السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

جولر: أرفض الإعارة.. وجئت إلى ريال بعد استشارة أوزيل

لاعب ريال مدريد أردا جولر إلى جانب رئيس النادي فلورينتينو بيريز -(من المصدر)
لاعب ريال مدريد أردا جولر إلى جانب رئيس النادي فلورينتينو بيريز -(من المصدر)
مدن - أعلن نادي ريال مدريد أمس، ضم اللاعب التركي الشاب أردا جولر القادم من فنربخشه.
وتجاوز التركي جولر، الفحص الطبي، قبل أن يوقع عقدا مدته 6 سنوات يربطه بريال مدريد حتى العام 2029.اضافة اعلان
وبعدما وصل مساء الخميس إلى إسبانيا، خضع جولر في ساعة مبكرة من صباح أمس للفحص الطبي وتوجه لاحقا إلى مدينة ريال مدريد الرياضية "بالديبيباس" ليوقع عقده.
وحصل جولر (18 عاما) في المدينة الرياضية، على القميص رقم 24 الذي سيرتديه مع ريال، والتقطت له صورة وهو يحمله وبجانبه رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
ورحب بيريز بصفقة الميرينجي الجديدة، مشيرا إلى أن اللاعب التركي الذي سعت لضمه أندية كبيرة "حقق حلمه الكبير".
وقال بيريز، خلال حفل تقديم جولر: "عندما يصل لاعب جديد إلى ريال مدريد، فإن ذلك يولد فرحة خاصة لملايين المشجعين، اليوم نعزز الحاضر والمستقبل، يقود هذا الفريق إحدى أهم دورات الفوز في تاريخنا، بفضل اللاعبين الجدد والأساطير".
وأضاف: "اللاعبون الشباب ينشأون جنبا إلى جنب مع الأساطير ويظهرون بالفعل إمكاناتهم ليكونوا نجوم كرة قدم عالميين، وبعضهم حقق كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد".
وتابع رئيس ريال: "إنه يوم مميز للغاية لأنه يشهد على وصول لاعب شاب يحلم بالنجاح في عالم كرة القدم وفي ريال مدريد، لاعب ذي موهبة هائلة سعت إليه أندية كرة القدم الأوروبية والعالمية الكبيرة. موهبته وعمله قاداه لتشكيل جزء من ريال مدريد، شكرا لك على اختيار هذا القميص، لقد وصلت إلى النادي صاحب الكؤوس الأوروبية الـ14، وقد شاهدت تتويج الكثير منها مع الكثير من الشباب، لقد كبرت وأنت ترى كيف تحققت هذه الانتصارات وأنا مقتنع أنك حلمت برفع تلك الكؤوس".
وأمضى: "لديك التحدي الأكبر في مسيرتك بأكملها، البرنابيو في انتظارك ومعه جمهور من شأنه أن يمنحك كل شيء ويدعمك حتى النهاية، ينتظرك الملايين من مشجعي ريال مدريد الذين يرونك بالفعل كواحد من فريقنا ويساعدونك على الصمود أمام الضغط الذي يمثله كونك لاعبا هنا. إن هذا يحمل مسؤولية كبيرة".
وأتم: "ريال مدريد هو أسلوب حياة، من اليوم أنت قدوة للأطفال الذين يحلمون بأن يكونوا لاعبي كرة قدم خصوصا في النادي الملكي. أنت تحقق حلمك الكبير". 
من جانبه، رفع جولر راية التحدي مبكرًا، وقال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام "أريد أن أصبح أسطورة لريال مدريد، مثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو إلى جانب جوتي ومسعود أوزيل".
وأردف: "أوزيل بمثابة أخ، لقد أكد لي أن ريال مدريد أكبر فريق في العالم، وقدم لي الكثير من النصائح".
وأشار النجم التركي الواعد "كانت هناك العديد من العروض، لكن أولويتي كانت دائمًا ريال مدريد".
وبسؤاله عن اهتمام برشلونة بضمه، رد "هناك العديد من الأندية التي قدمت عروضها، لكن بمجرد ظهور ريال مدريد، فقد كل شيء آخر قيمته. أندية عديدة حاولت ضمي، ولكني لا أريد اللعب مع فريق آخر، أرفض تماما فكرة الإعارة، لقد حصلت على تأكيدات من إدارة الريال بالمشاركة في المباريات".
وأشار إلى أن مركزه المفضل هو الجناح الأيمن ووسط الملعب، مضيفا "أميل أكثر لصناعة الأهداف، ولكن أحب التحلي بالشراسة أمام المرمى".
وأكمل: "لا أفكر في مبدأ الإعارة، إذا حصلت على فرصتي في ريال مدريد، سأتمسك بها، والنادي وقع معي لأكون لاعبا في صفوفه". -(وكالات)
نجم ليفربول فيرمينو

الأهلي السعودي يعلن ضم نجم ليفربول فيرمينو 05 تموز 2023

حكيم زياش

زياش يسخر من فشل انتقاله للنصر السعودي 04 تموز 2023

مارسيلو بروزوفيتش بعد توقيع عقده مع النصر-(من المصدر)

بروزوفيتش إلى النصر رسميا.. وكانسيلو على لائحة اهتمامات برشلونة 03 تموز 2023

بوستر دوري الناشئات

دوري الناشئات تحت 14 عاما ينطلق غدا 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يتحدث خلال المؤتمر الصحفي - (من المصدر)

تشافي: برشلونة ليس مرشحا للفوز بدوري الأبطال

06 تموز 2023
رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي مع المدرب الجديد لفريقه الإسباني لويس انريكي - (من المصدر)

الخليفي يرفض رحيل مبابي مجانا ويقدم إنريكي مدربا جديدا لسان جيرمان

06 تموز 2023
gettyimages-1268342096

نجم إنتر ميامي غاضب.. والقصة تتعلق بميسي

06 تموز 2023
لاعب برشلونة الجديد إنييجو مارتينيز - (من المصدر)

ماونت ينضم إلى مانشستر يونايتد.. وبرشلونة يعلن استقدام مارتينيز

05 تموز 2023
ماسون ماونت

ماونت يرث رونالدو في مانشستر يونايتد

05 تموز 2023
النجم المغربي حكيم زياش

كيف سخر "زياش" بعد فشل انتقاله إلى النصر؟

05 تموز 2023
افكار و مواقف

عملية جنين لن تجلب الأمن

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
 