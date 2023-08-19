توخيل يتغنى بأداء بايرن ميونيخ.. وكين يستمتع بهدفه الأول

اضافة اعلان

امتدح توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، أداء فريقه في مباراته الأولى هذا الموسم بالدوري الألماني، والتي خاضها ضد فيردر بريمن في عقر داره أول من أمس الجمعة، وانتهت بفوز حامل اللقب (4-0).وخلال تصريحات لشبكة "سكاي"، قال توخيل بعد المباراة: "لعبنا مباراة مميزة للغاية منذ البداية حتى النهاية، ولم تشهد مراحل صعود وهبوط، وحافظنا على مستوانا طوال الوقت".رغم ذلك، أشار إلى تراجع فريقه قليلا في أول 10 دقائق من الشوط الثاني قبل الاستفاقة من جديد، مضيفا "في النهاية، خلقنا توازنا جيدا بين التحكم في الكرة والهجمات الخاطفة".وعبر المدرب الألماني عن سعادته بالخروج بشباك نظيفة، مضيفا "هذا لم يكن حالنا منذ فترة طويلة، ولقد عملنا معا ومضينا خطوة نحو الأمام".وامتدح توخيل أيضا الانسجام الذي ظهر عليه الثنائي جوشوا كيميتش، وليون جوريتسكا في وسط الملعب، مؤكدا أنها اعتنيا ببعضهما في المباراة.وكشف توخيل، أن مانول نوير حارس مرمى الفريق قد يعود إلى التدريبات في أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة بكسر في الساق.وكان نوير (37 عاما)، قائد بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، قد تعرض للإصابة خلال ممارسة التزلج في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، ولم يعد إلى الملاعب منذ ذلك الوقت.وكان متوقعا في البداية أن يعود في الصيف لكنه احتاج للخضوع لعملية جراحية أخرى، وهو ما أثار شائعات حول إمكانية استمرار غيابه طوال الفترة المتبقية من العام.لكن توخيل قال إن نوير قد يعود قريبا، وكان أكثر دقة في تصريحاته أول من أمس، حيث أكد لشبكة "دي أيه زد إن " الإخبارية الإلكترونية إنه يأمل في أن يتمكن نوير "من اللحاق بتدريبات الفريق خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وبعدها سيحدث كل شيء بشكل سريع"، وذلك في إشارة إلى عودة الحارس للمشاركة بشكل طبيعي.إلى ذلك، أظهر هاري كين، رد فعل قويا، بعد أول مباراة له في الدوري الألماني بقميص بايرن ميونيخ.وسجل كين بداية مثالية في البوندسليجا بصناعته لهدف وتسجيله لآخر.وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال كين عقب اللقاء "كانت أمسية جيدة، رغم صعوبة المباراة، إلا أن بدايتنا كانت جيدة بتسجيل هدف مبكر".وأضاف "بعد ذلك، زادت صعوبة المباراة من جديد، خاصة بعد عودة بريمن من الاستراحة بشكل جيد، وسنحت له فرصتين للتسجيل، لكن الهدف الثاني لنا كان مهما للغاية".وأثنى الدولي الإنجليزي على بدلاء بايرن في مباراة أول من أمس، مشيرا إلى قدرتهم على حسم المباراة بمجرد نزولهم، خصوصا توماس مولر بصناعته هدفا وماتيس تيل، الذي وقع على الهدف الرابع.ورغم بدايته الجيدة، إلا أن كين أقر بشعوره بالتوتر قليلا قبل المباراة، في ظل معايشته أجواء جديدة بالنسبة له، وهو ما تسبب له في الشعور بتوعك معوي قبل أن يتبدل الحال بمجرد دخول أرض الملعب واللعب كما اعتاد، على حد قوله.وشدد كين على تحسن أداء فريقه مقارنة بمواجهة لايبزج في كأس السوبر الألماني، مضيفا "لقد بدأنا بشكل أفضل وبهدف مبكر، كما أننا تناقلنا الكرة بسرعة".وأتم "كان يتحتم علينا تسجيل المزيد في الشوط الأول وحسم المباراة مبكرا، فنحن نريد المنافسة في كل الاتجاهات هذا الموسم".-(وكالات)