جوارديولا يكيل المديح لألفاريز.. وتشافي يتغنى بخماسية برشلونة

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اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بأنه يشعر بالاستياء من كم الفرص المهدرة لفريقه، رغم الفوز أول من أمس على الضيف النجم الأحمر 3-1، بافتتاح مشوار الفريق بمسابقة دوري أبطال أوروبا.وسدد لاعبو مانشستر سيتي 37 كرة خلال اللقاء، لكنه أنهى الشوط الأول متخلفا بهدف نظيف، قبل أن ينتفض في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثية كان نصيب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز منها هدفين.وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورت": "في آخر مباراتين لا أعرف عدد الفرص التي أهدرناها، لقد لعبنا بشكل جيد حقا لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف. كنا متسقين وفي النهاية فزنا بالمباراة".وعن عدم التسجيل بعد 22 تسديدة في الشوط الأول: "تسديد 22 كرة على المرمى يعني أنك تلعب بشكل جيد حقا. يجب أن تقع على عاتق الأشخاص الذين أمامك مسؤولية تسجيل الأهداف. لو سجلنا هدفين مبكرا في الشوط الأول، لكان الأمر مختلفا تماما".وتابع: "لقد لعبنا أمام وست هام مباراة رائعة أخرى. لقد أهدرنا الفرص لكننا تمكنا من خلق العديد من الفرص كي نفوز بالمباريات".وحول ما قاله للاعبين بين الشوطين، صرح: "قلت يا رفاق.. لا يمكننا أن نقول إننا نلعب بشكل سيئ. انسوا النتيجة، نحن قادرون على العودة، لذا اذهبوا وكونوا أكثر هدوءا. وقد فعلنا ذلك".ويدين مانشستر سيتي بالفضل في قلب النتيجة، إلى ألفاريز الذي يقدم مستويات مميزة في الآونة الأخيرة، وأشاد به جوارديولا قائلا: "إنه يستحق ذلك (أن يكون أساسيا)، فهو يعمل في كل مباراة، ويسجل الأهداف، ويصنع التمريرات الحاسمة. إنه يستحق ذلك".وعن إصابة برناردو سيلفا الذي خرج من تشكيل اللقاء في الشوط الأول، قال المدرب الإسباني: "لا أعرف ما الذي يعاني منه. لم أتحدث مع الطبيب. أتمنى ألا يكون الأمر سيئا".لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كشفت أن جوارديولا صرح لها بأن سيلفا سيغيب عن مباريات عدة، من دون أن يحدد طبيعة إصابته.من جانبه، أوضح نجم مانشستر سيتي رودري، أن فريقه قدم مباراة متكاملة في الفوز على النجم الأحمر، رغم تخلفه بنهاية الشوط الأول بهدف نظيف.وأهدر لاعبو مانشستر سيتي، مجموعة كبيرة من الفرص الخطيرة في الشوط الأول، قبل أن يتلقوا هدفا مباغتا، تم تعويضه في الشوط الثاني عبر ثلاثية سجل منها رودري هدفا واحدا.وقال رودري في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورت": "أعتقد أنها كانت مباراة صعبة على الرغم من أنه كان من الممكن أن نسجل هدفين أو ثلاثة أهداف في الشوط الأول. لم نكن حاسمين بما فيه الكفاية. لقد سجلوا من أول فرصة والأمر نفسه حدث ضد وست هام".وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو التحدث بين الشوطين مع اللاعبين والتأكيد أنه لا داع للذعر، وأن نواصل القيام بعملنا". في النهاية سجلنا ثلاثة أهداف، وكان جوليان (ألفاريز) مذهلا، وكان كايل (ووكر) قريبا من التسجيل، لذا فهي مباراة كاملة بكل المقاييس".وعن هدفه قال رودري: "لقد ألقيت نظرة في تلك اللحظة ورأيت الزاوية البعيدة. في بعض الأحيان لا يتعين عليك التسديد بقوة. أخبرني ستيفان (أورتيجا) بين الشوطين أن الحارس كان دائما في الهواء ولم ينزل إلى جانبي المرمى.. نصيحة جيدة!".وحول ما إذا كان بذل مجهودا أكبر في الآونة الأخيرة لمحاولة تسجيل المزيد من الأهداف، قال الدولي الإسباني: "أعتقد أن هذا الشيئ يصبح طبيعيا بالنسبة للاعب. أشعر بالطريقة التي يدافعون فيها فإنهم يعطون الوقت للاعبي خط الوسط للتسديد، إنه شيء أحاول العمل عليه، على الرغم من أن هذه ليست أهم صفاتي".في الجهة المقابلة، بدا قائد النجم الأحمر ألكسندر دراجوفيتش، محبطا بعد خسارة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي.وقدم النجم الأحمر أداء بطوليا في الشوط الأول، وتقدم بهدف أحرزه عثمان بوكاري، قبل أن يقلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه بثلاثية.وقال دراجوفيتش في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "لست راضيا عن الخسارة، لكن أهنئ فريقي. من المؤسف أننا تلقينا هدفًا على الفور في بداية الشوط الثاني. كان من الرائع اللعب ضد سيتي، ويمكنك التعلم منه. يجب أن نكون فريقًا مثل هذا إذا أردنا النجاح".وعمل دراجوفيتش طوال للقاء، على مراقبة نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، الذي بدوره أهدر مجموعة كبيرة من الفرص، وغاب عن لائحة هدافي اللقاء.وعن ذلك قال دراجوفيتش: "يمكنك أن ترى مدى قوته، لقد أتيحت له فرص عدة برأسه، لكن الحارس أنقذها. من الصعب اللعب ضده".وأضاف: "لم تكن هذه هي المرة الأولى لي، أعرفه جيدًا من الدوري الألماني. من الصعب ألا يحصل على فرصة خلال 90 دقيقة، لكنه لم يسجل أي هدف. رغم ذلك، كان من الأفضل لو سجل هو وفزنا نحن".تشافي فخوروفي البطولة ذاتها، قال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عقب الفوز على أنتويرب البلجيكي في دوري الأبطال بخماسية نظيفة: "إن هذه أفضل لحظة للفريق منذ تولى منصبه".وقال تشافي عقب المباراة أول من أمس: "كان ينقصنا اللعب الداخلي. لدي إحساس أننا صرنا نلعب كرة القدم بشكل أفضل جدا".وأثنى تشافي على اللعب التموضعي للفريق وتقدم لاعبيه في وسط الملعب، وبالأخص إلكاي جوندوجان، وقال تشافي: "حين تكون الكرة مع جوندوجان، تغدو كل الأمور أفضل. إنه هبة من السماء ونصير لاعبين أفضل معه".وأبدى نجم برشلونة الإسباني سابقا والمدير الرياضي الحالي للنادي، البرتغالي ديكو، سعادته بـ"المباراة الكبيرة" التي قدمها الفريق في الانتصار العريض، مطالبا اللاعبين بضرورة "مواصلة العمل" فيما هو مقبل من مباريات.وأثنى المسؤول بالنادي الكاتالوني في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء الذي أقيم على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، على المباراة التي قدمها مواطنه الشاب جواو فيليكس، الذي سجل هدفين وصنع آخر للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.كما تحدث ديكو عن تجديد عقد زميله السابق في الفريق تشافي، حيث أكد أن: "تشافي يستحق هذا الأمر. لقد تحلى بالشجاعة، والرغبة في المساعدة على كتابة تاريخ جديد للنادي، وهذا ما يقدمه".واكتفى الدولي البرتغالي سابقا بالحديث حول اهتمام النادي الكاتالوني بالتعاقد مع لاعب وسط أنتويرب، آرثر فيرميرين، بالإشارة إلى أنهم يتابعون "لاعبين عدة"، ولكنه عاد وأكد "سعادته" بالقوام الحالي للفريق.وتصدر البرسا المجموعة الثامنة بفارق الأهداف أمام بورتو البرتغالي، الذي انتصر على شاختار دونتسك الأوكراني (1-3) في ألمانيا.من جانبه، أكد الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، أن "فيليكس يمتلك إمكانيات كبيرة" وقادر على "تقديم الكثير" للفريق.وأشار دي يونج في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "جواو يمتلك إمكانيات كبيرة، وهو يبرهن على هذا داخل الملعب، وأتمنى أن يستمر هكذا".كما أثنى الدولي الهولندي على أداء البرتغالي الآخر في الفريق، جواو كانسيلو، حيث قال عنه: "إنه ظهير، ولكنه يدخل كثيرا لوسط الملعب، ويقدم دعما كبيرا" للفريق في المهام الهجومية.وحول هدف بطل الليجا في "التشامبيونز ليج"، أشار إلى أن الفريق حقق "بداية طيبة للغاية"، ولكن "ما يزال من المبكر تحديد الأهداف". -(وكالات)