه استرليني (35 مليون يورو) في تصريح لتلفزيون النادي الإنجليزي: "عندما يحاول نادي مثل إيفرتون شراءك في (كانون الثاني) يناير ثم يعود لإتمام ذلك في الصيف التالي، يكون لديك انطباع بأنهم يريدونك حقا، مما جعل قراري أسهل".وأضاف "مثلي الأعلى (الكاميروني) صامويل إيتو، لعب هنا أيضا (موسم 2014-2015)، مما يجعل الأمر أكثر خصوصية".وتابع "أستطيع منح الفريق الشجاعة والثقة وأعتقد أن أكبر مميزاتي هو الجهد. سأجلب دائما الحماس للفريق ولمبارياتنا. أشعر أن أسلوبي يناسب تماما إيفرتون".ويحتل إيفرتون بقيادة مدربه شون دايتش المركز الأخير في الدوري بعد خسارة مبارياته الثلاث الأولى دون تسجيل أي هدف.وقال دايتش عن وافده الجديد: "لقد تألق في دوري كبير مثل الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين وسجل الأهداف".وأضاف المدرب الإنجليزي: "كمهاجم قوي يمكنه الاحتفاظ بالكرة والمساندة في الهجمات والتفوق بقوة في الكرات العالية والعمل الجاد من أجل الفريق، فهو يتمتع بالعديد من الصفات التي نأمل أن تساعده على النجاح في إيفرتون".فولهام يضم كاستانيضم فولهام الإنجليزي المدافع البلجيكي تيموتي كاستاني من مواطنه ليستر الهابط الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، وفق ما أعلن النادي اللندني أمس.وأفاد فولهام أن ابن الـ27 عاما وقع عقدا حتى 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، في صفقة قدرت بـ15 مليون جنيه استرليني.وأمضى كاستاني الذي خاض 33 مباراة بقميص المنتخب البلجيكي حتى الآن، ثلاثة مواسم في صفوف ليستر الذي غادر في أيار (مايو) الدوري الممتاز.ونقلت قناة فولهام عن لاعب أتالانتا الإيطالي السابق قوله "شعوري جيد. كانت نافذة انتقالات طويلة (عليه شخصيا)، لكني هنا أخيرا، وأنا سعيد بوجودي هنا".وتابع "إنه ارتياح كبير. تحدثت مع المدرب (البرتغالي ماركو سيلفا) وأتطلع بفارغ الصبر لبدء التمارين واللعب".وقد يبدأ البلجيكي مشواره مع فريقه الجديد السبت حين يتواجه فولهام على أرضه مع مانشستر سيتي حامل اللقب.رفض عرض باريس لكولو موانيرفض نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني عرضا من نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني مقابل 80 مليون يورو، حسبما أفادت شبكة "سكاي" التلفزيونية.وأوضح التقرير أن ماركوس كورشه المدير الرياضي لنادي إنتراخت فرانكفورت أبلغ سان جيرمان برفض العرض.وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أشارت أول من أمس الاثنين إلى أن نادي باريس سان جيرمان يجهز عرضا آخر لتقديمه إلى إنتراخت للتعاقد مع مواني.وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيعرض على النادي الألماني التعاقد مع مواني مقابل حصول إنتراخت على 70 مليون يورو إضافة لانتقال اللاعب هوجو إيكيتيكي (21 عاما) إلى صفوف الفريق الألماني.وأشارت تقارير إلى أن مواني (24 عاما) نفسه وافق قبل أسابيع على الانتقال لباريس سان جيرمان بعقد يمتد خمسة أعوام.ويتطلع سان جيرمان إلى إنهاء الصفقة وضم اللاعب الفرنسي الدولي قبل غلق باب الانتقالات يوم الجمعة المقبل.ويمتد عقد كولو مواني مع إنتراخت حتى 30 حزيران (يونيو) 2027. وتشير تقارير إلى أن إنتراخت يرغب في وصول قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو على الأقل.-(وكالات)