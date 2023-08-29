الثلاثاء 29 آب 2023
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جيرارد : اتحمل مسؤولية الخسارة امام الهلال

ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد
أعرب الانكليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي عن استيائه من أداء فريقه امام الهلال التي انتهت بخسارتهم بنتيجة 2-0 .

وأشار جيرارد خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة الى انهم كانوا يستحقون الهزيمة وانه يتحمل مسؤولية هذا الأمر .اضافة اعلان

وأضاف انهم لم ينجحوا في استغلال الهجمات المرتدة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني تحسن الاداء نسبيا لكن بشكل عام لم يتمكنوا من تحقيق المستوى المطلوب.

وأكد جيرارد ان هذه الهزيمة لن تؤثر على مشروعهم الكبير فهدفهم الرئيسي هو المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري .

وعلق مدرب الاتفاق في ختام تصريحاته على اصابة لاعبه البرازيلي فوتينيو حيث اكد الى أهمية مكانته في الفريق معربا عن أمله في أن يقوم الجهاز الطبي ببذل قصارى جهده لإعادته إلى الملاعب في أقرب وقت.
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