الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ثلاثة لاعبين في قائمة المغادرين عن ميلان

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قميص نادي ​ميلان​ الإيطالي

يتطلع نادي ميلان الإيطالي إلى تحقيق مبلغ يقدر بنحو 40 مليون يورو من بيع ثلاثة لاعبين معارين بشكل دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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يستعد الروسونيري لفترة انتقالات صيفية مهمة، حيث يسعى إلى القيام بصفقات موفقة وسد الفجوة مع منافسه إنتر ميلانو الذي يتصدر الدوري الإيطالي بفارق كبير هذا الموسم.

ويحتل الفريق اللومباردي المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن النيرازوري قبل خوض تسع مباريات متبقية في الكالتشيو.


وفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، يأمل ميلان في تحقيق عائد مالي يبلغ ما لا يقل عن 40 مليون يورو من بيع ثلاثة لاعبين قدموا أداء جيدًا خلال فترة الإعارة هذا الموسم هم تشارلز دي كيتيلاري في أتالانتا، وأليكسيس سايلميكرس في بولونيا، ودانييل مالديني في مونزا.

من المتوقع أن يتم بيع دي كيتيلاري إلى أتالانتا مقابل حوالي 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كمكافأة إضافية، وتضمين شرط إعادة البيع في المستقبل.


ومن الممكن أن يدفع بولونيا 9 ملايين يورو للاحتفاظ بخدمات سايلميكرز، في حين يُتوقع أن يحصل ميلان على عائد مالي يبلغ ما لا يقل عن 5 ملايين يورو من بيع مالديني إلى مونزا.

 

 

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