جولر: أرفض الإعارة.. وجئت إلى ريال بعد استشارة أوزيل

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مدن - أعلن نادي ريال مدريد أمس، ضم اللاعب التركي الشاب أردا جولر القادم من فنربخشه.وتجاوز التركي جولر، الفحص الطبي، قبل أن يوقع عقدا مدته 6 سنوات يربطه بريال مدريد حتى العام 2029.وبعدما وصل مساء الخميس إلى إسبانيا، خضع جولر في ساعة مبكرة من صباح أمس للفحص الطبي وتوجه لاحقا إلى مدينة ريال مدريد الرياضية "بالديبيباس" ليوقع عقده.وحصل جولر (18 عاما) في المدينة الرياضية، على القميص رقم 24 الذي سيرتديه مع ريال، والتقطت له صورة وهو يحمله وبجانبه رئيس النادي فلورنتينو بيريز.ورحب بيريز بصفقة الميرينجي الجديدة، مشيرا إلى أن اللاعب التركي الذي سعت لضمه أندية كبيرة "حقق حلمه الكبير".وقال بيريز، خلال حفل تقديم جولر: "عندما يصل لاعب جديد إلى ريال مدريد، فإن ذلك يولد فرحة خاصة لملايين المشجعين، اليوم نعزز الحاضر والمستقبل، يقود هذا الفريق إحدى أهم دورات الفوز في تاريخنا، بفضل اللاعبين الجدد والأساطير".وأضاف: "اللاعبون الشباب ينشأون جنبا إلى جنب مع الأساطير ويظهرون بالفعل إمكاناتهم ليكونوا نجوم كرة قدم عالميين، وبعضهم حقق كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد".وتابع رئيس ريال: "إنه يوم مميز للغاية لأنه يشهد على وصول لاعب شاب يحلم بالنجاح في عالم كرة القدم وفي ريال مدريد، لاعب ذي موهبة هائلة سعت إليه أندية كرة القدم الأوروبية والعالمية الكبيرة. موهبته وعمله قاداه لتشكيل جزء من ريال مدريد، شكرا لك على اختيار هذا القميص، لقد وصلت إلى النادي صاحب الكؤوس الأوروبية الـ14، وقد شاهدت تتويج الكثير منها مع الكثير من الشباب، لقد كبرت وأنت ترى كيف تحققت هذه الانتصارات وأنا مقتنع أنك حلمت برفع تلك الكؤوس".وأمضى: "لديك التحدي الأكبر في مسيرتك بأكملها، البرنابيو في انتظارك ومعه جمهور من شأنه أن يمنحك كل شيء ويدعمك حتى النهاية، ينتظرك الملايين من مشجعي ريال مدريد الذين يرونك بالفعل كواحد من فريقنا ويساعدونك على الصمود أمام الضغط الذي يمثله كونك لاعبا هنا. إن هذا يحمل مسؤولية كبيرة".وأتم: "ريال مدريد هو أسلوب حياة، من اليوم أنت قدوة للأطفال الذين يحلمون بأن يكونوا لاعبي كرة قدم خصوصا في النادي الملكي. أنت تحقق حلمك الكبير".من جانبه، رفع جولر راية التحدي مبكرًا، وقال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام "أريد أن أصبح أسطورة لريال مدريد، مثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو إلى جانب جوتي ومسعود أوزيل".وأردف: "أوزيل بمثابة أخ، لقد أكد لي أن ريال مدريد أكبر فريق في العالم، وقدم لي الكثير من النصائح".وأشار النجم التركي الواعد "كانت هناك العديد من العروض، لكن أولويتي كانت دائمًا ريال مدريد".وبسؤاله عن اهتمام برشلونة بضمه، رد "هناك العديد من الأندية التي قدمت عروضها، لكن بمجرد ظهور ريال مدريد، فقد كل شيء آخر قيمته. أندية عديدة حاولت ضمي، ولكني لا أريد اللعب مع فريق آخر، أرفض تماما فكرة الإعارة، لقد حصلت على تأكيدات من إدارة الريال بالمشاركة في المباريات".وأشار إلى أن مركزه المفضل هو الجناح الأيمن ووسط الملعب، مضيفا "أميل أكثر لصناعة الأهداف، ولكن أحب التحلي بالشراسة أمام المرمى".وأكمل: "لا أفكر في مبدأ الإعارة، إذا حصلت على فرصتي في ريال مدريد، سأتمسك بها، والنادي وقع معي لأكون لاعبا في صفوفه". -(وكالات)