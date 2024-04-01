جوارديولا يستسلم أمام دفاع آرسنال.. وكلوب يفخر بتماسك ليفربول

مدن - ألمح مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إلى أن فريقا واحدا فقط سعى لتقديم كرة ممتعة خلال مباراة القمة أمام آرسنال (0-0) أول من أمس، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأشاد جوارديولا بطريقة مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا الدفاعية، لكنه أشار إلى عدد اللاعبين الذين نشرهم الفريق اللندني في المناطق الدفاعية من أجل الخروج بالتعادل.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "ميزت فريقي (في المباراة)، وأنا فخور جدًا، لقد تراجع آرسنال (في العمق) بشكل جيد حقًا. كان من الصعب إيجاد (التمريرات) في المساحات الضيقة. كانت الكتلة العميقة صعبة حقًا".

وأضاف: "كانت نيتنا هناك. لقد دافعوا جيدًا في المنطقة العميقة مع الكثير من الأشخاص المحيطين بإيرلينج (هالاند). كان علينا التحلي بالصبر والعثور على مساحة للعبور".

وتابع: "هناك طرق مختلفة للقيام بذلك. لقد قاموا بعمل جيد مع الضغط بعد الحصول على الكرة، لا يهم عدد اللاعبين الذين تدافع بهم، كان الهدف الرئيسي هو عدم تلقي أي هدف. أنا أتحكم فقط في فريقي والباقي لا يمكنني التحكم به".

وردا على سؤال حول كيفية كسر خط دفاع آرسنال، أجاب جوارديولا: "قتل شخص ما؟ مع دفاعهم بتسعة لاعبين؟".

وحصل سيتي على أربع نقاط فقط من المباريات ضد الخمسة الأوائل على سلم الترتيب، مقارنة بـ16 نقطة في الموسم الماضي، واعترف جوارديولا الآن بأنه يعتمدون على خدمات من فرق أخرى لتحقيق اللقب الرابع على التوالي".

وأردف: "تتظاهر وكأن النتيجة كانت 7-0 كل أسبوع على مدار السنوات الست الماضية، لأننا فزنا بخمس نقاط من أصل ستة، (تعتقد أننا) يجب أن نتفوق بفارق 10 نقاط". لا يمكنك ذلك لأنهم جيدون حقًا، ويورحن (كلوب) وميكيل لديهما فريقان استثنائيان. كفريق ما نزال هناك".

أوديجارد يشيد بساليبا

أكد قائد آرسنال مارتن أوديجارد، أن فريقه لم يفعل ما يكفي من الناحية الهجومية، لتحقيق الفوز على مضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 أول من أمس. وقدم آرسنال أداء صلبا من الناحية الدفاعية، لكن لم يتمكن من تهديد مرمى مضيفه بالدرجة الكافية، ليصبح بعيدا عن المتصدر ليفربول بفارق نقطتين.

وقال أوديجارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس: "أردنا الحصول على النقاط الثلاث بوضوح، وبذلنا قصارى جهدنا للفوز، ولكن في النهاية لم نفعل ما يكفي، لذلك نحصل على النقطة ونمضي قدما".

وحول كيفية إظهار الأداء مدى افتقاد آرسنال للمدافع ويليام ساليبا في هذه الفترة من الموسم الماضي، قال أوديجارد: "أي فريق في العالم سيفتقد هذا الرجل. ترى الجودة التي يتمتع بها مع الكرة ومن دونها، لذلك أنا سعيد لأنه لائق الآن. لاعب رائع وأداء رائع مرة أخرى اليوم".

وأضاف: "كان علينا الدفاع كثيرًا، أكثر بكثير مما خططنا له. لقد كنا خطيرين في لحظات معينة عندما قمنا بالمرتدات، لكن من الصعب الاحتفاظ بالكرة والبناء عندما تدافع لفترة طويلة.. في اللحظات التي تمكنا فيها من أخذ الكرة والتقدم للأمام، كنا خطيرين وكان بإمكاننا الفوز بها في النهاية".

وعن السباق على اللقب، قال الدولي النرويجي: "هناك طريق طويل لنقطعه. يمكن أن يحدث الكثير قبل نهاية الموسم. علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، هذه هي الطريقة التي يتعين علينا القيام بالأمر. سنستمر في العمل الجاد وسنستمر في الضغط وسنرى ما سيحدث".

من ناحيته، أكد ساليبا، أن فريقه ليس راضيا عن اكتفائه بنقطة واحدة، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يمكننا أن نكون راضين عندما نتعادل، لكن لا بأس.. تعلمنا من بعض المباريات أننا لا نستطيع الفوز. ليس علينا أن نخسر، ولم نفعل ذلك، لقد قمنا بعمل جيد. نغادر بنقطة واحدة لكننا غير راضين".

وعن إبقاء مانشستر سيتي خارج منطقة الجزاء، قال ساليبا: "الأمر أكثر إرهاقًا في ذهننا. نعلم أنه أفضل فريق في العالم لذا علينا أن نحافظ على تركيزنا طوال المباراة.. نجحنا في منعهم من التسجيل لكننا لم نسجل بأنفسنا".

وحول شراكته مع جابرييل ماجالهاييس والدفاع أمام إيرلينج هالاند، أوضح المدافع الفرنسي: "إنه أمر جيد، جابرييل يساعدني كثيرًا، ليس هو فقط ولكن الفريق بأكمله. عندما نفقد الكرة، يركض الجميع للتغطية. إنها نقطة جيدة لذا علينا أن نستمر على المنوال نفسه الآن".

كلوب راض عن أداء ليفربول

عبر مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن رضاه عن أداء فريقه في الفوز الصعب على ضيفه برايتون 2-1 أول من أمس، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتخلف ليفربول في الدقيقة الثانية بعدما أحرز داني ويلبيك هدفا لبرايتون، قبل أن يعادل لويس دياز النتيجة، وجاء الفوز في الشوط الثاني بهدف لمحمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنت أتمنى ألا أتأخر بنتيجة 1-0، كنت أود أن أكون متقدمًا بأربعة أو خمسة أهداف، لكن هذا أفضل أداء قدمناه أمام برايتون بقيادة دي زيربي".

وأضاف: "اللعب بحكمة كان جيدًا حقًا، والدفاع بحكمة، نعم دائمًا ما يكون هناك صراع ولكن كانت هناك مباريات ضد برايتون لم نكن قريبين منها أبدًا، ولكن هذه المرة كنا هادئين".

وعن هدف الفوز الذي جاء من جملة فنية مميزة، قال كلوب: "هذه كرة لا تصدق (من دومينيك سوبوسلاي).. إنها الإبداع والجودة، يرى ماكا (أليكسيس ماك أليستر) لمسة أولى لا تصدق ثم يرى مو (محمد صلاح)، كم أهدرنا في اللحظات الأخرى.. لذا كان من الجيد أن نحصل على هذه اللحظة الكروية العبقرية لإنهاء المباراة".

وتابع: "يتمتع برايتون بجودة لا تصدق. هذا هو المقياس الذي أستخدمه لمدى جودتنا اليوم لأنني أحترمهم حقًا. لقد أتيحت لهم الفرص، وقاموا بمزيد من المخاطرة فجأة وشعرنا بالتعب قليلاً.. لقد استحققنا الفوز بالمباراة".

نيفيل: أداء يونايتد فظيع

انتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق، في التعادل مع برينتفورد 1-1 مساء السبت.

وتفوق برينتفورد على مانشستر يونايتد بشكل واضح على أرض الملعب، وأطلق 31 تسديدة، لكنه عجز عن تحقيق الفوز.





وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "شاهدت مانشستر يونايتد في برينتفورد ومثل أي شخص آخر، لم أستطع أن أصدق ما كنت أشاهده، اعتقدت أنهم سيمارسون بعض الضغط على توتنهام وأستون فيلا في الجولة المقبلة".

وأضاف: "من الصعب حقًا اللعب بهذا السوء، لا أستطيع أن أتذكر أي لحظة في المباراة قام فيها مانشستر يونايتد بأي شيء جيد على الإطلاق، لقد كان أداءً فظيعًا".

وتابع: "لا أستطيع تفسير هذا الأداء. ليس لدي أي فكرة عن مصدره. إنه أمر مقلق للغاية أن تتمكن من الوصول إلى هذا المستوى المنخفض".

وأردف: ""تعلم أنه يمكنك اللعب بشكل سيئ في كرة القدم، وتعلم أنه من الممكن أن يكون هناك لاعبون مفقودون، وتعلم أنه يمكنك تضييع الفرص، وتعلم أحيانًا أنك لا تشعر بأنك على ما يرام، لكن ذلك كان مجهودًا كئيبًا في محاولة ممارسة كرة القدم".

وواصل نيفيل: "عندما يتخلى مانشستر يونايتد عن الكرة، فإن رد فعله غير موجود مقارنة بجميع الفرق الأخرى التي أراها، إنهم حقًا أحد أسوأ الفرق التي يمكن أن تراها عندما يستحوذون على الكرة ويحاولون جعل الأمر صعبًا على الفريق الآخر".

ويواجه يونايتد فترة صعبة، حيث سيلعب بضيافة تشيلسي بعد غد، قبل أن يستضيف ليفربول يوم الأحد المقبل.

وزاد: "فكر في الأسبوع المقبل، ولا يمكن أن يكونون بهذا السوء، إذا قام ليفربول بعمله الأسبوع المقبل، فسيواجه مانشستر يونايتد الكثير من المشاكل".

من جانبه، أكد لاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر، أن فريقه قدم مباراة مميزة أمام خصم يعرفه جيدا.

وقال ماك أليستر الذي سبق له اللعب لصالح برايتون، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم نبدأ المباراة كما أردنا لكنها كانت مذهلة. لقد لعبنا ضد فريق لا يصدق. أعرفهم (برايتون) جيدًا، وأعرف ما يمكنهم فعله وكانت مباراة صعبة، ولكن في النهاية فزنا بها ونحن سعداء جدًا".

وأضاف: "أفضل ألا تستقبل شباكنا مبكرًا، لكن عقلية اللاعبين مذهلة وهذا ما تحتاجه عندما تكون متأخرًا 0-1، واليوم أظهرنا ذلك مرة أخرى. لكن في المرة المقبلة علينا أن نبدأ المباراة بالفوز، وليس الخسارة".

وعن صناعته للهدف الذي أحرزه محمد صلاح، قال ماك أليستر: "لقد طلب مني بعض التمريرات الحاسمة خلال الأسبوع. في الشوط الأول حاولنا أن نكون متواصلين، لقد أضاع تمريرات عدة، ولكن بعد ذلك في الشوط الثاني أظهر جودته".

الجولة 31

وبعدما استفاد على أكمل وجه من انتهاء المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال بالتعادل السبلي، يسعى ليفربول إلى التمسك بالصدارة حين يستضيف شيفيلد يونايتد الأخير بعد غد، في المرحلة الحادية والثلاثين.

وخرج ليفربول من عطلة نهاية الأسبوع في الصدارة بعد فوزه على برايتون 2-1، متقدماً بفارق نقطتين على آرسنال وثلاث على سيتي.

لكن هذه الأفضلية ليست حاسمة بالتأكيد حتى وإن كان "الحمر"، مرشحون لإضافة ثلاث نقاط ضد فريق يسير نحو الهبوط بما أنه متخلف بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان، وذلك لأنه بانتظار فرق الطليعة الثلاثة اختبارات شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم.

فليفربول الذي لم يخسر في مبارياته البيتية الـ27 الأخيرة في الدوري، يصطدم بغريمه مانشستر يونايتد على "أولد ترافورد" وجاره إيفرتون على أرض الأخير وتوتنهام الخامس وأستون فيلا الرابع في ملعبه، فيما يلتقي آرسنال الذي وصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يتواجه مع بايرن ميونيخ الألماني، مع أستون فيلا وجاريه تشلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد من الآن وحتى نهاية الموسم.

أما سيتي الذي يقاتل على الثلاثية مرة أخرى بعدما بلغ ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني ونصف نهائي الكأس حيث يواجه تشلسي، فيبدو أمام مسار أسهل الى حد ما، إذ وبعد مواجهته الصعبة غدا على أرضه ضد فيلا، يخوض اختباراً شاقاً واحداً آخر فقط، أقله على الورق، ضد توتنهام.

ومن المؤكد أن هذا الموسم يحمل نكهة خاصة لليفربول أكثر من خصميه، إذ يودع مدربه الألماني يورجن كلوب الذي منحه لقبه الأول في الدوري منذ العام 1990 وقاده إلى لقب دوري الأبطال العام 2019 والوصافة مرتين.

ويمني "الحمر" النفس بتوديع كلوب بأفضل طريقة لكنهم خسروا فرصة إحراز الرباعية بخروجهم من ربع نهائي الكأس على يد غريمهم مانشستر يونايتد (3-4 بعد التمديد)، ما يحصر أملهم بالدوري الممتاز ومسابقة "يوروبا ليج" التي بلغوا دورها ربع النهائي، حيث يلتقون أتالانتا الإيطالي، علما بأنهم توجوا بلقب كأس الرابطة في شباط (فبراير) الماضي.

وبعد الفوز على برايتون في لقاء تخلف خلاله فريقه منذ الدقيقة الثانية قبل أن يرد عبر الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح، قارب كلوب معركة اللقب وخبرة لاعبيه في المواقف الصعبة استناداً الى المواسم الماضية، قائلاً: "كمجموعة واحدة، علينا أن نتعامل مع هذا الأمر وأن نقرر ما إذا كنا سنستمتع به أم لا. سيكون الأمر صعباً... لكن إذا استمتعنا جميعاً، فلدينا فرصة. إذا لم نفعل ذلك، فما تزال لدينا فرصة، لكن الأمر سيكون أكثر صعوبة ولهذا السبب نحاول أن نبقى إيجابيين في كل هذه اللحظات".

وتابع: "نحن هناك (في قلب الصراع) مع فريقين آخرين نتنافس على أكبر جائزة في كرة القدم الإنجليزية وسنرى كيف سينتهي الأمر. لكنني قررت أن أحاول جاهداً الاستمتاع".

وعلى غرار ليفربول، يبدو آرسنال مرشحاً غدا، للخروج بالنقاط الثلاث، إذ إنه يستضيف لوتون تاون القابع في المركز الثامن عشر، خلافاً لسيتي الذي يخوض اختباراً شاقاً على أرضه ضد أستون فيلا في مواجهة مصيرية للفريقين، لأن الأخير يصارع مع توتنهام على المركز الرابع.

وستكون المباراة ثأرية لسيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا في مواجهة فريق مواطنه أوناي إيمري، إذ خرج حامل اللقب مهزوماً 0-1 في اللقاء الأخير بينهما في 6 كانون الأول (ديسمبر)، ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

وبالنسبة لنجم وسط سيتي البرتغالي برناردو سيلفا: "يمكن أن يحدث الكثير" من الآن وحتى نهاية الموسم "والأمر ليس منوطاً بنا"، موضحاً، "بتنا الآن معتمدين على (تعثر) ليفربول وآرسنال لأننا لن نلعب ضدهما مرة أخرى. لذلك، نحن بحاجة إلى خسارتهما النقاط، إضافة الى أن نقوم بواجبنا ونفوز في مبارياتنا".

وسيكون ملعب "ستامفورد بريدج" بعد غد، على موعد مع مباراة كانت ستشكل عنوان أي مرحلة، لكن تشيلسي وغريمه مانشستر يونايتد يمران بفترة صعبة جداً ليس لأنهما خارج صراع اللقب وحسب، بل لأنهما باتا خارج صراع التأهل الى دوري الأبطال.

ويخوض تشيلسي ويونايتد المواجهة بعد تعادلين مخيبين، الأول على أرضه ضد بيرنلي 2-2 رغم اضطرار الأخير للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، والثاني أمام مضيفه برنتفورد 1-1 في لقاء تقدم خلاله "الشياطين الحمر" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يتلقوا هدف التعادل في الدقيقة التاسعة منه.

وبات يونايتد متخلفاً بفارق 11 نقطة عن فيلا الرابع و8 عن توتنهام الذي يلعب اليوم ضد جاره وست هام على أرض الأخير، فيما يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر. -(وكالات)



