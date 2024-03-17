جيريرو.. أهداف وفيرة ودراما مثيرة في مسيرة استثنائية

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لم يكن يوم السادس عشر من شباط (فبراير) الماضي، يوما عاديا بالنسبة للنجم البيروفي المخضرم باولو جيريرو، بل يمكن القول إنه واحد من الأوقات المتوترة التي عاشها اللاعب طوال مسيرته الكروية الطويلة.ظهر جيريرو على شاشة التلفزيون الوطني، وهو يتوسل من أجل سلامة عائلته، وطلب من ريتشارد أكونيا، رئيس نادي سيزار فاليجو البيروفي، إنهاء العقد الذي وقعه قبل أسابيع، وقال إن والدته، بيترونيلا جونزاليس، تتعرض لمضايقات من قبل مجرمين محليين، مضيفا أن كاتيا مونتينيجرو ديتشي، والدة ابنته الوحيدة، نايلا تلقت أيضًا رسائل تهديد.جيريرو البالغ من العمر 40 عامًا هو قائد المنتخب البيروفي وهدافه التاريخي، وأحد أشهر المشاهير في ذلك البلد.وعلى الرغم من كل الصعاب، قاد بيرو خلال مشوار تصفيات أميركا الجنوبية الصعب للغاية، للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.وبعد أن قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقافه بسبب اختبار إيجابي للبنزويلكونين، وهو أحد مستقلبات الكوكايين، دعا في حملة مستعينا بقادة فريق المجموعة الثالثة هوجو لوريس (فرنسا)، سيمون كاير (الدنمارك) ومايل جيديناك (أستراليا)، لتجميد العقوبة على أقل تقدير، والمشاركة في المونديال الروسي.وقبل أقل من شهرين من الموعد المقرر لبدء البطولة، سمح له قاضي المحكمة العليا السويسرية باللعب، وفي 21 حزيران (يونيو)، بعد أن كان على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية مع الدنمارك، قاد فريقه ضد فرنسا في المباراة الثانية.هذه هي قصة مهاجم العقد في قارة أميركا الجنوبية، الذي قاد بلاده إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 36 عامًا، ويبدو أنه سيقود خط هجومه مرة أخرى هذا الصيف خلال كوبا أميركا في سن الأربعين.ولد جيريرو في ليما، عاصمة بيرو، وتم اختياره في سن الثامنة من قبل أليانزا ليما، أحد أبرز الأندية في البلاد.في أليانزا، لعب مع جيفرسون فارفان، الذي يصغره بسنة. ومع ذلك، لم يحصل على فرصة اللعب مع زميله في الفريق الأول، حيث انضم جيريرو إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني عندما كان عمره 18 عامًا.انضم في البداية إلى فريق بايرن ميونيخ الثاني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الألماني، وسجل 21 هدفًا في 23 مباراة بالموسم 2003-2004، وهو أول موسم كامل له في أوروبا. وواصل هذا المستوى القوي في الموسم التالي، ما أدى إلى استدعائه للفريق الأول، حيث انضم إلى مواطنه كلاوديو بيتزارو.وعلى الرغم من المنافسة على مقاعد التشكيلة الأساسية، فقد كان له تأثير قوي. سجل 6 أهداف في 13 مباراة بالدوري وشارك في ست مباريات في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم 2004-2005، حيث شارك أساسيًا مرتين وسجل هدفًا. ومع ذلك، ونظراً لكمية المواهب التي كانت هناك، بما في ذلك بيتزارو وروي ماكاي وروكي سانتا كروز، غادر جيريرو بايرن في صيف العام 2006، وهو في الثانية والعشرين من عمره لينضم إلى فريق آخر في الدوري الألماني هو هامبورج.وفي حين أن الفترة التي قضاها هناك يتم تذكرها في الغالب من خلال الأهداف التي سجلها، إلا أن جيريرو لم يكن بعيدًا أبدًا عن الدراما خارج الملعب.في العام 2010، تم تغريمه مبلغا قياسيا في النادي، بسبب إلقاء مشروبه على الجماهير بعد صافرة النهاية وضرب وجه أحد مشجعي هانوفر الذي زعم أنه كان يضايقه، وأوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم لخمس مباريات وفرض عليه غرامة إضافية قدرها 20 ألف يورو.في ذلك الوقت، كانت بيرو تكافح لتحقيق أقصى استفادة من مواهبها الناشئة. كان بيتزارو ونولبيرتو سولانو من اللاعبين البارزين في الدوريات الأوروبية الكبرى، لكنهما حاولا وفشلا في العديد من المناسبات في قيادة منتخبهما إلى كأس العالم لأول مرة منذ العام 1982.واحتلت بيرو المركز الأخير في تصفيات أميركا الجنوبية لبطولة 2010، مع رقم قياسي سلبي بثلاثة انتصارات في 18 مباراة، ولعب إيقاف خسارة جيريرو 6 مباريات دورا في هذا الإخفاق، بعد أن أهان الحكم في مباراة بالتصفيات أقيمت في حزيران (يونيو) 2008 ضد أوروجواي.وكانت محاولتهم للوصول إلى نهائيات 2014 غير ناجحة بالقدر نفسه، حيث أنهوا التصفيات بفارق 10 نقاط عن المركز الخامس، المنتخب الأوروجوياني.كان أداء بيرو أفضل في كوبا أميركا، حيث احتل المركز الثالث في بطولتين متتاليتين بالعامين 2011 و2015، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان جيل بيتزارو وسولانو قد اعتزل كرة القدم الدولية.في هذا الوقت تقريبًا، عاد جيريرو إلى أميركا الجنوبية من أوروبا، وانضم إلى كورينثيانز (في العام 2012)، وفلامنجو (2015)، ثم إنترناسيونال (2018)، وهي ثلاثة من أندية مجموعة الـ 12 البرازيلية، ويعد ذلك بمثابة جحيم من الرحلات الطويلة بالنسبة للاعب كان عليه أن يطلب العلاج خلال أيامه مع هامبورج بسبب خوفه من الطيران.أثناء اللعب لكورينثيانز، سجل الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للأندية 2012 ضد تشيلسي، ما حوله إلى نجم بيرو بلا منازع وقائد وقائد يتمتع بشخصية كاريزمية.قبل كأس العالم 2018، كان العبء يقع على عاتق جيريرو وصديقه القديم فارفان، وبعد أفضل مشوار لها في التصفيات منذ عقود، دخلت بيرو المباراة الأخيرة في تصفيات أميركا الجنوبية، وكانت بحاجة للفوز على كولومبيا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 لضمان مكانها في روسيا. ومع ذلك، لم تتمكن من تحقيق سوى التعادل 1-1، لتتأهلوا إلى مواجهة ملحق فاصلة ذهاباً وإياباً ضد نيوزيلندا من أوقيانوسيا في الشهر التالي.وبعد ذلك، قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من المباراة الأولى في ويلينجتون، أصدر الفيفا قرارًا بإيقاف جيريرو مؤقتًا لمدة 30 يومًا بسبب فشله في اختبار المنشطات، حيث تم العثور على البنزويليكجونين، وهو أحد مشتقات الكوكايين، في جسده بعد التعادل السلبي مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في الشهر السابق.وفي ظل هذه الخلفية الدرامية، تغلبت بيرو على نيوزيلندا، تعادلت 0-0 خارج أرضها وفازت 2-0 في ليما بعد أربعة أيام، لتحجز أول رحلة لها إلى كأس العالم منذ بطولة 1982 في إسبانيا، وبعد أن سجل فارفان الهدف الأول، رفع قميص جيريرو أمام جماهير الفريق المحتفلة، التي هتفت باسمه بعد صافرة النهاية.لكن بعد أسابيع قليلة، أكد الفيفا إيقافه لمدة 12 شهرًا، ما يعني أن جيريرو سيغيب عن البطولة في الصيف التالي.وجاءت نتيجة اختبار اللاعب إيجابية لمادة الكوكايين البنزويليكجونين، وهي مادة مدرجة في قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للعام 2017 المحظورة تحت الفئة S6. وقال الفيفا في بيان له: "عقب اختبار مراقبة المنشطات الذي أجري بعد المباراة، ومن خلال نتيجة اختبار إيجابية لمادة محظورة، انتهك اللاعب المادة السادسة من لوائح الفيفا لمكافحة المنشطات، وبالتالي، خالف المادة 63 من قانون الفيفا التأديبي".وأصر جيريرو على أن نتيجة اختباره الإيجابية جاءت نتيجة شرب شاي أعشاب ملوث.وفي معظم أنحاء أميركا الجنوبية، يعد استهلاك أوراق الكوكا أمرًا قانونيًا، وهو عادة اجتماعية، وفي بعض الحالات يتم تشجيعه كعلاج لمرض المرتفعات. يعتبر شاي الكوكا منبهًا خفيفًا، وله تأثير مشابه للقهوة أو الشاي الأسود. وعلى الرغم من ذلك، فإن كوبًا واحدًا من شاي الكوكا يكفي لجعلك تفشل في اختبار المخدرات.وقال جيريرو للفيفا إنه تناول كأسين من شاي الأعشاب أثناء أداء الواجب الدولي لأنه كان يعاني من نزلة برد. وقال إنه تم إعطاؤه شاي اليانسون والشاي الأسود مع الليمون والعسل، ومن الممكن أن يكون قد تم خلطهما عن طريق الخطأ مع الكوكا. ولم يلق منطقه آذاناً صاغية، وأيد الفيفا الحظر مع فرصة الاستئناف.وكجزء من استئناف جيريرو، استدعى محاموه عالم كيمياء حيوية برازيلي، قال إن كمية البنزويليكجونين في نظامه تتوافق مع شخص شرب شاي الكوكا. كما قاموا بزيارة تشارلز ستانيش، عالم الآثار الأميركي، الذي شرح الشعبية الثقافية لأوراق الكوكا في بيرو. وأبرز الأدلة التي استخدمها كانت تتعلق بالجثث المجمدة لأطفال الإنكا التي تم العثور عليها في قمة لولايلاكو، وهو بركان على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، قبل 18 عامًا. وفي العام 2013، كشف تحليل الطب الشرعي لشعر المومياوات عن آثار مادة البنزويليكجونين، وهي نفس المادة الموجودة في عينة بول جيريرو. وإذا تم العثور عليها على هذه الجثث، التي يعتقد أنها تركت في البركان قبل حوالي أربعة قرون من إنتاج الكوكايين لأول مرة، فكيف يمكن للمرء أن يتهم جيريرو بثقة بتناول هذا الدواء؟وكان هذا الدليل جزءًا من قضية أقنعت الفيفا بتقليل العقوبة من عام إلى ستة أشهر، ما يعني أن جيريرو يمكنه اللعب في كأس العالم بدءًا من حزيران (يونيو). ومع ذلك، وبينما كان على وشك العودة من الحظر المفروض عليه، استأنفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية. وعلى الرغم من تقديم محامي جيريرو لاستئناف مضاد، حكمت محكمة التحكيم الرياضية لصالح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أيار (مايو) من ذلك العام، وزادت فترة الإيقاف إلى 14 شهرًا.ردًا على حركة الاحتجاج في بيرو، كتب قادة فرنسا والدنمارك وأستراليا رسالة مفتوحة تدعو الفيفا إلى رفع الحظر مؤقتًا. وبينما أصبح الأمر الآن خارج أيدي الفيفا، استمر جيريرو في الدفع ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة التحكيم الرياضية.وقبل أسبوعين من ليلة افتتاح كأس العالم، وافقت المحكمة الفيدرالية السويسرية على رفع الإيقاف طوال مدة البطولة. وأصدرت المحكمة الرياضية بعد ذلك، بيانا قالت فيه إنها لن تعارض هذه الخطوة وسمحت لجيريرو في النهاية باللعب.وبينما خرجت بيرو من دور المجموعات، حيث خسرت 0-1 أمام الدنمارك وفرنسا البطلة في نهاية المطاف، ثم تغلبت على أستراليا 2-0 في المباراة الأخيرة، حيث سجل جيريرو الهدف الثاني، حقق اللاعب البالغ من العمر حينها 34 عامًا طموحه بالمشاركة في كأس العالم، وتمت إعادة الحظر بعد البطولة، ولم يعد جيريرو إلى الملاعب حتى نيسان (أبريل) العام 2019.وبعد بضعة أشهر، أصبح هداف كوبا أميركا، ما ساعد بيرو على الوصول إلى النهائي. ونتيجة لذلك، كما حدث في العامين 2011 و2015، تم اختياره ضمن فريق البطولة. ولم يكن مستغربا أن تم تفضيله على جونزالو هيجواين ولويس سواريز من قبل الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم، ضمن تشكيلة أميركا الجنوبية في العقد الماضي.قبل عودته للعب في بيرو هذا العام، أمضى فترات أخرى في البرازيل والأرجنتين وأخيراً الإكوادور، حيث كان جزءًا من فريق LDU كيتو الذي فاز بلقب الدوري الإكوادوري وكأس سود أمريكانا العام الماضي.وبعد اختياره عدم العودة إلى كيتو للعام الثاني، توقع الكثيرون أنه سينضم مرة أخرى إلى أليانزا ليما، لكن نادي طفولته قرر عدم التوقيع معه.في 2 شباط (فبراير)، انضم إلى نادي ديبورتيفو يونيفرسيداد سيزار فاليجو، من مدينة تروخيو الساحلية الشمالية الغربية.لم يصبح سيزار فاليجو بطلاً لبيرو بعد في تاريخه القصير الممتد 28 عامًا، لكنه مرتبط بجامعة خاصة باهظة الثمن ويعد أحد أغنى الأندية في البلاد، ويعتبر رئيس النادي والجامعة ريتشارد أكونيا، شخصا في غاية الطموح.هذا العام، قام النادي ببناء فريق من الأسماء الكبيرة، حيث تعاقدوا مع حارس المرمى خوسيه كارفالو، الذي كان قائدًا لنادي يونيفرسيتاريو في ليما في بعض الأحيان الموسم الماضي عندما فاز باللقب المحلي، ولاعب الوسط جوزيبمير بالون، الذي كان قائدًا لفريق اليانزا وصيف البطل، وكانت إضافة جيريرو بمثابة حبة الكرز على الكعكة، بيد أن الإثارة لم تدوم طويلاً.بعد أسبوعين من التوقيع، ظهر جيريرو في البرنامج الإخباري التلفزيوني الوطني "لاتينا نوتيسياس". هناك، عبر عن إحباطه من أكونيا، الذي اتهمه بتجاهل التهديدات الموجهة ضده وضد عائلته من قبل المنظمات الإجرامية المحلية قبل أن يلعب مباراة للنادي.وصرح جيريرو: "يقول السيد ريتشارد أكونيا إنه تعرض للأذى على المستوى الرياضي. بأي معنى تضرروا؟ تتلقى عائلتي التهديدات والمضايقات. لقد كتبوا (رسالة تهديد) إلى والدة ابنتي مع صورة ابنتي. هذا أمر غير طبيعي".وأضاف: "إنه يسبب لي الانزعاج بالفعل لأن الرجل يتحدث كما لو كان هذا أمرا طبيعيا، وأنا لا أعتقد ذلك. ولا أعرف كيف يمكن للرجل أن يتعامل مع هذا الوضع ويقول إنه أمر طبيعي. في البيرو، لا يتلقى الناس رسائل تهديد.. لقد تلقت عائلتي رسائل مباشرة".وبحسب تقارير في بيرو، بدأت والدة جيريرو تتلقى رسائل تهديد بمجرد الإعلان عن توقيعه.وتقول إحدى الرسائل، وفقًا لتقارير صحفية: "أرسلي هذه الرسالة إلى باولو وقولي فيها إن الشمال ملكنا وأنه يجب عليه التكيف مع إيقاعنا، نريده أن يتعاون مع المنظمة؛ وإلا فحتى لو كان لديه 10 حراس شخصيين، فسنصطدم به، وبعد ذلك سوف يندم على العواقب. دعي أحدا يتصل بنا ليعطينا حلا، وإذا اتصلت بالشرطة سنكتشف ذلك، وسنفجر الرقم، وسيكون الاتصال التالي عندما ننفذ هجوما عليك".وتزعم إحدى الرسائل الأخرى أن التهديدات ينفذها أعضاء في المنظمة الإجرامية التي ترتكب غالبية جرائم القتل والاختطاف في تروخيو. وردا على ذلك، ادعى محامي جيريرو، خوليو جارسيا، أن وزير الداخلية البيروفي أوصى اللاعب بتعيين حراسة خاصة لحماية نفسه وعائلته.في هذه المرحلة، لم يكن جيريرو قد ذهب إلى تروخيو من قبل. أجرى هذه المقابلات الإخبارية من منزله في البرازيل، حيث كان يعيش مع زوجته، آنا باولا كونسورتي، وثلاثة أطفال صغار.وقالت زوجته: "لحسن الحظ، حتى اليوم، لم تطأ قدمي تروخيو. لماذا أذهب إلى مدينة يوجد فيها تنبيه للطوارئ؟ أتلقى تهديدات مباشرة لعائلتي. هل يجب أن أذهب إلى مكان ستتعرض فيه عائلتي للمضايقة ولا أشعر بالأمان؟ سأذهب مع ثلاثة أطفال. لديّ ابن عمره 10 أشهر ومولود آخر. هل يجب أن أعرض عائلتي لكل ذلك؟".وقال جيريرو لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه يريد فسخ عقده حتى يتمكن من التوقيع مع ناد في دولة أخرى. وأدى هذا إلى استبعاد انتقاله إلى أليانزا، الذي فقد للتو مهاجمه الرئيسي، بابلو سباج، بسبب الإصابة.وصرح أكونا علنًا أنه سيزود جيريرو بـ "التسهيلات" اللازمة لتصميم عملية النقل، بشرط إجراء مناقشة إيجابية حول هذا الموضوع.ولكن بعد مناقشات مع أكونيا، الذي وعد بضمان سلامة عائلته، طار جيريرو إلى ليما.وبعد يومين، انضم إلى زملائه في الفريق في تروخيو وألزم مستقبله بالنادي، بينما عادت زوجته إلى البرازيل.قد لا تكون هذه نهاية القصة، لكن هدف جيريرو بعد ثلاث دقائق من ظهوره الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على أرضه أمام كوسكو في 3 آذار (مارس)، كان بمثابة البداية التي أرادها أكونيا.بفضل الأمن الخاص على مدار 24 ساعة، والرحلات الجوية الخاصة لأحبائه وشاحنة فاخرة للتنقل حول تروخيو، استطاع جيريرو تحويل تركيزه إلى كرة القدم.ومع اقتراب كوبا أميركا - حيث من المتوقع أن يقود جيريرو خط هجوم منتخب بلاده - بعد ثلاثة أشهر، تحتاج بيرو إلى نجمها للعثور على مستواه المعهود. -(وكالات)