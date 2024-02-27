جوارديولا يتحدث عن عروض السعودية لـ دي بروين

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإجابة على سؤال بشأن ارتباط أحد نجوم السيتيزينز بالانتقال إلى الدوري السعودي.

اضافة اعلان

وذكر موقع "ذي أتلتيك" أن كيفين دي بروين حصل على عرض براتب سنوي يبلغ 70 مليون يورو للانتقال إلى السعودية في الصيف الماضي، لكنه رفض.

وأكدت أن اللاعب لا يرفض الأمر بشكل عام في المستقبل وقد يختتم مسيرته في دوري روشن.

وسئل جوارديولا عن أنباء انتقال دي بروين إلى السعودية، وأجاب: "هذا السؤال لا يوجه لي، إنه سؤال لكيفين".



وأضاف: "أود أن يبقى، لكني لا أعرف... لا أدري إذا كان لديه عرض، ولا أعرف إذا كانت السعودية تريده".



واختتم: "أود أن يبقى دي بروين في مانشستر سيتي بالطبع".



ويرتبط دي بروين بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025.