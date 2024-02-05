الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جمعة يؤكد جاهزية التعمري لمباراة كوريا الجنوبية

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موسى التعمري
الدوحة- الغد- أكد نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، أن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري جاهز لموقعة كوريا الجنوبية، ولا يعاني من أية إصابة.اضافة اعلان

وبين جمعة في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن التعمري سيحضر في التدريبات النهائية لمواجهة نصف نهائي بطولة كأس آسيا.

ونفى جمعة إصابة اللاعب بالعصب السابع، وأنه غاب عن تدريب أمس بسبب خضوعه للراحة.
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