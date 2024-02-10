حجوزات المقاهي تصل إلى 100%

محمد أبو الغنم

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وصلت نسبة حجوزات المقاهي اليوم السبت إلى 100% تزامنا مع مبارة المنتخب الوطني (النشامى) مع نظيره القطري في نهائي كأس أسيا، بحسب عاملون في القطاع.وأجمع هؤلاء أن مشاركة النشامى في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في الدوحة حرّكت قطاع المقاهي والكوفي شوب بشكل ملحوظ.وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن نسبة الحجوزات وصلت إلى 100% خلال مبارة النشامى الأخيرة مع منتخب كوريا الجنوبية والتي فاز فيها منتخبنا الوطني بهدفين نظيفين.وقال أنس عابدين، صاحب مقهى، إن نسبة الحجوزات في محلات المقاهي والكوفي شوب اليوم السبت وصلت الى 100%، مباشرة عقب تأهل النشامى إلى المبارة النهاية مع المنتخب القطري.واكد عابدين ان المقاهي التي تعرض مبارة كأس أمم آسيا خاصة عندما يلعب النشامى تكون نسبة الإقبال فيها عالية.واضاف ان يوم الثلاثاء الماضي عندما فاز النشامى على نظيره الكوري كانت نسبة الحجوزات 100% وبعض الرواد والزبائن شاهدوا المباراة وهم واقفون.واشار عابدين الى ان المواطن الاردني تابع كافة مباريات المنتخب منذ بداية البطولة وكان يبحث عن الفرح في فوز النشامى نظرا لظروف الصعبة التي تحيط به واولها الجرائم المرتكبة من جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل من الاطفال والنساء والرجال في غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.وقال رمزي حجازين، مدير كوفي شوب، أن نسبة الحجوزات وصلت إلى 100% لحضور المباراة النهائية ولتشجيع النشامى ضد نظيره القطري.وأكد حجازين أن كافة المقاهي التي عرضت المبارات كانت نسبة حجوزاتها 100%، مشيرا إلى أن الكثير من الزبائن شاهدوا المبارة الاخير وهم واقفون، وبعضهم لم يتمكن من الدخول بسبب كثافة الزبائن.واتفق أحمد مأمون مدير مقهى، مع سابقيه في الرأي حول وصول نسبة الحجز إلى 100% اليوم السبت.وبين أن الإقبال يكون ملحوظا وضمن مستويات جيدة عندما تكون مباراة لمنتخبنا الوطني.يشار إلى أن أعداد المطاعم والمقاهي السياحية تصل إلى ألف، موزعة بمختلف محافظات المملكة إضافة إلى وجود ما يقارب 800 منشأة غير سياحية.ويصل عدد العاملين في القطاع إلى نحو 35 ألف عامل بالحد الأدنى ويصل عدد العمال في بعض تلك المنشآت إلى 100 عامل، وتشكل نسبة العاملين الأردنيين في هذا القطاع أكثر من 80%.