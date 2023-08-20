جوارديولا يفسر عدم إجراء تبديلات في الفوز المهم على نيوكاسل

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بدا مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، مسرورا من أداء فريقه في الفوز الذي حققه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0 أول من أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاء الفوز عبر هدف أحرزه جوليان ألفاريز، بعد 3 أيام فقط من الفوز بركلات الترجيح على اشبيلية في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي أقيمة في العاصمة اليونانية أثينا.وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "لا توجد كلمات. من المكان الذي أتينا منه، النجاح بعد آخر لحظة في أثينا، هذا هو سبب كوننا فريقا جيدا للغاية".وأضاف: "المجيء إلى هنا ضد هذا الفريق، رأى الجميع أنه قدم أمورا رائعة ضد أستون فيلا، الطريقة التي لعبنا بها كانت أكثر من مستحقة. كان الجميع يقدم أفضل أداء، الآن أسبوع طويل للراحة قليلاً والاستعداد للمستقبل".وكان جوارديولا قد تحدث مع أحد المشجعين خلال اللقاء، وعن ذلك قال: "قال لي.. اجعلني بديلا، قلت تعال واجلس هنا وافعل ذلك. كانت المباراة في إيقاع جيد. لم أر اللاعبين متعبين للغاية. لم يكن من السهل إجراء التغييرات لذلك لم أفعل ذلك".وأثنى جوارديولا على أداء فيل فودين الذي غطى مكان المصاب كيفن دي بروين كصانع ألعاب، وقال في تصريحات ثانية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): " فيل لاعب حقيقي، يمكنه اللعب في العديد من المواقع. إنه تهديد حقيقي. أنا مسرور حقا. الطريقة التي يتصرف بها مع الجميع. العقلية دائما هناك. هذا هو أهم شيء".من جهته، اعترف مدافع مانشستر سيتي مانويل أكانجي، بأن فريقه لم يكن في كامل قوته البدنية، خلال الفوز على نيوكاسل.وقال أكانجي في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": شعرت بالدهشة. نيوكاسل فريق رائع ولم يكن الأمر سهلاً ضده. قمنا بعمل جيد. مع المباراة في اليونان (كأس السوبر الأوروبي)، لم نكن منتعشين كما هو مخطط له، وما يزال الوقت مبكرًا، ولكن قدمنا مباراة رائعة اليوم".وأضاف: "كمدافع، من الجيد أن نحافظ على شباكنا نظيفة. مع الكرة لعبنا بشكل رائع. بشكل عام قدمنا أداء رائعًا ولا أتذكر أي فرصة خالصة لهم".وعن تواجده في عمق الدفاع، أجاب: "مع إصابة جون ستونز، خضعت لجلستين أو ثلاث جلسات تدريبية هناك، وبدأت أشعر براحة كبيرة الآن، ولكن أعتقد أنه المركز الخامس الذي ألعبه في هذا الفريق الآن".وأشاد أكانجي بزميله فودين قائلا: "فيل جيد جدًا وظهره إلى المرمى، يتنقل بين المساحات كما رأينا مرة أخرى اليوم وآمل أن يواصل القيام بذلك هذا الموسم".كلوب مرتاحمن ناحية ثانية، بدا مدرب ليفربول يورجن كلوب، سعيدا برد فعل فريقه في الفوز على بورنموث 3-1 أول من أمس، رغم اعترافه بأن فريقه بدأ المباراة بطريقة مروعة.وتلقى ليفربول هدفا مبكرا من خطأ دفاعي في الدقيقة الثالثة، وقبلها تم إلغاء هدف لبورنموف بداعي التسلل، واحتاج ليفربول لبعض الوقت ليستجمع قواه ويقلب النتيجة، محققا فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بداية مروعة للمباراة. اعتقدت أن الهدف الأول الذي استقبلناه كان تسللًا وبمثابة عوة للواقع، وبعد ذلك بدقيقة واحدة، تلقينا هدفًا عاديًا وهو أمر غير جيد. احتجنا إلى بضع دقائق للتخلص من آثاره وبعد ذلك كنا جيدين حقًا".وأضاف: "سجلنا هدفين كانا رائعين حقًا. الشوط الثاني تغير تمامًا لأننا فجأة أصبحنا نلعب بـ10 لاعبين لكننا سجلنا الهدف الثالث، وهو أمر مهم جدًا في هذه اللحظة وأعطانا الطاقة، كان الجو حارًا بشكل مدهش اليوم، لكننا قاتلنا ولم نتنازل، وحصلنا على النقاط الثلاث وهذا كل ما نحتاجه".وعن البداية السيئة، قال كلوب: "بالطبع لا ينبغي أن يحدث ذلك وسنتحدث عنه ونأمل ألا نكرره مرة أخرى. لقد أعطت البداية دفعة قوية لهم، عندما وجدنا طريقنا إلى المباراة، لعبنا في المناطق التي كان علينا اللعب فيها وكنا هادئين، وهذا أمر جيد".وتابع: "قلت بعد تشيلسي، بأننا ندخل في عجلة من أمرنا. لم أر ذلك اليوم. لقد وجدنا طريقنا للعودة إلى المباراة، سجلنا هدفين وحصلنا على فرص أكثر، وبعد 58 دقيقة جاءت البطاقة الحمراء وكانت الأمور صعبة لكلا الفريقين، خصوصا للفريق المنقوص".واحتج كلوب على طرد لاعبه أليكسيس ماك أليستر بقوله: ""لقد رأيت البطاقة الحمراء مرة أخرى، وبالتأكيد يجب أن نتحدث عنها. أنا أفهم تماما كيف تبدو للحكم في لحظتها، ولكن عندما تراها مرة أخرى، فقد لعب على الجزء الداخلي من القدم ولا توجد قوة خلفه. إنه مجرد ركل الكرة بشكل خاطئ، وضرب قدم اللاعب الآخر قليلاً. لقد رأينا تحديات أقسى ولم تكن هناك بطاقة حمراء. لا أعرف بالضبط ما يجب علينا فعله، ولكن يجب أن نتحدث عنها مرة أخرى".من طرفه، أبدى نجم ليفربول الجديد دومينيك سوبوسلاي، سعادة غامرة بفوز فريقه على ضيفه بورنموث.وقدم سوبوسلاي أداء ديناميكيا خلال اللقاء، وكان شعلة نشاط في وسط الملعب، في مباراته الرسمية الاولى على ملعب "أنفيلد" منذ انضمامه إلى ليفربول هذا الصيف قادما من لايبزج.وقال سوبوسلاي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أشعر بالتعب ولكني سعيد حقًا لأنني تمكنت من خوض أول مباراة على أرضنا أمام الجماهير. الفوز هو الأهم ونتطلع الآن إلى المباراة المقبلة".وأضاف: "في بعض الأحيان نبدأ بقوة، وأحيانًا نبدأ بهذه الطريقة. أفضل شيء كان رد فعل الفريق بأكمله. ارتكب بعضنا بعض الأخطاء ولكن رد الفعل كان لا يصدق. سجلنا هدفًا سريعًا وسجلنا مرة أخرى. جاءت البطاقة الحمراء كذلك وبعدها رد الفعل كان جيدًا أيضًا ونتطلع إلى الأمام".وتابع: "أنا فقط أستمتع بلعب كرة القدم. هؤلاء اللاعبين يتمتعون بجودة عالية ونحن نفهم بعضنا البعض بشكل جيد للغاية. آمل أن أتمكن من اللعب قدر الإمكان".تين هاج: هذا سبب هزيمتناإلى ذلك، علق إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على أسباب هزيمة فريقه أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد أول من أمس.وقال تين هاج في تصريح لشبكة "بي بي سي": "أحببت الشوط الأول، قدمنا مستوى جيدا للغاية لكن فشلنا في التسجيل، خلقنا فرص عديدة، وقمنا بضغط مميز على الكرة، واستحققنا ركلة جزاء (لمسة يد على المدافع) لا أعرف لماذا لم يتم احتسابها!".وأضاف: "تحصلنا على 3 بطاقات في وقت مبكر للغاية، علينا التحلي بالتركيز فهذا لا يمكن حدوثه، كانت بطاقات غير ضرورية، ومن ثم توقفنا، وفي هجمة واحدة تحصلوا على فرصتين كبيرتين وسددوا على القائم مرتين".وزاد: "لم تكن بداية الشوط الثاني جيدة واستقبلنا هدفا، لم نتعرض للانهيار لكن لم نسجل أيضًا، يجب أن تحافظ على التوازن والمواصلة، يجب علينا العمل بالكرة بدلًا من الاندفاع، عندما يتراجع الخصم، فعليك العمل بالكرة ومن ثم اللعب بصورة مباشرة، وسط الملعب كان جيدًا، لكن بالطبع يمكنك تقديم ما هو أفضل، ذهبنا لتسجيل الهدف وتركنا المساحات، لكن هذا ليس له علاقة بلاعبي وسط الميدان".واستكمل: "لا أشعر بالقلق من أسلوبنا الهجومي، ولكن من (عدم) التسجيل، وهذا السبب وراء تعاقدنا مع مهاجم، يوم الإثنين المستوى لم يكن جيدًا ولكن حققنا النتيجة، واليوم كان المستوى لا بأس به ولكن علينا الفوز هنا، نخرج بالإيجابيات ونواصل الإيمان".وأتم: "لا يكون الوضع جيدًا عند الخسارة، بالطبع نحتاج للتسجيل وتهدئة الجماهير والخصم، في الشوط الأول كانت الأجواء هادئة في الملعب بعد أن أفقدناهم الإيمان، وعندما تسجل تسيطر على المباراة، الأمر لا يتعلق الآن بتعاقدات جديدة، بل بتسجيل الأهداف". -(وكالات)