جماهير سلتيك تتحدى عقوبات "يويفا".. تشافي يتجاوز الظروف.. ومبابي ينقذ سان جيرمان

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حرص الآلاف من مشجعي فريق سلتيك الأسكتلندي، على رفع أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق التي حسمها التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وعرضت الجماهير "تيفو" يحمل ألوان علم فلسطين في النصف الأسفل من المدرجات قبل وقت طويل من انطلاق المباراة، وتم رفع نحو 20 علما كبيرا في القسم المجاور قبل ظهور الفريقين، وذلك في إطار دعم جماهير سلتيك للقضية الفلسطينية، متحدين العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وكانت الآلاف من الأعلام الصغيرة واضحة حول الملعب عندما ظهر الفريقان على أرض الملعب، كما أنشد قسم كبير من الجماهير أغنية ليفربول الشهيرة "لن تسير وحدك" والأغنية الإيطالية "بيلا تشياو"، التي تعد نشيد مقاومة الثوار الإيطاليين، وعبرا فيهما عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.ومن المؤكد أن يتسبب ذلك في اتخاذ إجراءات تأديبية مشددة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد سلتيك، نظرا لأن الاتحاد القاري سبق أن فرض بالفعل غرامة على النادي بسبب مشجعيه الذين رفعوا أعلام فلسطين في مناسبات سابقة، حيث أصدر النادي بيانا لجماهيره في يوم المباراة، بعد أن شجعت جماهير على "رفع علم فلسطين بشجاعة" دعما لغزة، وجاء في البيان: "شهدنا الموت والعنف والدمار في الأراضي المقدسة الأسابيع الأخيرة، حيث قتل وجرح وتشرد آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال".وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "نشهد مأساة ذات حجم مروع، ومع استمرار الأمر يصلي الجميع في سلتيك من أجل جميع الضحايا، في ظل هذه الخلفية من الصراع والألم، يمكن للرياضة أن تعزز السلام وتظهر الإنسانية والتعاطف مع جميع الذين ما يزالون يعانون".وأوضح: "بالنسبة لمباراة النادي في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد هذا المساء، سيرتدي لاعبو سلتيك وأتلتيكو مدريد والجهاز الفني شارات سوداء، من باب إظهار الاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع".تشافي: الظروف لم تكن مثاليةأكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، عقب الفوز الصعب على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (2-1) في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أنه كان أكثر تفهما من أن يكون مطالبا للاعبين بالنظر لكم الغيابات بالفريق وحالة الإجهاد البدني.وأشار تشافي، خلال المؤتمر الصحفي: "الظروف لم تكن مثالية، الجميع كان يرشحنا للفوز، وحسم اللقاء بسهولة، لكننا اصطدمنا بمنافس قوي وصعب"، مبررا أداء الفريق بأن "العناصر نفسها التي لعبت أمام أتلتيك بيلباو في الليغا، بمباراة هي الأقوى بدنيا منذ بداية الموسم، هي التي لعبت عمليا".ولجأ تشافي لعدد من لاعبي الفريق الرديف لسد النقص بسبب الغيابات العديدة سواء للإصابة أو للإيقاف؛ حيث شارك لامين يامال وفيرمين لوبيز، الذي سجل الهدف الثاني، منذ البداية. ثم في الشوط الثاني منح الفرصة لمارك كاسادو ومارك جويو، الذي أعطى الفريق النقاط الثلاث بهدف الانتصار الوحيد على أتلتيك بيلباو منذ أيام بالدوري.وقال في هذا الصدد: "سعيد للغاية بأداء فيرمين، فهو لاعب إن آمن بقدراته، فبإمكانه لعب سنوات عديدة في البارسا. هو لاعب ديناميكي، ويلعب بكلتا قدميه، كما أنه يتميز بالتسديد من خارج المنطقة، سيكون عنصرا مهما لنا".وحول خروج النجم البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 75 بعد شعوره بآلام عضلية، أوضح أنه لا يوجد ما يقلق، وأن الأمر مجرد كدمة في الفخذ، وسيكون جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو غدا.ورغم الغيابات العديدة أمام ريال مدريد، إلا أن تشافي يثق في جميع لاعبيه المتاحين، وأنه لن "يجبر أحدا" من المصابين على التسرع في العودة لخوض الكلاسيكو.إلى ذلك، انضم نجم برشلونة الصاعد، إلى قائمة مميزة في دوري أبطال أوروبا، تضم أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة البلوغرانا، ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، التحق يامال بقائمة أكثر اللاعبين الشباب -أصغر من 20 عاما- الذين أكملوا مراوغات ناجحة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة واحدة.ويتصدر ميسي القائمة بـ6 مراوغات أمام شاختار دونيستك العام 2004، وبجواره تياجو ألكانتارا بالعدد نفسه ضد روبين كازان في العام 2010، ويأتي بيدري في المرتبة الثانية بـ5 مراوغات أمام يوفنتوس في العام 2020، بالتساوي مع لامين يامال ضد شاختار في نسخة العام 2023.سافيتش: الحكم تعمد معاقبتنا!أبدى المونتينيغري ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد، اعتراضه على أداء الحكام، خلال تعادل فريقه أمام سيلتك الاسكتلندي (2-2)، بدوري أبطال أوروبا، مشيرا في تصريحات لقناة "موفيستار" عقب اللقاء الذي أقيم بملعب (سيلتك بارك) "كل خطأ ارتكبه الفريق كان ببطاقة صفراء، لم نتمكن من الكلام، ومع ذلك يجب علينا قبول الأمر".وأضاف: "معايير كل حكم مختلفة، لقد كانت تحديدا البطاقة الصفراء الثانية، التي حصل عليها رودريجو دي بول، هي التي غيرت المباراة، لقد انتهى الأمر ونتقبل ذلك وسنواصل المضي قدما".وفقد أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة، بتعادله إيجابيا خارج قواعده بهدفين أمام سيلتك الاسكتلندي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.وبالنتيجة هذه، يحصد الأتلتي التعادل الثاني له في المجموعة في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد، ليتنازل عن صدارة المجموعة لفينورد الهولندي (6 نقاط)، الذي حقق انتصارا كبيرا على لاتسيو الإيطالي (3-1)، بعد أن أصبح رصيده 5 نقاط، فيما يقبع الفريق الاسكتلندي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.سيميوني: أعجبتنيمباراتنا أمام سيلتكوقال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني عقب التعادل أمام سيلتك الإسكتلندي 2-2 بدوري الأبطال، إن فريقه "لعب من أجل الفوز" في شوط المباراة الثاني عقب التحدث إلى لاعبيه بين شوطي اللقاء، لافتا إلى أن هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه بهذه المسابقة.وصرح سيميوني على هامش المباراة: "لقد أعجبني أداء الفريق، حيث لعبوا من أجل الفوز في شوط المباراة الثاني، لقد بدأ الخصم المباراة بشكل أفضل منا وتمكنوا خلال أول تسديدتين من تسجيل هدفين سهلا عليهم المهمة، ولم نتمكن من اللعب في الشوط الأول كما كنا نرغب".وأضاف: "لقد تحدثنا بين الشوطين، وفي الشوط الثاني قدموا المباراة التي كان يجب تقديمها بكل شجاعة وبشكل تدريجي وحظينا بهجمات وانفرادات وكان من الممكن الفوز بالفرصة التي سنحت لكوريا، الخصم لم يمثل أي خطورة علينا طوال الشوط الثاني، فهو فريق سريع للغاية ويعمل بشكل جيد جدا في المساحات. سنغادر بمباراة أعجبتني للفريق".وحول طرد لاعب "الروخي بلانكوس" رودريجو دي بول في الدقيقة 83 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، قال سيميوني: "لا يمكننا التعليق على شيء لا نستطيع أن نفعل شيئا حياله، لقد رأى الحكم أن تلك اللعبة تستحق بطاقة صفراء ويجب احترام القرارات التحكيمية".مدرب دورتموند سعيد بالفوزوعبر الألماني إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته بالفوز الأول لفريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي تحقق على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (1-0) في الجولة الثالثة.وقال المدرب الألماني، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي": "نحن سعداء بشدة بهذه النتيجة، أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، وكان الفوز مستحقا بفضله، كان لزاما علينا الدفاع ببسالة عن مرمانا، الحظ حالفنا بخلاف أننا نمتلك حارسا مميزا".وأثنى مدرب دورتموند على الدور الذي لعبه مارسيل سابيتزر في تنفيذ خطته طوال المباراة، لاسيما في عملية نقل الكرة وحمايتها، موضحا: "خططنا أيضا لإيجاد مساحات لأنفسنا عند ضغطهم علينا، وأجاد مارسيل في هذا الصدد، رغم مشاركته لأول مرة كأساسي منذ عودته من الإصابة".وحول إيمري تشان، الذي غادر الملعب مصابا في الشوط الأول، قال: "لقد تلقى ضربة، وقال إنه لم يشعر بمثل هذا الألم من قبل، لهذا لم يستطع الاستمرار، لقد أحسن صالح أوزكان صنعا بمجرد نزوله كبديل له، وقام بعمل استثنائي، حيث لعب دورا مهما في الفوز".يذكر أن بروسيا دورتموند وصل إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، متأخرا عن نيوكاسل يونايتد (الوصيف) بفارق الأهداف، بينما يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 6 نقاط.بيولي: المجموعة لم تحسم بعدوأبدى المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي، أسفه لجمهور الفريق على الأداء الباهت والهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن التأخر بهدفين دون رد خلال الشوط الثاني "أحبط الفريق" وتسبب بهذه الخسارة العريضة.وقال مدرب "الروسونيري"، في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المواجهة: "لقد انهزمنا بنتيجة ثقيلة، كان بإمكاننا أن نلعب بطريقة أفضل، يمكنني القول إننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكننا لم نواصل على المنوال نفسه".وأضاف: "لم نكن كما نريد في الشوط الثاني، ارتكبنا العديد من الأخطاء، واستقبلنا أهدافا بطريقة سهلة خاصة الهدف الثاني، كريستيان بوليسيتش لم يكن موفقا في التعامل مع الكرة التي لاحت له أمام مرمى باريس سان جيرمان، لقد عرف الخصم كيف يضغط علينا، ويسجل الأهداف في لحظات مناسبة له".واختتم: "هزيمة محبطة لأن المباراة كانت مهمة لنا، لعبنا بطريقة جيدة في بعض الفترات، ولم نكن نحن في وقت حساس. المجموعة لم تحسم بعد رغم عدم فوزنا في المباراتين السابقتين أمام نيوكاسل ودورتموند، لكن بإمكاننا تدارك الموقف، الآن علينا التفكير في لقاء نابولي".غوارديولا يشيد بأداء نونيزوأشاد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأداء لاعبيه بعد الفوز الصعب الذي تحقق على فريق يونغ بويز السويسري بنتيجة 2-1، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما دافع عن إيرلينغ هالاند الذي تعرض لسهام النقد في الآونة الأخيرة لأكثر من مرة.وواصل سيتي انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقبه بتحقيق العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط في مباريات ذهاب مرحلة المجموعات؛ حيث قال غوارديولا في حديثه مع الصحفيين: "كانت مباراة استثنائية أمام يونغ بويز، لياقتهم البدنية أدت إلى حدوث المزيد من العدوان في الصراعات الفردية".وأضاف: "لقد ساعدنا ماتيوس نونيز في الشوط الثاني كي نحقق الفوز بالمباراة، وبشكل عام كان الأداء استثنائيا من جميع اللاعبين، هناك مباراة أخرى للتأهل حسابيا ثم مباراتين أخريين لضمان احتلال المركز الأول".وتطرق المدرب الإسباني إلى القلق الذي يحوم حول مستوى الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، قائلا: "من المهم أن تحظى بالفرص، الناس يريدونه أن يفشل، أنا آسف لكن هذا الرجل سيسجل الأهداف طوال حياته مع وجود احتمالات بأن يشكل تهديداً لا يصدق".وتابع: "يحتاج المهاجمون لتمريرات حاسمة من لاعبين أمثال كيفن دي بروين وإيلكاي غوندوغان، لكنه سيسجل حتى آخر يوم له مع كرة القدم".وحول الظهير الإنجليزي الشاب ريكو لويس، قال غوارديولا: "لقد لعب في مركز الظهير وهو ذكي جدا، ورودري قدم مباراة مذهلة، المدافعون الثلاثة كانوا جيدين حقا، الشوط الثاني كان غريليش ودوكو وسيلفا رائعين، أعتقد أنها مباراة جيدة حقا".إنريكي: مبابي صحح مسارناتحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن فوز فريقه بثلاثية نظيفة أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.وقال إنريكي في تصريحات تلفزيونية: "كل شيء سار بشكل جيد، رغم أن ميلان كان أفضل منا كثيرا في أول 25 دقيقة، الهدف الأول الذي سجله مبابي غير مسار المباراة، لقد أخبرت اللاعبين أن فقدان الكرة في بداية المباراة يعد مؤشرا لانعدام الثقة، كنا جيدين دفاعيا وتجاوزنا أخطاءنا، وأصبحنا أكثر هدوءا وتركيزا، وسيطرنا، وخلقنا المزيد من الفرص".وأشار: "أنا واللاعبون سعداء بالهدف الذي سجله كولو مواني، كل اللاعبين بحاجة إلى تسجيل الأهداف، لكننا فريق واحد، يدافع ويهاجم معا، وإذا سجل المهاجم هدفا فهو أمر جيد، لقد أدى مواني مباراة رائعة".يذكر أن سان جيرمان انتزع بهذا الفوز صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلفه نيوكاسل يونايتد وبروسيا دورتموند (4 نقاط) ثم ميلان (نقطتان).أرقام من التشامبيونزليغنجح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بكسر صيامه التهديفي في دوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها النرويجي في المسابقة الأوروبية منذ 5 مباريات و543 دقيقة.وواصل هالاند تألقه اللافت للأنظار، بعدما شارك بشكل مباشر في 115 هدفا خلال آخر 100 مباراة له في جميع المسابقات على مستوى الأندية، إذ سجل 96 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.ومن جانبه، صنع وارن زائير إيمري التاريخ في دوري أبطال أوروبا، إذ أصبح أصغر لاعب يمنح تمريرتين حاسمتين لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و231 يوما، متجاوزا الدولي الإنجليزي الأسبق ثيو والكوت بعمر 17 عاما و250 يوما.إلى ذلك، تعرض فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لأول هزيمة على أرضه في مباراة أوروبية كبيرة منذ آذار (مارس) 2003 أمام برشلونة الإسباني، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 24 مباراة بواقع 19 فوزا و5 تعادلات.-(وكالات)