تين هاج متفائل بمستقبل مانشستر يونايتد بعد تخطي ليفربول

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مدن- أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أن الفوز على ليفربول 4-3 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أول من أمس، لن يعني شيئا في حال فشل في تخطي كوفنتري في الدور نصف النهائي الشهر المقبل.وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة كوفنتري الذي أقصى وولفرهامبتون في مفاجأة مدوية بالدور ربع النهائي.وقال تين هاج في تصريحات لشبكة "أي تي في" عقب انتهاء اللقاء: "للوصول إلى النهائي علينا الفوز على كوفنتري، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا. لقد رأينا أن كوفنتري يتمتع بروح وعقلية عظيمة. سنجهز أفضل ما لدينا للعب في النهائي".وعن الفوز على ليفربول، قال تين هاج: "أول 30 دقيقة كانت الأفضل في موسمنا بأكمله، كنا نلعب كفريق ولكن بعد ذلك تأثرنا بثغرات بين الخطوط ولا يمكنك السماح بذلك أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا. لقد تفوقوا علينا".وأضاف: "ثم أجرينا تغييرات وخاطرنا وكان اللاعبون رائعين. كان السلوك رائعًا وأظهرنا إيمانًا قويًا للفوز بهذه المباراة".وأشار تين هاج إلى دور ماركوس راشفورد الذي أحرز الهدف الثالث، بعدما أهدر في وقت سابق مجموعة من الفرص السهلة، بقوله: "راشفورد يتمتع بالمرونة، ويستمر في التقدم، وعادة ما ينهي تلك اللحظات، لكنه استمر في التقدم للحصول على فرصة أخرى. وقد ألهم ذلك اللاعبين الآخرين".وأكمل: "لدينا فريق للمستقبل. سيبرز اللاعبون الذين يتطورون بشكل جيد للغاية مثل ديالو، جارناتشو، كوبي ماينو".من جانبه، أكد نجم مانشستر يونايتد الشاب أماد ديالو، أنه نسي حصوله على بطاقة صفراء، ما دفعه للاحتفال بصخب بهدفه القاتل في شباك ليفربول، الأمر الذي تسبب في طرده خلال الثواني الأخيرة من مباراة الفريقين.وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق سكوت مكتوميناي، لكن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر منح التعادل لليفربول في الدقيقة 44.وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم وهدفه الـ13 في تاريخ لقاءاته ضد مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.ورغم السيطرة الميدانية لليفربول في معظم فترات الشوط الثاني، لكنه لم يترجم الفرص التي سنحت له إلى أهداف، ليأتي العقاب في الدقيقة 85، عقب تسجيل أنتوني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين.وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أضاف هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105، غير أن ماركوس راشفورد أحرز هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 112.وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 واللجوء لركلات الترجيح، أحرز ديالو هدف الصعود اليونايتد في الدقيقة 121، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفريق خلال احتفاله بالهدف.وقال ديالو لشبكة "اي تي في": "أعتقد أننا نستحق الفوز، لعبنا مباراة جيدة للغاية اليوم، واحدة من أفضل مبارياتنا خلال الموسم، لذا أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق الفوز".وتابع "في مواجهة ليفربول هي لحظة مهمة للغاية، لذا أعتقد أنه أفضل هدف في مسيرتي، عندما مرر لي (جارناتشو) الكرة أردت أن أعيدها له لكن رأيت أن اللحظة مناسبة للتسديد".وختم المهاجم العاجي الشاب بالقول "نسيت أنني حصلت على بطاقة صفراء، لذا أشعر بخيبة أمل شديد لطردي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أننا فزنا".أـما قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، فأكد أن فريقه بات بوسعه الآن التطلع لتحقيق أهدافه.وقال فرنانديز في تصريحات لشبكة "أي تي في": "لدينا فريق شاب، وهم بحاجة إلى الوقت، وعندما تتاح لهم الفرصة للعب، عليهم أن يظهروا أن لديهم الجودة للعب مع مانشستر يونايتد. لدينا الإيمان دائمًا، والمشكلة هي أننا لم نكن متسقين مع أدائنا".وأضاف: "نحن نقدم 100 % ونقدم دائمًا كل شيء ولكن في هذا النادي يجب علينا دائمًا أن نتمتع بمعايير عالية. انتقادك جزء من اللعبة، ولهذا السبب تلعب لمانشستر يونايتد".وأردف: "هذا الموسم لم يكن بالمستوى الذي نريده ولكننا نريد التحسن. قلنا دائمًا أن هدفنا هو الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى ومحاولة الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذين الهدفين. الكأس هي بطولة كبيرة لهذا النادي".إلى ذلك، أكد مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه ليفربول.وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "أي تي في": "استمع إلى الضجيج، يمكنك معرفة مدى أهمية هذه المباراة ومناسبتها الكبيرة. لم أحظَ بالموسم الذي أردته، لكن ليلة مثل هذه في أولد ترافورد هي كل ما يدور حوله الأمر".وأضاف: "كان عليّ أن أسجل تلك الفرصة في النهاية، كنت أتمنى أن يتم ذلك قبل نصف ساعة ولكننا أنجزنا المهمة وعلينا أن نخرج بشيء من هذا الموسم".وتابع: "اليوم يمثل ما هو الحال دائمًا بالنسبة لي، إنها مباراة ضخمة في تاريخ مانشستر يونايتد. إنها تجعلنا نتأهل إلى الدور نصف النهائي ولكن حتى المباراة العادية ضد ليفربول يجب أن نفوز بها".وعن زميله ديالو قال راشفورد: "لقد عمل أماد ديالو بجد، ولم تتح له الفرص التي يريدها، وليس هناك طريقة أفضل للضغط أكثر من أجل ليالٍ كهذه".في الجهة المقابلة، بدا مدرب ليفربول يورجن كلوب، فخورا بما رآه من لاعبيه، رغم الخسارة وتبخر حلم الفريق ليفربول في تحقيق رباعية ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم.وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "مباراة محتدة للغاية. لقد كانت بداية يونايتد جيدة حقًا في المباراة، لكننا لم نبدأ بشكل جيد، استخدمنا الوقت وتأقلمنا بشكل جيد. لقد كنا رائعين ولكن كان علينا إنهاء المباراة ولم نفعل ذلك. إذا كنت تتقدم بهدف واحد فقط، فمن الواضح أن خصمك موجود هناك".وأضاف: "بذل الشبان كل ما في وسعهم، لم تكن عملية اتخاذ القرار لدينا رائعة. عليك أن تتقبل النتيجة. إنهم يستحقون التأهل إلى الدور التالي. لقد كانت فترة في الشوط الثاني كان يجب أن ننهي فيها المباراة لكننا لم نفعل ذلك".وتابع: "أعتقد أن لاعبي فريقي أظهروا شخصية مذهلة مرة أخرى. بذلوا جهدًا رائعًا مرة أخرى. أظهر الجميع ذلك. لا يمكنك مقارنة موسمنا بموسم يونايتد من حيث عدد المباريات. لا بأس، نحن نتعامل مع هذا الأمر".وأردف: "الآن، يذهب اللاعبون لأداء الواجب الدولي. ونتمنى أن يعودوا بصحة جيدة. لوتشو (لويس دياز) شعر بإصابة في الفخذ، وداروين (نونيز) في أوتار الركبة. كودي (جاكبو) لوى كاحله. سيلعبون مرة أخرى خلال أربعة أو خمسة أيام، هذا جنوني. نأمل أن ننهي الموسم بطريقة جيدة".وأكمل: "كيف يمكن أن أشك في شخصية الشبان؟ لا أشك في ذلك. انتهت المباراة، لم نستغل الموقف ونجحوا هم في استغلاله. ما زلت فخورًا بما رأيته اليوم".ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أقصى مانشستر يونايتد منافسه ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الحادية عشرة.وأضافت الشبكة، أن وحده ليفربول أقصى فريقا واحدا من المسابقة في عدد مرات أكبر، بعدما تسبب في إقصاء جاره إيفرتون 12 مرة.-(وكالات)