جادون سانشو بديل نيمار في الهلال؟

استقر نادي الهلال السعودي على بديل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سيغيب لفترة لا تقل عن 10 أشهر بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده .

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واشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد يمكن ان يعوض الغياب الذي سيتركه البرازيلي نيمار في الفريق.



ويتدرب سانشو بمفرده منذ استبعاده عن الفريق خلال شهر ايلول/سبتمبر الماضي من مواجهة ارسنال بعد اشتباكه لفظياً مع المدرب اريك تين هاغ ورفضه الاعتذار حتى الفترة الحالية.



وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد منعت سانشو من خوض التدريبات مع الفريق الأول وعدم استخدام مرافق النادي.



يذكر ان سانشو ( 23 عاما) الذي انتقل الى صفوف مانشستر يونايتد صيف 2021 قادماً من بوروسيا دورتموند ، شارك مع فريقه في 82 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.