تين هاج يغلق قضية راشفورد.. ومرشح جديد لتولي منصب كبير في ليفربول

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أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أن على نجوم الفريق الانضباط "داخل وخارج الملعب"، في أعقاب حادثة المهاجم ماركوس راشفورد الذي قضى ليلتين مخمورا في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.ومن المقرر أن يعود راشفورد إلى قائمة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون مساء اليوم، بعدما تحمل اللوم على ما فعله ليلتي الأربعاء والخميس، ما أدى إلى غيابه عن التدريب، إضافة إلى ابتعاده عن تشكيلة الفريق في الفوز على نيوبورت (4-2) ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد.وردًا على سؤال عما إذا كان سلوك راشفورد يظهر عدم احترام تجاه مدربه، قال تين هاج في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "لا علاقة لي بهذا ولكن في كرة القدم، أنت بحاجة إلى الانضباط، وهذا لا يحدث فقط داخل الملعب ولكن أيضًا خارج الملعب".وأضاف: "هناك خط فاصل، عندما يعرف كل لاعب وكل محترف ما هو مطلوب. علينا أن نركز على الفوز بمباريات كرة القدم وهذا هو كل ما يهم، وكل محترف كبير يعرف ما هو مطلوب".وكان تين هاج مترددًا في الخوض في التفاصيل، وقال: لقد تحمل المسؤولية، أما الباقي فهو أمر داخلي. القضية مغلقة. دعونا نركز على المباراة، دعونا نمضي قدمًا. أعتقد أن بيان النادي واضح وعلينا التركيز على الفوز بمباريات كرة القدم".وتحدث راشفورد عن تطور التقاهم بين راشفورد والمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند على أرض الملعب قائلا: "في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدفين وتمريرة حاسمة. هناك رابطة قوية ومتطورة بين ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند ونريد مواصلة هذه العملية".وأضاف: "نحن واثقون جدًا وفي أفضل أيامنا يمكننا التغلب على أي فريق. في أسوأ أيامنا، ننزل إلى حدود معينة لما هو غير مقبول، لذلك يتعين علينا أن ندفع حدودنا إلى مستويات عالية كي نحصل على النتائج في في أسوأ أيامنا".وتابع: "الجميع في الفريق مقتنعون جدًا بهذا. إنهم يعلمون أن بعض اللاعبين يعودون من إصابات طويلة الأمد وأن الفريق سيكون أقوى، وهذا يساعد على التحفيز ويساعد على تحسين مزاج الفريق وروحه".برباتوف: لا أعذار لراشفوردأكد مهاجم مانشستر يونايتد السابق ديميتار برباتوف، أنه لا توجد أعذار لما فعله راشفورد.وأبدى برباتوف قلقه من سلوك راشفورد في الآونة الأخيرة، وقال في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": ""ليس هناك أي عذر لذلك. أود أن أجد عذرًا لأنني سأحاول دائمًا الدفاع عن اللاعبين لأنني كنت هناك".وأضاف: "أعرف كيف هو الأمر، وما يأخذه منك في بعض الأحيان. أنت تريد الاسترخاء، ويمكنك القيام بذلك، ولكن دون أن تغيب عن تدريب اليوم التالي".وتابع: "فهمت أنه لم يكن مريضًا. يبدو أنه لم يشعر بالثقة أو اللياقة الكافية للذهاب إلى التدريب، وهو الأمر الذي لا يبدو جيدًا بالنسبة له على المستوى الاحترافي".وأردف: "أولاً وقبل كل شيء، أنت لاعب كرة قدم وهذه هي أولويتك الأولى، بغض النظر عن ذلك، عليك أن تكون في التدريب عندما لا تكون مريضًا أو لا تكون لديك مشاكل عائلية. إذا ذهبت للاحتفال ثم في اليوم التالي لم تذهب إلى التدريب، فلا أرى كيف يمكنني الدفاع عن هذا السلوك".كلوب: لهذا فشلنا في ضم كايسيدوكشف مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن أسباب فشل النادي في التعاقد مع مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وانتقل كايسيدو ولافيا إلى تشيلسي بصفقتين ضخمتين، حيث كلف كايسيدو 115 مليون جنيه إسترليني قادما من برايتون، وانضم لافيا من ساوثهامبتون مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.وكان ليفربول يرغب في تعويض رحيل فابينيو والقائد جوردان هندرسون، لكن محاولاته للتعاقد مع كايسيدو ولافيا فشلت.وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "كنا مهتمين بـ(جود) بيلينجهام، لكننا أدركنا أن ذلك لن يحدث". "ارتفع القيمة السوقية للاعب رقم 6، غادر اثنان من فريقنا في هذا المركز".وأضاف: "كنا نظن أننا ربما نستطيع أن نتعاقد مع كايسيدو. لقد قمنا بالفعل بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر، لكن كايسيدو كان لديه اتفاق عاطفي بالفعل مع تشيلسي وبوكيتينو، ولافيا كان له أسبابه الخاصة".رغم ذلك، أصر كلوب يصر على أن هناك جانبًا مشرقًا في كل شيء، وأن النادي تمكن من التوثل إلى أفضل حل لهذه المشكلة.وتابع كلوب: "ثم وجدنا الحل الأفضل لدينا. وجدنا واتارو (إندو). كان لدينا ستيفان (بايسيتيتش) طوال الوقت في أذهاننا. ولم يكن من الواضح في تلك اللحظة أنه أصيب لدرجة أنه لن يتمكن من المشاركة على الإطلاق".وأردف: "كنا نعلم بالفعل أن ماكا يمكن أن يلعب هذا المركز. كان دوم (سوبوسلاي) دائمًا على راداري. إذا نجحت إحدى الصفقات التي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، فلن تكون هناك فرصة للقيام بصفقة أخرى. هذا ما قصدته عندما قلت إننا محظوظون للغاية. لقد نجح كل شيء في سيناريو لم يكن مخططا".مرشح جديد في ليفربولوسع ليفربول دائرة خياراته لمنصب المدير الرياضي، مع إعلان يورج شمادتكه رحيل بنهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، انضم المدير الرياضي في نادي وست هام يونايتد تيم شتايدتن، للمرشحين لتولي المنصب الشاغر في ليفربول.وأضافت الصحيفة، أن ليفربول معجب بالعمل الذي قام به شتايدتن في وست هام، وبات مرشحا بارزا لتولي المنصب، إلى جانب المسؤول في نادي بورنموث ريتشارد هيوز.وكان المدير الرياضي السابق في ليفربول مايكل إدواردز، قد رفض تولي المنصب مرة أخرى، بعدما تواصلت معه إدارة مجموعة "فينواي" المالكة للنادي.وقاد شتايدتن، عملية إعادة بناء خط وسط وست هام، بعد رحيل ديكلان رايس إلى آرسنال، حيث لعب دورا رئيسيا في ضم كل من جيمس وارد براوز ومحمد قدوس وإيدسون ألفاريز الصيف الماضي.وعمل شتايدتن (44 عامًا) أيضا في باير ليفركوزن، وكان مسؤولاً عن إحضار تشابي ألونسو إلى النادي كمدرب، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الذين يقودون سعي الفريق لإحراز لقب الدوري الألماني هذا الموسم.كما تولى شتايدتن مسؤولية الانتقالات في فيردر بريمن، ووقع مع لاعبين أمثال كيفن دي بروين وسيرج جنابري.أرتيتا سعيد بالفوزأكد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سعادته بالفوز الصعب على نوتنجهام فورست 2-1 أول من أمس، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.لكن أرتيتا الذي صعد فريقه إلى المركز الثاني مؤقتا على سلم الترتيب، أشاد بمهاجم نوتنجهام تايوو أوونيي الذي شكل تهديدا خطيرا بمجرد نزوله أرض الملعب في الشوط الثاني، ليسجل هدف فريقه الوحيد.وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: " أوونيي يمثل تهديدًا حقيقيًا ومن الواضح أنه مع وجود دفاع عميق فإنهم يخلقون مساحات خلفك، إنه لاعب خطير حقًا وقد سجل أيضًا في ملعب الإمارات ومرة أخرى اليوم".وعن الفوز قال أرتيتا: "من الجيد أن نحصل على بعض الزخم، لقد كنا جيدين أمام كريستال بالاس وقد أتبعنا هذا الزخم بأداء قوي حقًا. كان علينا أن نتحلى بالصبر ولكن كانت النية إيذاءهم طوال الوقت وقد فعلنا ذلك".وأضاف: "نحن بحاجة إلى أدوات مختلفة ونحتاج إلى إيجاد اللحظة المناسبة عندما تتاح لنا الفرص، أمام هذا الفريق على أرضه، رأيت الكثير من الفرق التي عانت، أنا سعيد بالأداء والفوز بالمباراة".وأشاد أرتيتا بنجمه جابرييل جيسوس الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني، وقال: "نحن بحاجة إليه حقًا وهو في أفضل حالاته وكان لدي شعور جيد بشأنه قبل المباراة.. لقد كان رائعًا اليوم".وحول الحديث الذي دار بينه وبين لاعبه أولكسندر زينتشينكو بعد المباراة: "إنه ليس سعيدًا بتلقي شباكه هدفا، يجب أن أوضح الأمر بالطريقة الصحيحة، بعد المباراة أصبح الأمر عاطفيًا، أحب أن يطلب اللاعبون التميز". -(وكالات)