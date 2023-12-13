تين هاج لا يشعر بالندم مع يونايتد.. وتوخيل يرفض تقديم النصيحة له

اضافة اعلان

مدن - علق إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على توديع فريقه دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أول من أمس من بايرن ميونيخ بهدف دون رد.وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورت": "الفريق أبلى حسنا، وكنا جيدين للغاية في الشق الدفاعي والضغط".وأضاف: "استعدنا الكرة كثيرا، خصوصا في الشوط الثاني، لكن لم نستفد من ذلك، وواجهنا فريقا قويا للغاية. بايرن دائما حتى لو لم يكن متواجدا في المباراة فهو يملك الجودة الفردية الكافية للظهور في لحظة واحدة وهذا ما حدث".وتابع: "نعرف أننا بحاجة للتحلي بثبات المستوى. دوري كمدرب هو تطوير الفريق وإرشاده وعلى اللاعبين تحمل المسؤولية. علينا القيام بتلك المهمة معا".وواصل: "اللاعبون قدموا كل شيء. شاهدنا الروح، لذلك يجب الإشادة بعملهم، أمام فريق جيد مثل بايرن تحتاج إلى الطاقة أثناء المباراة، خاصة مع قلة الخيارات الهجومية على مقاعد البدلاء".واستكمل: "لا أنظر بندم إلى مشوارنا في دوري الأبطال. أردنا التواجد في تلك البطولة وكان الهدف دائما هو الأدوار الإقصائية. لكن علينا التعلم من ذلك وتقبل تقديمنا بعضا من كرة القدم الجيدة، راسموس هويلوند سجل 5 أهداف. لدينا بعض المستويات الجيدة وعلينا نقل ذلك للبريميرليج. نريد العودة لدوري الأبطال مرة أخرى".من جهته، انتقد بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد، فريقه السابق، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.وحل مانشستر يونايتد رابعا في مجموعته ليفشل حتى في الانتقال للعب في بطولة الدوري الأوروبي.وقال سكولز في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية: "لقد كانت مشاركة سيئة حقًا بالنسبة لمانشستر يونايتد".وأضاف: "بدأ الأمر بمباراة جالطا سراي على أرضه، بمجرد أن تخسر مباراة على أرضك في دوري أبطال أوروبا فإنك تقاتل وتكافح من أجل التعويض في باقي المباريات، لكن بعد ذلك ظهروا بشكل جيد في بعض المباريات وأخذوا زمام المبادرة".وأكمل: "عندما يغيب كاسيميرو أو إريكسن تنخفض جودة الفريق بشدة، ويتراجع. القلق الأكبر هو أن هويلوند لم تتح له الفرصة لإظهار إمكانياته إنهم لا يخلقون أي فرص".واختتم: "أعتقد أنه كان أداء مخيفا أكثر من أي شيء آخر. إنهم لا يهددون مرمى الخصوم كما يجب".من جهته، أبدى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، سعادته بتغلب فريقه على مانشستر يونايتد.وقال توخيل في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "قدمنا أحد أفضل مستوياتنا في دوري الأبطال هذا الموسم، وظهر ذلك في مستوى التركيز وفي القرارات الدفاعية والفوز بالثنائيات، هذا هو السلوك الذي نبحث عنه".وأضاف: "لم نتمتع بذلك المستوى في نهاية الأسبوع الماضي (الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت بخماسية)، ولكن الأمر يتعلق بإظهار رد الفعل والفريق نجح في ذلك، الآن الأمر يتعلق بالحفاظ على ذلك المستوى".وتطرق للحديث عن تين هاج قائلا: "هو لا يحتاج إلى نصيحتي أو دعمي، يملك الخبرة الكافية لتجاوز ذلك، لم أحظ بلحظة لطيفة يوم السبت الماضي، وفي بعض الأحيان تشعر بالوحدة كمدرب".أما نجم بايرن ميونيخ هاري كين، فأعرب عن إعجابه الكبير بفريقه، في أول مباراة لكين على الملاعب الإنجليزية منذ انتقاله لبايرن مطلع الموسم الحالي.وقال كين عقب المباراة: "الجميع داخل النادي إضافة إلى الجماهير كانوا مذهولين منذ انضمامي للفريق"، أشعر أن هناك المزيد مما سيأتي، حيث إنني أتعرف إلى زملائي بالفريق أكثر، وأتعرف إلى طريقة اللعب التي يرغب المدير الفني في تطبيقها".وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها كين في إنجلترا، منذ انتقاله من توتنهام هوتسبير.وبتمريرته السحرية، صنع كين هدف المباراة الوحيد الذي سجله كينجسلي كومان في الدقيقة 71 من المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".وبعد الخسارة 1-5 أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، جاءت أخيرا أنباء جيدة للفريق.ويطالب كين بالمزيد من زملائه فيما تبقى من الموسم، ويهدف قائد المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب دوري الأبطال مع الفريق، وقال: "كانت بدايتنا جيدة هذا الموسم. ما أزال أشعر أن هناك المزيد أمامنا لتحقيقه".وأضاف: "بالتأكيد لدينا ما يكفي من القدرات للذهاب بعيدا في هذه البطولة. وبكل وضوح هذا هو هدف النادي، هذا هو الطموح من البداية أن نفوز بدوري أبطال أوروبا".وتقام، يوم الاثنين المقبل، قرعة دور الـ16، الذي سيقام في شهري شباط (فبراير)، وآذار (مارس) المقبلين، في مدينة نيون السويسرية.ويلتقي يوم الأحد المقبل، بايرن ميونيخ مع فريق شتوتجارت، الذي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن.ألجواثيل: صناعنا التاريخثمن مدرب ريال سوسيداد، إيمانول ألجواثيل تعادل فريقه سلبيا على ملعب جوزيبي مياتزا أمام إنتر ميلان، وما ترتب على ذلك من تأهلهم متصدر للمجموعة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لأنه "على الرغم من أنه لم يحقق الانتصار، فقد تمكن من صنع التاريخ".وأبدى المدرب الإسباني فخره الكبير بفريقه، معتبرا أن "التنافس على المستوى الذي قدمه الفريق في مثل هذا الملعب، أمام هذا الخصم، وهو وصيف بطل أوروبا، أمر لا يصدق".وصرح خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة أول من أمس: "إنني مقتنع أنه مع مرور السنوات، سوف نتذكر ما حققه هؤلاء اللاعبين".وكان الهدف خلال خوض دور المجموعات واضحا: التأهل إلى الدور التالي، وهو ما تم تحقيقه في أربع مباريات فقط. لكن طموح ألجواثيل وفريقه ذهب إلى أبعد من ذلك. وفي هذا الصدد قال المدرب: "لقد أردنا إنهاء دور المجموعات في الصدارة وحققنا ذلك".وأبرز ألجواثيل الفريق الذي يتولى إداراته الفنية، والذي ترعرع العديد من لاعبيه تحت إشرافه، موضحا: "لقد كان لدي بعض هؤلاء اللاعبين منذ أن كانوا صغارا، تخيل كيف لا أشعر بالفخر".وأضاف: "لن نتغير. نحن لسنا الأفضل الآن، ولم نكن سيئين للغاية في الكأس. هذا الفريق لا يبالي بمن أمامه، لأنهم يحاولون دائما اللعب بالطريقة نفسها".أنشيلوتي يشيد بريالأشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالفوز الكامل لفريقه في جميع مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد "الريمونتادا" التي نفذها أمام يونيون برلين أول من أمس، (2-3)، وأكد أنه بالمقارنة بالموسم الماضي يلاحظ "تحسن جودة اللعب" لدى فريقه.وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، قال أنشيلوتي: "المرحلة الأولى من الموسم كانت جيدة، ولعبنا باستمرارية، لقد قمنا بتحسين جودة اللعب مقارنة بالموسم الماضي".وتابع: "في المباراتين الأخيرتين كان الاستثناء أننا لم نتمكن من إدارة الأفضلية بشكل جيد. علينا أن ندير الأمر بشكل أفضل، وألا نعتقد أنه فقط بالاستحواذ يمكننا الفوز بالنتيجة".وأهدر ريال مدريد مرة أخرى ركلة جزاء مساء أول من أمس، في تسديدة لوكا مودريتش، من دون أن يجد مدربه تفسيرا لذلك.وفي هذا الصدد، قال أنشيلوتي: "حقا البحث عن سبب أمر معقد للغاية، لأن لوكا عادة ما يكون هادئا ويسجل. لقد حدث له مرتين أنه لم يسجل".وتابع: "الشيء الإيجابي في هذه المباراة قبل كل شيء هو أن سيبايوس سجل هدفا مهما، ولعب مباراة أظهرت جودته، وأظهر خوسيلو الصفات التي يتمتع بها كلاعب مهاجم".وقال أيضا: "في بعض الأحيان يتعين علينا الاستفادة من صفات خوسيلو أكثر، كما فعلنا في الشوط الثاني وليس الأول، عندما ركزنا عليه قليلا وكان على وشك تسجيل هدف".وبالنسبة لأنشيلوتي، "مشكلة الإصابات أعطت فرصا كبيرة للاعبين" مثل سيبايوس وخوسيلو، "اللذان من الناحية النظرية كانا سيلعبان أقل قليلا" وذكر أنهم، "يستفيدون من ذلك بشكل جيد للغاية".وبالفوز على يونيون برلين، تجاوز أنشيلوتي سابقه ميجيل مونيوز باعتباره المدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات مع "الميرينجي" في دوري أبطال أوروبا، بواقع 42 مقابل 41 فوزا.علاوة على ذلك، حقق "كارليتو" ذلك الإنجاز في 56 مباراة فقط، بينما أدار مونيوز 71 لقاء للفريق الأبيض في المسابقة القارية الكبرى للوصول إلى هذا الإنجاز.وتكشف الإحصاءات، أن أنشيلوتي حقق حتى الآن 75 % من الانتصارات في دوري أبطال أوروبا كمدرب لريال مدريد.يشار إلى أن المدرب الإيطالي قد فاز بلقبين في دوري "الأبطال" مع الفريق الملكي؛ العاشر والرابع عشر.إضافة إلى ذلك، فهو المدرب الوحيد الذي فاز بهذه المسابقة أربع مرات - باحتساب مرتين أخيرتين مع ميلان - والمدرب الذي فاز بأكبر عدد من المباريات (118) فيها.من جانبه، قال مهاجم ريال مدريد، خوسيلو ماتو، الذي سجل ثنائية: "إن الملكي فريق "لا يستسلم" رغم أنه خاض "أوقات غير جيدة" خلال المباراة.وصرح خوسيلو: "لا نرغب في التعرض لأي هزيمة، تعرضنا لأوقات غير جيدة، لكن هذا الفريق لا يستسلم. سيطرنا على الكرة خلال الشوط الثاني، واستغلينا الفرص التي أتيحت لنا واستحقينا الفوز، هناك دائما شعور بالفخر والسعادة لدى ارتداء هذا القميص، إنه حلم منذ الصغر ومن الشرف أن تقدم أفضل ما لديك لهذا القميص".وعن ثنائيته في مرمى برلين، قال: "إنها فرص يخلقها الفريق، لكنني سعيد لأنني في النهاية نجحت في تسجيل هدفين وحققنا انتصارا مهما".وبهذا النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 18 نقطة، ليؤكد أكثر صدارته للمجموعة الثالثة، بعد أن حسم في الجولة الرابعة عن جدارة بطاقة التأهل لدور الـ16.وأكد لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس، الذي سجل هدف فوز فريقه على يونيون برلين، أن الهدف "يمنحه الثقة"، موجها الشكر لمدربه أنشيلوتي، بعد الأوقات السيئة التي مر بها جراء الإصابات.وأوضح: "إنه هدف مهم لمواصلة انتصارات ريال مدريد، كنت غائبا عن التهديف منذ فترة طويلة، وأنا سعيد للغاية بانتصار الفريق".وعن حديث أنشيلوتي له أثناء تبديله، قال: "أخبرني بداية كمزحة أنه هدف ذاتي. إنه يعلم أنني كنت أمر بتوقيت سيئ وعندما تجددت الإصابة عشت أياما صعبة بالنسبة لي".وأكمل: "كل دقيقة بهذا القميص تعني الكثير بالنسبة لي. أي لاعب يحب اللعب في ريال مدريد وخصوصا في دوري الأبطال. نحن نمر بتوقيت جيد وهذه النتيجة ستدعمنا فيما هو قادم".مدرب إشبيلية: أشعر بالدعمقال الأوروجوياني دييجو ألونسو، مدرب إشبيلية، بعد هزيمة فريقه أمام لنس الفرنسي (1-2) في دوري أبطال أوروبا، ما يحول دون مشاركته أيضا في الدوري الأوروبي: "إنه رغم الأداء الضعيف للكتيبة الأندلسية منذ توليه منصبه، يشعر "بالقوة" وبـ"دعم" مسؤولي النادي ولاعبيه.وفي مؤتمر صحفي بعد المباراة، صرح ألونسو: "لا يمكنني سوى الاهتمام بشؤوني الخاصة، وأشعر بالقوة، وقبل كل شيئ، بدعم لاعبي كرة القدم داخل النادي. لقد كنت دائما صادقا مع اللاعبين. الفريق يلعب بشكل جيد والنتائج لا تكون على ما يرام".وتابع: "ما يمكنني فعله هو مواصلة العمل. أنا جاهز ومتحمس لتغيير الوضع".وفيما يتعلق بإقالة محتملة له، أصر على أنه تحدث بعد المباراة مع "فيكتور أورتا المدير الرياضي الذي نقل له الثقة فيه"، وأشار إلى أنه يحظى أيضا "بثقة اللاعبين في الملعب".وأضاف: "لقد رأيتم كل شيء في مباراة اليوم، الفريق الذي سيطر منذ الدقيقة الأولى، حاول فعل كل شيئ، على الرغم من أننا نفتقر إلى الفعالية على المستوى التكتيكي. لقد صنعنا الكثير من الفرص، ولكن كما كان من قبل كان من الصعب علينا أن نصنع الفارق".وقال ألونسو: "أعلم ما هي كرة القدم، لكن الشيء الوحيد الذي يثير اهتمامي منذ اليوم هو الفوز بمباراة خيتافي (السبت المقبل في إشبيلية) وليست الإقالة. أشعر بالقوة وأحظى بدعم المديرين واللاعبين". -(وكالات)