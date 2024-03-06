توخيل يشيد بشخصية لاعبي بايرن.. وإقصاء سوسيداد يسبب "قشعريرة" لمدربه

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مدن- أشاد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، بالمستوى الذي قدمه فريقه في الفوز على ضيفه لاتسيو بثلاثية نظيفة، والذي قاده لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال توخيل في تصريحات صحفية: "قدمنا مستوى مميزا وتميزنا بالانضباط التكتيكي، لم نفقد التركيز ولعبنا بشجاعة تفوق المستوى الذي ظهرنا عليه في الذهاب وكلفنا الخسارة، لقد تمتعنا بإيقاع أفضل".وتابع: "حصلنا على الدعم المطلوب بعد تسجيل الهدف الأول، ثم جاء الهدف الثاني في توقيت مثالي، وهو ما منحنا الثقة في المباراة، نستحق الفوز بعد المستوى الجيد الذي قدمه لاعبو الفريق، وفي النهاية بدا الأمر أسهل مما كان الوضع عليه".وأضاف: "كنا نعرف بأننا سنسجل على الأقل هدفين أمام لاتسيو، وحضرنا أنفسنا جيدا لذلك، هذا انتصار للروح ولدينا الأهداف الكبيرة، الهدف الأقل هو الوصول للدور ربع النهائي، وهذا سبب أهمية المباراة بالنسبة لنا، علينا النهوض والشعور بالثقة"، لافتا إلى أن أنظاره تتجه لخوض مباراة ماينز في البوندسليغا يوم السبت المقبل.وتطرق توخيل للحديث عن الحالة المزاجية للفريق، بقوله: "دائما ما تظهر الشمس بعد المطر، الآن الأمر يشبه المطر ولكن يمكننا الاستمتاع به أيضا، أقوم بكل شيء حتى نحظى بأكبر نجاح ممكن وهذا لن يتغير، هذا موسم آخر نتعلم منه، أنا سعيد لأن الوصول إلى ربع النهائي يشكل طموحا خاصا بالنسبة لي، وسننظر إلى ما هو أبعد من ذلك".بدوره، اعترف الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق لاتسيو، بأن الهدف الثاني للعملاق البافاري سرق الأمل من فريقه قبل نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة، رغم أفضلية فريقه لاتسيو في الفوز بلقاء الذهاب 1-0.وقال ساري، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ضد فريق يلعب بشخصيته الحقيقية، وكان الأمر متوقعا، هذه الفرق غالبا ما ترفع مستوى أدائها في هذه المسابقة، واستمرينا في المباراة حتى استقبالنا الهدف الثاني، وكان لدينا الفرص للتقدم، لا أعتقد أن التأخر بهدف كان سيسرق منا الأمل، لكن الهدف الثاني جعلنا ندخل غرفة الملابس بخيبة أمل كبيرة ومن دون اقتناع بأنه يمكننا قلب الأمور في الشوط الثاني".وتابع: "موسم الأبطال إيجابي بالنسبة لنا، فريق مثل فريقنا الذي يلعب في بطولة بهذا المستوى ويحقق انتصارات أكثر من عدد هزائمه، هذا أمر إيجابي".من جانبه، أعرب الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه لاتسيو الإيطالي، حيث سجل كين ثنائية ليقود بايرن للتأهل إلى ربع النهائي، بعدما خسر العملاق البافاري لقاء الذهاب بهدف دون رد على ملعب الأولمبيكو في روما.وقال كين في تصريحات صحفية: "كانت أمسية مثالية بالنسبة لنا وقدمنا مباراة كبيرة، بالطبع هذه لحظة هائلة بالنسبة لنا ولموسمنا، قدمنا مستوى مميزا".وعن الوضع الحالي لبايرن ميونخ، أشار: "نحن اللاعبين نتحمل المسؤولية وليس المدرب وحده، علينا أن نقدم كل شيء في كل مسابقة، نعرف أنه يمكننا التطور، أمسية مثل هذه بإمكانها تغيير الموسم، أنا فخور باللاعبين ونعرف أننا بحاجة لجلب هذا الزخم معنا".ويعاني بايرن ميونيخ على مستوى الدوري الألماني، إذ يأتي في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، متخلفا بفارق 10 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن بعد انقضاء 24 جولة.بدوره، حافظ الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، على نظافة شباكه خلال مواجهة لاتسيو، وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن نوير حافظ على نظافة شباكه 57 مرة في 136 مباراة لعبها بدوري الأبطال، مضيفة أن الحارس الألماني عادل بذلك الرقم القياسي للأسطورة الإسبانية إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق (57 شباك نظيفة في 177 مباراة)، فيما يأتي الإيطالي جيانلويجي بوفون الحارس الأسطوري لفريق يوفنتوس، في المرتبة الثالثة كأكثر حراس المرمى حفاظا على نظافة شباكه بـ52 مباراة.إلى ذلك، ظهر الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في تصريحات صحفية، بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على فريق ريال سوسيداد الإسباني 2-1، مؤكدا: "كان لدينا خطتنا وتمكنا من تطبيقها، لم نمنحهم الكثير من الفرص، واستحوذنا على الكرة بشكل جيد".وأضاف: "قدم ديمبيلي أداء جيدا للغاية وكان حاسما في البداية، الهدف الأول ساعدنا كثيرا، نحن المدربين نحاول أن نجد الحلول، ولكن على اللاعبين تطبيق ذلك، ولعب الجميع بشكل رائع".وحول غياب أشرف حكيمي عن مباراة ذهاب ربع النهائي لتراكم البطاقات، قال: "نحن فريق جماعي، لعبنا اليوم من دون ماركينيوس ودانيلو، وأظهرنا نفس الأداء والجودة، لدينا لاعبان في كل مركز".ولدى سؤاله عن مستقبل مبابي، أجاب: "من الواضح للجميع أن مستقبل مبابي القريب لن يكون معنا، لذلك علينا تجربة لاعبين آخرين في الفريق، أنا لم أكتشف مبابي اليوم، إنه أفضل لاعب في العالم ويستطيع أن يسجل 50 هدفا ويقدم 25 كرة حاسمة مع أي مدرب ومع أي فريق، إنه لاعب بمواصفات مثالية وجودة عالية".من جانبه، كشف الإسباني إيمانول ألجواسيل المدير الفني لفريق ريال سوسييداد، عن تفاعله مع مجريات مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها أمام سان جيرمان (1-2).وقال ألجواسيل في تصريحات صحفية: "أتقدم بالتهنئة إلى لاعبي فريقي لأنهم لم يستسلموا، وفي الشوط الثاني حينما تخلفنا بنتيجة 2-0، تمكننا من الحفاظ على طموحنا وقلصنا الفارق".وأقر ألجواسيل بأن الفترة الأخيرة من المباراة، والتي شهدت هدف تقليص الفارق من ميكيل ميرينو، سببت له "الكثير من القشعريرة"، على حد تعبيره.واستدرك الرجل الذي ترعرع مع المراحل السنية لريال سوسييداد، ثم مثل فريقه الرديف وفريقه الأول: "رأينا باريس سان جيرمان بصورة مذهلة".واسترسل في التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد تحلى بذهنية جيدة للغاية، وطبق ضغطا عاليا علينا، إنه فريق رائع، إذا لعب سان جيرمان بنفس هذه الطريقة، فإنهم مرشحون للتتويج بالمسابقة، ليس لدي شك في ذلك".-(وكالات)