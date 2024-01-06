حزن برازيلي لوفاة الأسطورة زاجالو عن 92 عاما

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مدن - ودعت الكرة البرازيلية أسطورتها ماريو زاجالو، الفائز بكأس العالم مرتين كلاعب، وواحدة كمدرب وأخرى كمدرب مساعد، والذي توفي وعمره 92 عاما.يعد زاجالو أول شخص يفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب، ويعتبر بالنسبة للعديد من مشجعي كرة القدم البرازيليين مرادفا للوطنية والعزيمة والمجد.وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريجيز، وفاة زاجالو في الساعات الأولى من يوم السبت، قائلاً إنه "أحد أكبر الأساطير" في هذه الرياضة. ولم يعلن الاتحاد أو عائلته عن سبب الوفاة.وقال رودريجيز: "نعرب عن تضامننا مع أفراد عائلته ومشجعيه في لحظة الحزن هذه لرحيل هذا البطل العظيم في كرة القدم لدينا".وأعربت العديد من الأندية البرازيلية التي لعب فيها زاجالو ودربها، عن حزنها لوفاته. ووصفته حساباته على قنوات التواصل الاجتماعي بـ"أب مخلص، وجد محب، وصهر حنون، وصديق مخلص، ومحترف منتصر، وإنسان عظيم". وأضاف النص: “بطل عملاق. وطني يترك لنا إرثا من الإنجازات العظيمة".ويعتبر زاجالو أحد أكثر الشخصيات المؤثرة في كرة القدم البرازيلية، وكان معروفًا أيضًا بولعه بالرقم 13 واستخدامه المستمر لعبارة "عليك أن تتحملني"، التي يتم التعبير عنها بصوت عالٍ، وقال إن الرقم 13 هو رقم حظه لأنه يحمل آخر رقمين من سنة ولادته (1931)، وكان يسلط الضوء دائمًا على أي صلة، مهما كانت مصادفة، بين الرقم 13 ونجاحاته في كرة القدم.ولعب زاجالو دورًا في كل فصل رئيسي تقريبًا في تاريخ كرة القدم البرازيلية، بدءًا من أول لقب لكأس العالم العام 1958 وحتى البطولة التي استضافتها العام 2014، وقد زاره مدرب البرازيل السابق تيتي للاستماع إلى نصيحته قبل قيادة الفريق إلى كأس العالم 2018 و2022.كان زاجالو مهاجما البرازيل عندما فازت بكأس العالم عام 1958 في السويد و1962 في تشيلي، وكان من أوائل اللاعبين الذين لعبوا دور الجناح الزائف، حيث لعب بين لاعبي خط الوسط والمهاجمين.توقف زاجالو عن اللعب بشكل احترافي في العام 1965، وبدأ مسيرته التدريبية مع نادي بوتافوغو في ريو دي جانيرو في العام التالي. وتم تعيينه مدرباً للمنتخب الوطني في العام 1970، قبيل نهائيات كأس العالم في المكسيك، حيث ورث فريقاً ضم بيليه، وجيرزينيو، وجيرسون، وروبرتو ريفيلينو، وتوستاو.وسحقت البرازيل إيطاليا 4-1 في النهائي، لتصبح أول بطلة عالمية ثلاث مرات. كما درب البرازيل في العام 1974، ولكن بدون بيليه، حيث احتل الفريق المركز الرابع.وكان زاجالو مساعدا للمدرب كارلوس ألبرتو باريرا، عندما فازت البرازيل بكأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، بعد فوزها مرة أخرى على إيطاليا في النهائي. وعاد إلى منصبه بعد أربع سنوات في نهائيات كأس العالم في فرنسا، عندما خسرت البرازيل 0-3 أمام الدولة المضيفة في المباراة النهائية التي تميزت بتشنجات معوية للمهاجم رونالدو قبل المباراة.وتعرض زاجالو لانتقادات لأنه سمح لرونالدو باللعب. ورد المدرب قائلا: "لقد سمح له الأطباء باللعب. أي شخص في موقفي كان سيفعل الشيء نفسه. لن أكون الشخص الذي يمنعه من اللعب في نهائي كأس العالم".وكان دوره التدريبي الأخير مع المنتخب الوطني هو مساعد باريرا في العام 2006. وكانت البرازيل هي المرشحة للفوز بلقب كأس العالم في ألمانيا قبل البطولة، لكن الفريق بقيادة رونالدينيو وكاكا ورونالدو وأدريانو سقط أمام فرنسا في ربع النهائي. -(وكالات)