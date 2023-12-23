جوارديولا: سنشتري كتابا جديدا لتاريخ مانشستر سيتي بعد المونديال

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أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، سعادته الغامرة بتتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد التغلب على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، أول من أمس.وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "كل الألقاب (التي توج بها في كأس العالم للأندية) خصوصا، لكن هذا اللقب له خصوصية لعدم مشاركة مانشستر سيتي في البطولة من قبل. هذه أول مرة نتوج فيها باللقب وهذا يمنحنا شعورا بالرضا".وأضاف: "لن نحتفل بمسيرة في مانشستر للفوز بهذا اللقب، لكن أخبرت اللاعبين بأن هذه الكأس سيتذكرونها للأبد. فهذه الكأس تعني بأنك أفضل فريق لمدة عام في العالم، وهذا أمر فريد وخاص".وتابع: "عند إغلاق هذا الفصل. سننظر إلى 8 أعوام من العمل الجاد وراء الكواليس. ما حققناه مذهل. بالطبع سنحتفل ولكن لا يعد جوديسون بارك أفضل مكان للعودة إليه عقب التتويج بكأس العالم للأندية (مواجهة إيفرتون يوم الأربعاء المقبل)".وأتم: "سنحاول شراء كتاب جديد وبدء كتابة تاريخ رائع. اللاعبون متواجدون ولديهم الجوع الشديد والحافز. أنا سعيد من أجل العديد من الناس في النادي. هذا يوم جميل، لم أتخيل عند وصولي لمانشستر أننا سنقوم بذلك، وسنتوج بتلك الألقاب، وسنفوز بكأس العالم للأندية في السعودية".ورفع مانشستر سيتي كأساً خامسة في سنة 2023 المذهلة له، بعد تتويجه بلقب مونديال الأندية، فواصلت الأندية الأوروبية هيمنتها على بطولة أصبحت تفتقد للمنافسة.ومنذ تغلّب كورينثيانز البرازيلي على تشلسي الإنجليزي 1-0 العام 2012، توّج الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بلقب مونديال الأندية. وكان فوز سيتي على فلومينينسي، الـ22 توالياً للأندية الأوروبية في المسابقة.غياب المنافسة هو أحد أسباب تغيير شكل البطولة انطلاقاً من العام 2025.وسيتم تغيير شكل البطولة المعتمد حالياً على مشاركة سبعة فرق تلعب بنظام خروج المغلوب على مدى أسبوع، لتصبح بمشاركة 32 نادياً تتوزّع على ثماني مجموعات على مدار شهر في الولايات المتحدة.ويُشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (ويفا) على السعي للاستفادة التجارية من أندية النخبة الأوروبية التي ستتواجه في الأدوار الإقصائية.وسيزيد حضور 12 نادياً أوروبياً من المنافسة، لكنّ هناك مخاطرةً بأن تتحوّل بطولة مصمّمة لتتويج أفضل نادٍ في العالم، إلى نسخة مصغّرة من دوري أبطال أوروبا كل أربعة أعوام.وقد قوبلت فكرة إضافة مباريات في جدول مزدحم أساساً برفضٍ من اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو).وستعني مسابقة كأس العالم للأندية التي ستُلعب بين 15 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو)، أن نهاية الموسم في الدوريات ستأتي قبل أقل من شهرٍ واحدٍ على بداية موسمٍ جديد.ويصرّ فيفا في المقابل على توزيع الموارد الماليّة إلى الأندية الكبيرة في قاراتٍ أخرى، لتجنّب التدفّق المستمر لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا.وقال الفرنسي أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي للعبة "سيكون التأثير الإيجابي (للتعديل الجديد) على الأندية ضخم، لأنه سيزيد من الموارد للأندية حول العالم للتطوّر والمنافسة".وأضاف "نحن محظوظون في أوروبا، لكن من المهم أن نجعل كرة القدم عالميّة حقاً، وهذا (التعديل) يخلق فرصة لأندية أخرى للتقدّم. هذا هو الهدف الحقيقي".من ناحية ثانية، فإن حتميّة أن يعتزل أفضل اللاعبين في العالم، في أوروبا، بدأت بالتراجع، بسبب السعودية مضيفة كأس العالم للأندية هذه السنة.جذب الدوري السعودي النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو المتوّج بلقب أفضل لاعبٍ في العالم خمس مرات، الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، إلى جانب أسماء لامعة أخرى في الموجة الأولى من التعاقدات الباذخة.صحيحٌ أن نادي الاتحاد الذي يلعب له بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، خسر أمام الأهلي المصري 1-3 في الدور الثاني (ربع النهائي)، لكن مع مشروع تحويل السعودية التي ستحتضن كأس العالم 2034، إلى قوّة في عالم كرة القدم، من الممكن أن تُشكّل أنديتها تهديداً كبيراً في المنافسة عام 2025.ولم تكن المدرجات ممتلئة في أول استضافة للسعودية لكأس العالم للأندية، رغم الدعم الجماهيري القويّ من جمهوري فلومينينسي والأهلي.كما أعرب جوارديولا مدرب سيتي والبرازيلي فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي، عن إحباطهما من حالة أرضيّة الملاعب التي استضافت البطولة.وسُرعان ما أصبحت السعودية وجهة لاستضافة الأحداث الرياضية الكُبرى، مثل بطولة العالم للفورمولا 1 وبطولات الملاكمة، المضرب والغولف.ومن الممكن أن تستضيف السعودية مونديال الأندية في 2029 أو 2033 استعداداً للحدث الرئيسي لاستضافة كأس العالم 2034، طالما أنها تسعى إلى استغلال ثرواتها في كرة القدم.إلى ذلك، خيم الحزن على جماهير فلومينينسي، الذين تجمعوا في مقر النادي لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي، الذي ألحق بفريقهم هزيمة ثقيلة، وسط دموع جماهير الفريق البرازيلي.وتجمع نحو 8 آلاف شخص، بحسب الجهة المنظمة للفعالية، أول من أمس في المقر الرياضي للنادي البرازيلي لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية.وتسبب الهدف المبكر الذي سجله الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء في إثارة قلق جماهير الفريق البرازيلي، والذين بدأوا بعد الهدف الثاني، الذي أحرزه نينو في مرماه في الدقيقة 27، في التنبؤ بالهزيمة.وتكفل فودين بتسجيل الهدف الثالث (72)، بينما اختتم ألفاريز، نجم اللقاء وبطل كأس العالم مع الأرجنتين في قطر 2022، الرباعية بهدف ثان له (88).وتسببت الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الفريق في إلغاء الحفل الذي أعدته فرقة (Tricolor Carioca) الموسيقية، ولم يتم إطلاق الألعاب النارية، وتوقف عزف مدرسة السامبا، التي كانت متواجدة في الفعالية.واختلط بخار الماء المنبعث من أجهزة الترطيب، التي تم تركيبها للتخفيف من حرارة الجو الشديدة، بدموع المشجعين، خصوصا الأصغر سنا، الذين حاول آباؤهم مواساتهم، لكن دون جدوى.وانطفأت فرحة جمهور فلومينينسي بلقبهم الأول لكوبا ليبرتادوريس، الذي حققوه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على الأقل خلال الدقائق التسعين للمباراة أمام مانشستر سيتي، الذي تسيد اللقاء، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا.وعكس صمت الجماهير في المقر الرياضي بحي لارانجيراس في نهاية المباراة الإحباط الذي أصابهم بسبب تفوق "السيتيزنز"، الذي أصبح رابع فريق إنجليزي يتوج بلقب مونديال الأندية بعد ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد.واختير الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي كأفضل لاعب في البطولة، حيث تفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، على زميله كايل ووكر الذي جاء بالمركز الثاني بالبطولة، وتلاهما في المركز الثالث الكولومبي جون أرياس لاعب فلومينينسي.وكان رودري قد توج أيضا بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع بين فريقه وإنتر ميلان الإيطالي، وحاز على الجائزة نفسها في نهائي دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني.وفي السياق ذاته، تشاجر فيليبي ميلو لاعب فلومينينسي، وكايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، عقب نهاية المواجهة.وعقب صافرة النهاية، دخل اللاعبان البرازيلي والإنجليزي في شجار على العشب بالأيدي، كما دخل جاك جريليش، زميل ووكر، في الشجار قبل أن يتدخل باقي اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفريقين بالفصل بين اللاعبين ومنعوا الوضع من أن يصبح أكثر خطورة.وسجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، في الثانية الـ38 من اللقاء.وكان الهدف مهما في مسيرة الأرجنتيني الدولي، الذي سجل مع سيتي في ست مسابقات مختلفة.وبالإضافة إلى كأس العالم للأندية، سجل ألفاريز في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا، الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.يشار إلى أنه لم يسجل أي لاعب آخر في هذه المسابقات الست في عام واحد.وفي السابق، لم يتخلف اللاعب عن التهديف في البطولات التي شارك بها ككأس ليبرتادوريس، وتصفيات كأس العالم، وفي المرحلة النهائية من بطولة كأس العالم. -(وكالات)