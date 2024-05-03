جائزة جديدة لميسي مع إنتر ميامي

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة جديدة بقميص إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، أمس الخميس.



وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي، في بيان رسمي، تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أبريل الماضي.



جاء ذلك بعد مشاركة النجم الأرجنتيني في 4 مباريات بالدوري الأمريكي على مدار الشهر الماضي، بمجموع 315 دقيقة.



وساهم ليونيل ميسي في 10 أهداف، سجل 6 منها وصنع 4، بمعدل هدف كل 31.5 دقيقة.

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وشهدت المباراة الأخيرة لإنتر ميامي في أبريل الماضي، فوز الفريق (4-1) على نيو إنجلاد ريفولوشن، سجل خلالها ميسي، هدفين.



وساهم ذلك في احتلال إنتر ميامي، صدارة ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، بعدما جمع 21 نقطة، يتفوق بها على أقرب ملاحقيه بفارق 3 نقاط.



يذكر أن جائزة لاعب الشهر تأتي بتصويت من قبل لجنة من أعضاء وسائل الإعلام الأمريكية.



يذكر أن ميسي حصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي، بعدما قاد فريقه للفوز على سبورتنغ كانساس سيتي بنتيجة 3-2 خلال الشهر الماضي.