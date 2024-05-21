 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

توني كروس يعلن اعتزاله

توني كروس
توني كروس
أعلن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، في مفاجأة من العيار الثقيل.
اضافة اعلان

وكانت إدارة ريال مدريد، تحاول إقناع الألماني بالتجديد لموسم آخر، لكنه قرر وضع حد لمسيرته.

ونشر كروس عبر حسابه الشخصي الرسمي على إنستجرام: "17 يوليو/تموز 2014  يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي".


وتابع: "كانت البداية لفصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات، في نهاية هذا الموسم، سينتهي هذا الفصل".

وأضاف: "لن أنسى أبدا هذا الوقت الناجح، وأود أن أشكر بشكل خاص كل من استقبلني بقلب مفتوح ووثق بي. أود أن أشكركم أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم من اليوم الأول حتى اليوم الأخير".

وأكد: "يعني هذا القرار أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة الأمم الأوروبية".

وزاد: "قلت دائما ريال مدريد آخر نادٍ لي. أنا سعيد وفخور، لأن في رأيي وجدت التوقيت المناسب لقراري وأنني استطعت اختياره بنفسي".

وأكمل: "كان طموحي دائما أن أنهي مسيرتي في قمة مستواي. من الآن فصاعدًا، هناك فكرة واحدة فقط، أن نتوج باللقب 15 في دوري الأبطال. يحيا مدريد ولا شيء غيره". كووورة
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

16 أيار 2024
خوسيلو

3 أشياء يجب أن تعرفها عن خوسيلو بطل "سانتياغو برنابيو"

09 أيار 2024
ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد على بايرن ميونخ

ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه بايرن ميونيخ

09 أيار 2024
قث

مفاجأة كبيرة.. نجم ريال مدريد يقترب من مزاملة ميسي

04 أيار 2024
اقرأ أيضا
60af5cc76294d

اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوع الأخير بدوري المحترفين

منذ2 ساعة
يورغن كلوب

في ليلة الوداع .. كلوب يحتضن زوجة صلاح (فيديو)

منذ3 ساعة
لاعبو مانشستر سيتي وفرحة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز -(من المصدر)

مانشستر سيتي يحتفل بإنجازه التاريخي.. وغوارديولا يؤكد بقاءه الموسم المقبل

منذ21 ساعة
ابنة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا

ماريا بيب غوارديولا تتزين بالكوفية الفلسطينية (صور)

20 أيار 2024
كارسون

لاعب يتوج بـ11 لقباً في 107 دقائق فقط

20 أيار 2024
تشافي هيرنانديز

اتهام بالخيانة.. كواليس جديدة في خلاف لابورتا وتشافي

19 أيار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 